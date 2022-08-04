09:53 04.08.2022 (обновлено: 13:03 04.08.2022)
Маткапитал разрешили использовать для оплаты образования от ИП
Президент Путин подписал закон о праве использовать маткапитал на частное образование
Девочка в детском саду. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве использовать материнский капитал на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщал журналистам, что закон нацелен повысить доступность дошкольного образования. Родители смогут использовать маткапитал на оплату детских садов, открытых ИП, при наличии у них лицензии на образовательную деятельность.
Предоставление материнского капитала предусмотрено национальным проектом "Демография". Выплата проиндексирована с 1 февраля, ее размер на первого ребенка составляет 524,5 тысячи рублей, на второго — 693,1 тысячи. Деньги по этой программе можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью. Также их можно направить в накопительную часть пенсии матери или на ежемесячные выплаты на второго ребенка до трех лет.
Министерство труда и социальной защиты заложило в проект бюджета Пенсионного фонда (ПФР) увеличение выплат к 2025 году. Прогнозируется, что на первого ребенка выплата может вырасти до 680 тысяч рублей, а на второго — почти до 900 тысяч.