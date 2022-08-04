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Маткапитал разрешили использовать для оплаты образования от ИП - РИА Новости, 04.08.2022
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Маткапитал разрешили использовать для оплаты образования от ИП
Маткапитал разрешили использовать для оплаты образования от ИП - РИА Новости, 04.08.2022
Маткапитал разрешили использовать для оплаты образования от ИП
Президент России Владимир Путин подписал закон о праве использовать материнский капитал на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T09:53
2022-08-04T13:03
общество
вячеслав володин
госдума рф
социальный навигатор
детские вопросы
сн_образование
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве использовать материнский капитал на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщал журналистам, что закон нацелен повысить доступность дошкольного образования. Родители смогут использовать маткапитал на оплату детских садов, открытых ИП, при наличии у них лицензии на образовательную деятельность.Предоставление материнского капитала предусмотрено национальным проектом "Демография". Выплата проиндексирована с 1 февраля, ее размер на первого ребенка составляет 524,5 тысячи рублей, на второго — 693,1 тысячи. Деньги по этой программе можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью. Также их можно направить в накопительную часть пенсии матери или на ежемесячные выплаты на второго ребенка до трех лет.Министерство труда и социальной защиты заложило в проект бюджета Пенсионного фонда (ПФР) увеличение выплат к 2025 году. Прогнозируется, что на первого ребенка выплата может вырасти до 680 тысяч рублей, а на второго — почти до 900 тысяч.
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общество, вячеслав володин, госдума рф, социальный навигатор, детские вопросы, сн_образование
09:53 04.08.2022 (обновлено: 13:03 04.08.2022)
 
Маткапитал разрешили использовать для оплаты образования от ИП

Президент Путин подписал закон о праве использовать маткапитал на частное образование

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкДевочка в детском саду
Девочка в детском саду - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве использовать материнский капитал на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщал журналистам, что закон нацелен повысить доступность дошкольного образования. Родители смогут использовать маткапитал на оплату детских садов, открытых ИП, при наличии у них лицензии на образовательную деятельность.
Предоставление материнского капитала предусмотрено национальным проектом "Демография". Выплата проиндексирована с 1 февраля, ее размер на первого ребенка составляет 524,5 тысячи рублей, на второго — 693,1 тысячи. Деньги по этой программе можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью. Также их можно направить в накопительную часть пенсии матери или на ежемесячные выплаты на второго ребенка до трех лет.
Министерство труда и социальной защиты заложило в проект бюджета Пенсионного фонда (ПФР) увеличение выплат к 2025 году. Прогнозируется, что на первого ребенка выплата может вырасти до 680 тысяч рублей, а на второго — почти до 900 тысяч.
Жигули - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 16:58В России
Маткапитал могут разрешить тратить при покупке отечественного автомобиля
 
ОбществоВячеслав ВолодинГосдума РФСоциальный навигаторДетские вопросыСН_Образование
 
 
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