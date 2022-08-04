https://ria.ru/20220804/magaziny-1807266891.html

В МИД призвали не сравнивать магазины для дипломатов с "Березками"

В МИД призвали не сравнивать магазины для дипломатов с "Березками" - РИА Новости, 04.08.2022

В МИД призвали не сравнивать магазины для дипломатов с "Березками"

Сравнение новых магазинов беспошлинной торговли в РФ с советской сетью "Березка" ошибочно, сейчас магазины будут рассчитаны исключительно на иностранных... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T16:22

2022-08-04T16:22

2022-08-04T16:27

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Сравнение новых магазинов беспошлинной торговли в РФ с советской сетью "Березка" ошибочно, сейчас магазины будут рассчитаны исключительно на иностранных дипломатов и членов их семей, сообщили РИА Новости в Главном управлении по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ (ГлавУпДК).Премьер Михаил Мишустин ранее подписал постановление о создании в РФ магазинов беспошлинной торговли для иностранных дипломатов, сотрудников посольств и консульств зарубежных стран и членов их семей. В перечень вошли два магазина: в Москве и Санкт-Петербурге, цены на товары в магазинах будут установлены в рублях, долларах и евро. При этом попасть в магазин возможно будет только при предъявлении документов, удостоверяющих аккредитацию при министерстве иностранных дел РФ. После покупки дипломатам будет выдаваться чек с надписью Duty Free. В нем могут указываться и сведения о покупателе. Перечень покупок ежемесячно будут передаваться в МИД.Исполняющий обязанности начальника ГлавУпДК при МИД РФ Вячеслав Фатин заявил агентству, что "магазины, которые появятся в Москве (один) и в Санкт-Петербурге (один), ошибочно считать возрождением "Березок" советского времени, которые наряду с иностранцами могли посещать и наши граждане при наличии чеков Внешпосылторга". Магазины "Березка" в эпоху СССР занимались продажей вещей за валюту и чеки."Эти создаваемые магазины беспошлинной торговли будут осуществлять обслуживание исключительно сотрудников иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, а также членов их семей, всесторонне обеспечивая условия для их комфортной работы и жизни в Российской Федерации", - пояснил он.Фатин добавил, "что работа над этим постановлением велась на протяжении нескольких лет и инициирована была после многочисленных обращений со стороны иностранных диппредставительств, ссылавшихся на общепринятую международную практику". "В частности, можно было бы отметить, что подобные магазины в том или ином виде существуют в ряде зарубежных государств, в том числе в Австрии, Белоруссии, Кении, КНР, США (Нью-Йорк, Вашингтон), Швейцарии", - рассказал он. "В настоящее время ГлавУпДК при МИД России в соответствии с поручением правительства Российской Федерации разрабатывает план конкретных мероприятий по организации данной работы",- заключил Фатин.

https://ria.ru/20220804/magaziny-1807250042.html

https://ria.ru/20220803/magazin-1807068588.html

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Наталья Макарова

михаил мишустин, россия, москва, санкт-петербург, экономика