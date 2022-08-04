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Оператора магазинов беспошлинной торговли выберут по итогам конкурса

Оператора магазинов беспошлинной торговли выберут по итогам конкурса - РИА Новости, 04.08.2022

Оператора магазинов беспошлинной торговли выберут по итогам конкурса

Оператора магазинов беспошлинной торговли выберут по итогам конкурса, он же сформирует ассортимент, сообщили РИА Новости в Главном управлении по обслуживанию... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T15:32

2022-08-04T15:32

2022-08-04T15:42

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

экономика

россия

михаил мишустин

москва

евразийский экономический союз

санкт-петербург

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Оператора магазинов беспошлинной торговли выберут по итогам конкурса, он же сформирует ассортимент, сообщили РИА Новости в Главном управлении по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ (ГлавУпДК).Премьер Михаил Мишустин ранее подписал постановление о создании в РФ магазинов беспошлинной торговли для иностранных дипломатов, сотрудников посольств и консульств зарубежных стран и членов их семей. В перечень вошли два магазина: в Москве и Санкт-Петербурге, цены на товары в магазинах будут установлены в рублях, долларах и евро. При этом попасть в магазин возможно будет только при предъявлении документов, удостоверяющих аккредитацию при министерстве иностранных дел РФ. После покупки дипломатам будет выдаваться чек с надписью Duty Free. В нем могут указываться и сведения о покупателе. Перечень покупок ежемесячно будут передаваться в МИД."Они (товары) будут реализовываться за российские рубли, а также в иностранной валюте – долларах США и евро", - пояснили там."Купить можно будет исключительно товары, помещенные и заявленные под таможенную процедуру беспошлинной торговли", - добавили в ГлавУПДК при МИД РФ. По информации управления, "совершение покупки в магазине будет обозначать завершение таможенной процедуры – беспошлинная торговля, после которой покупки становятся товарами для личного пользования".В управлении пояснили, что "в отличие от магазинов Duty Free, которые, как правило, располагаются в транзитных зонах и доступны только для физических лиц, магазины беспошлинной торговли, ключевые функции по созданию и контролю за деятельностью которых возложены на ГлавУпДК при МИД России, будут располагаться в черте города"."Вместе с тем деятельность этих магазинов будет регулироваться правилами, аналогичными магазинам Duty Free – владелец магазинов должен быть включен в реестр в соответствии с правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании, а учет деятельности – производиться в соответствии с требованиями законодательств Российской Федерации о бухгалтерском учете, а также налогах и сборах", - подчеркнули в ГлавУпДК.

https://ria.ru/20220729/zapad-1805754155.html

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), экономика, россия, михаил мишустин, москва, евразийский экономический союз, санкт-петербург