https://ria.ru/20220804/magaziny-1807250042.html
Оператора магазинов беспошлинной торговли выберут по итогам конкурса
Оператора магазинов беспошлинной торговли выберут по итогам конкурса - РИА Новости, 04.08.2022
Оператора магазинов беспошлинной торговли выберут по итогам конкурса
Оператора магазинов беспошлинной торговли выберут по итогам конкурса, он же сформирует ассортимент, сообщили РИА Новости в Главном управлении по обслуживанию... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T15:32
2022-08-04T15:32
2022-08-04T15:42
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
экономика
россия
михаил мишустин
москва
евразийский экономический союз
санкт-петербург
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Оператора магазинов беспошлинной торговли выберут по итогам конкурса, он же сформирует ассортимент, сообщили РИА Новости в Главном управлении по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ (ГлавУпДК).Премьер Михаил Мишустин ранее подписал постановление о создании в РФ магазинов беспошлинной торговли для иностранных дипломатов, сотрудников посольств и консульств зарубежных стран и членов их семей. В перечень вошли два магазина: в Москве и Санкт-Петербурге, цены на товары в магазинах будут установлены в рублях, долларах и евро. При этом попасть в магазин возможно будет только при предъявлении документов, удостоверяющих аккредитацию при министерстве иностранных дел РФ. После покупки дипломатам будет выдаваться чек с надписью Duty Free. В нем могут указываться и сведения о покупателе. Перечень покупок ежемесячно будут передаваться в МИД."Они (товары) будут реализовываться за российские рубли, а также в иностранной валюте – долларах США и евро", - пояснили там."Купить можно будет исключительно товары, помещенные и заявленные под таможенную процедуру беспошлинной торговли", - добавили в ГлавУПДК при МИД РФ. По информации управления, "совершение покупки в магазине будет обозначать завершение таможенной процедуры – беспошлинная торговля, после которой покупки становятся товарами для личного пользования".В управлении пояснили, что "в отличие от магазинов Duty Free, которые, как правило, располагаются в транзитных зонах и доступны только для физических лиц, магазины беспошлинной торговли, ключевые функции по созданию и контролю за деятельностью которых возложены на ГлавУпДК при МИД России, будут располагаться в черте города"."Вместе с тем деятельность этих магазинов будет регулироваться правилами, аналогичными магазинам Duty Free – владелец магазинов должен быть включен в реестр в соответствии с правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании, а учет деятельности – производиться в соответствии с требованиями законодательств Российской Федерации о бухгалтерском учете, а также налогах и сборах", - подчеркнули в ГлавУпДК.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), экономика, россия, михаил мишустин, москва, евразийский экономический союз, санкт-петербург
15:32 04.08.2022 (обновлено: 15:42 04.08.2022)
Оператора магазинов беспошлинной торговли выберут по итогам конкурса
Оператора магазинов беспошлинной торговли для дипломатов выберут по итогам конкурса
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Оператора магазинов беспошлинной торговли выберут по итогам конкурса, он же сформирует ассортимент, сообщили РИА Новости в Главном управлении по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ (ГлавУпДК).
Премьер Михаил Мишустин
ранее подписал постановление о создании в РФ
магазинов беспошлинной торговли для иностранных дипломатов, сотрудников посольств и консульств зарубежных стран и членов их семей. В перечень вошли два магазина: в Москве
и Санкт-Петербурге
, цены на товары в магазинах будут установлены в рублях, долларах и евро. При этом попасть в магазин возможно будет только при предъявлении документов, удостоверяющих аккредитацию при министерстве иностранных дел РФ. После покупки дипломатам будет выдаваться чек с надписью Duty Free. В нем могут указываться и сведения о покупателе. Перечень покупок ежемесячно будут передаваться в МИД.
"ГлавУпДК при МИД России совместно с оператором, который будет выбран по итогам открытой конкурсной процедуры и его регистрации как юридического лица, сформируют ассортимент товаров для этих магазинов", - заявили РИА Новости в управлении, отвечая на просьбу прокомментировать работу магазинов.
"Они (товары) будут реализовываться за российские рубли, а также в иностранной валюте – долларах США
и евро", - пояснили там.
"Купить можно будет исключительно товары, помещенные и заявленные под таможенную процедуру беспошлинной торговли", - добавили в ГлавУПДК при МИД РФ. По информации управления, "совершение покупки в магазине будет обозначать завершение таможенной процедуры – беспошлинная торговля, после которой покупки становятся товарами для личного пользования".
В управлении пояснили, что "в отличие от магазинов Duty Free, которые, как правило, располагаются в транзитных зонах и доступны только для физических лиц, магазины беспошлинной торговли, ключевые функции по созданию и контролю за деятельностью которых возложены на ГлавУпДК при МИД России, будут располагаться в черте города".
"Вместе с тем деятельность этих магазинов будет регулироваться правилами, аналогичными магазинам Duty Free – владелец магазинов должен быть включен в реестр в соответствии с правом Евразийского экономического союза
и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании, а учет деятельности – производиться в соответствии с требованиями законодательств Российской Федерации о бухгалтерском учете, а также налогах и сборах", - подчеркнули в ГлавУпДК.