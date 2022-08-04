https://ria.ru/20220804/matkapital-1807142618.html

Маткапитал разрешили использовать для оплаты образования от ИП

Маткапитал разрешили использовать для оплаты образования от ИП - РИА Новости, 04.08.2022

Маткапитал разрешили использовать для оплаты образования от ИП

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве использовать материнский капитал на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T09:53

2022-08-04T09:53

2022-08-04T13:03

общество

вячеслав володин

госдума рф

социальный навигатор

детские вопросы

сн_образование

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве использовать материнский капитал на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщал журналистам, что закон нацелен повысить доступность дошкольного образования. Родители смогут использовать маткапитал на оплату детских садов, открытых ИП, при наличии у них лицензии на образовательную деятельность.Предоставление материнского капитала предусмотрено национальным проектом "Демография". Выплата проиндексирована с 1 февраля, ее размер на первого ребенка составляет 524,5 тысячи рублей, на второго — 693,1 тысячи. Деньги по этой программе можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью. Также их можно направить в накопительную часть пенсии матери или на ежемесячные выплаты на второго ребенка до трех лет.Министерство труда и социальной защиты заложило в проект бюджета Пенсионного фонда (ПФР) увеличение выплат к 2025 году. Прогнозируется, что на первого ребенка выплата может вырасти до 680 тысяч рублей, а на второго — почти до 900 тысяч.

https://radiosputnik.ria.ru/20220720/matkapital-1803793383.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, вячеслав володин, госдума рф, социальный навигатор, детские вопросы, сн_образование