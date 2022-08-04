19:50 04.08.2022 (обновлено: 21:02 04.08.2022)
Лавров на ужине АСЕАН пообщался со всеми, кто не прятался
Делегация России: Лавров на ужине АСЕАН пообщался со всеми, кто не прятался, пуговицы целы
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров, премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Сен на совместном фотографировании
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Сен на совместном фотографировании
ПНОМПЕНЬ, 4 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе гала-ужина АСЕАН в Камбодже пообщался со всеми, кто не прятался, сообщили РИА Новости в российской делегации, комментируя заявления Белого дома о возможном контакте российского министра с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Блинкен будет искать контакта с Лавровым на полях министерской встречи АСЕАН в Камбодже, чтобы обсудить вопрос об обмене заключенными. По словам Кирби, у него нет сомнений, что у если у Блинкена "будет возможность поймать господина Лаврова за пуговицу, он это сделает".
"Был контакт со всеми, кто не прятался. Пуговицы у Сергея Викторовича все целы. Молния тоже", - заявил собеседник агентства.
Вопрос об обмене заключенными между РФ и США приобрел дополнительный резонанс после того, как российский суд приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к девяти годам лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков.