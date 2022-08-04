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В МИД призвали не сравнивать магазины для дипломатов с "Березками" - РИА Новости, 04.08.2022
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В МИД призвали не сравнивать магазины для дипломатов с "Березками"
В МИД призвали не сравнивать магазины для дипломатов с "Березками" - РИА Новости, 04.08.2022
В МИД призвали не сравнивать магазины для дипломатов с "Березками"
Сравнение новых магазинов беспошлинной торговли в РФ с советской сетью "Березка" ошибочно, сейчас магазины будут рассчитаны исключительно на иностранных... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T16:22
2022-08-04T16:27
михаил мишустин
россия
москва
санкт-петербург
экономика
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Сравнение новых магазинов беспошлинной торговли в РФ с советской сетью "Березка" ошибочно, сейчас магазины будут рассчитаны исключительно на иностранных дипломатов и членов их семей, сообщили РИА Новости в Главном управлении по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ (ГлавУпДК).Премьер Михаил Мишустин ранее подписал постановление о создании в РФ магазинов беспошлинной торговли для иностранных дипломатов, сотрудников посольств и консульств зарубежных стран и членов их семей. В перечень вошли два магазина: в Москве и Санкт-Петербурге, цены на товары в магазинах будут установлены в рублях, долларах и евро. При этом попасть в магазин возможно будет только при предъявлении документов, удостоверяющих аккредитацию при министерстве иностранных дел РФ. После покупки дипломатам будет выдаваться чек с надписью Duty Free. В нем могут указываться и сведения о покупателе. Перечень покупок ежемесячно будут передаваться в МИД.Исполняющий обязанности начальника ГлавУпДК при МИД РФ Вячеслав Фатин заявил агентству, что "магазины, которые появятся в Москве (один) и в Санкт-Петербурге (один), ошибочно считать возрождением "Березок" советского времени, которые наряду с иностранцами могли посещать и наши граждане при наличии чеков Внешпосылторга". Магазины "Березка" в эпоху СССР занимались продажей вещей за валюту и чеки."Эти создаваемые магазины беспошлинной торговли будут осуществлять обслуживание исключительно сотрудников иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, а также членов их семей, всесторонне обеспечивая условия для их комфортной работы и жизни в Российской Федерации", - пояснил он.Фатин добавил, "что работа над этим постановлением велась на протяжении нескольких лет и инициирована была после многочисленных обращений со стороны иностранных диппредставительств, ссылавшихся на общепринятую международную практику". "В частности, можно было бы отметить, что подобные магазины в том или ином виде существуют в ряде зарубежных государств, в том числе в Австрии, Белоруссии, Кении, КНР, США (Нью-Йорк, Вашингтон), Швейцарии", - рассказал он. "В настоящее время ГлавУпДК при МИД России в соответствии с поручением правительства Российской Федерации разрабатывает план конкретных мероприятий по организации данной работы",- заключил Фатин.
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михаил мишустин, россия, москва, санкт-петербург, экономика
16:22 04.08.2022 (обновлено: 16:27 04.08.2022)
 
В МИД призвали не сравнивать магазины для дипломатов с "Березками"

ГлавУпДК: сравнение магазинов беспошлинной торговли с советскими "Березками" ошибочно

© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкСимволика одного из операторов системы tax free в торговом центре
Символика одного из операторов системы tax free в торговом центре - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Символика одного из операторов системы tax free в торговом центре. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Сравнение новых магазинов беспошлинной торговли в РФ с советской сетью "Березка" ошибочно, сейчас магазины будут рассчитаны исключительно на иностранных дипломатов и членов их семей, сообщили РИА Новости в Главном управлении по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ (ГлавУпДК).
Премьер Михаил Мишустин ранее подписал постановление о создании в РФ магазинов беспошлинной торговли для иностранных дипломатов, сотрудников посольств и консульств зарубежных стран и членов их семей. В перечень вошли два магазина: в Москве и Санкт-Петербурге, цены на товары в магазинах будут установлены в рублях, долларах и евро. При этом попасть в магазин возможно будет только при предъявлении документов, удостоверяющих аккредитацию при министерстве иностранных дел РФ. После покупки дипломатам будет выдаваться чек с надписью Duty Free. В нем могут указываться и сведения о покупателе. Перечень покупок ежемесячно будут передаваться в МИД.
Магазин беспошлинной торговли - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
15:32
Оператора магазинов беспошлинной торговли выберут по итогам конкурса
Исполняющий обязанности начальника ГлавУпДК при МИД РФ Вячеслав Фатин заявил агентству, что "магазины, которые появятся в Москве (один) и в Санкт-Петербурге (один), ошибочно считать возрождением "Березок" советского времени, которые наряду с иностранцами могли посещать и наши граждане при наличии чеков Внешпосылторга". Магазины "Березка" в эпоху СССР занимались продажей вещей за валюту и чеки.
"Эти создаваемые магазины беспошлинной торговли будут осуществлять обслуживание исключительно сотрудников иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, а также членов их семей, всесторонне обеспечивая условия для их комфортной работы и жизни в Российской Федерации", - пояснил он.
Фатин добавил, "что работа над этим постановлением велась на протяжении нескольких лет и инициирована была после многочисленных обращений со стороны иностранных диппредставительств, ссылавшихся на общепринятую международную практику". "В частности, можно было бы отметить, что подобные магазины в том или ином виде существуют в ряде зарубежных государств, в том числе в Австрии, Белоруссии, Кении, КНР, США (Нью-Йорк, Вашингтон), Швейцарии", - рассказал он. "В настоящее время ГлавУпДК при МИД России в соответствии с поручением правительства Российской Федерации разрабатывает план конкретных мероприятий по организации данной работы",- заключил Фатин.
Международный аэропорт Шереметьево, терминал С - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
Вчера, 19:18
В России появится аналог советских магазинов "Березка"
 
Михаил МишустинРоссияМоскваСанкт-ПетербургЭкономика
 
 
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