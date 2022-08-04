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Лавров на ужине АСЕАН пообщался со всеми, кто не прятался - РИА Новости, 04.08.2022
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Лавров на ужине АСЕАН пообщался со всеми, кто не прятался
Лавров на ужине АСЕАН пообщался со всеми, кто не прятался - РИА Новости, 04.08.2022
Лавров на ужине АСЕАН пообщался со всеми, кто не прятался
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе гала-ужина АСЕАН в Камбодже пообщался со всеми, кто не прятался, сообщили РИА Новости в российской делегации, комментируя... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T19:50
2022-08-04T21:02
джон кирби
бриттни грайнер
россия
камбоджа
сша
сергей лавров
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ПНОМПЕНЬ, 4 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе гала-ужина АСЕАН в Камбодже пообщался со всеми, кто не прятался, сообщили РИА Новости в российской делегации, комментируя заявления Белого дома о возможном контакте российского министра с госсекретарем США Энтони Блинкеном.Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Блинкен будет искать контакта с Лавровым на полях министерской встречи АСЕАН в Камбодже, чтобы обсудить вопрос об обмене заключенными. По словам Кирби, у него нет сомнений, что у если у Блинкена "будет возможность поймать господина Лаврова за пуговицу, он это сделает"."Был контакт со всеми, кто не прятался. Пуговицы у Сергея Викторовича все целы. Молния тоже", - заявил собеседник агентства.Вопрос об обмене заключенными между РФ и США приобрел дополнительный резонанс после того, как российский суд приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к девяти годам лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков.
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россия
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"Еще не пересекался сегодня" – Лавров о встрече с Блинкеном
"Еще не пересекался сегодня" – Лавров о встрече с Блинкеном
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джон кирби, бриттни грайнер, россия, камбоджа, сша, сергей лавров, энтони блинкен, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
19:50 04.08.2022 (обновлено: 21:02 04.08.2022)
 
Лавров на ужине АСЕАН пообщался со всеми, кто не прятался

Делегация России: Лавров на ужине АСЕАН пообщался со всеми, кто не прятался, пуговицы целы

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров, премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Сен на совместном фотографировании
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Сен на совместном фотографировании - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Сен на совместном фотографировании
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ПНОМПЕНЬ, 4 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе гала-ужина АСЕАН в Камбодже пообщался со всеми, кто не прятался, сообщили РИА Новости в российской делегации, комментируя заявления Белого дома о возможном контакте российского министра с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Блинкен будет искать контакта с Лавровым на полях министерской встречи АСЕАН в Камбодже, чтобы обсудить вопрос об обмене заключенными. По словам Кирби, у него нет сомнений, что у если у Блинкена "будет возможность поймать господина Лаврова за пуговицу, он это сделает".
"Был контакт со всеми, кто не прятался. Пуговицы у Сергея Викторовича все целы. Молния тоже", - заявил собеседник агентства.
Вопрос об обмене заключенными между РФ и США приобрел дополнительный резонанс после того, как российский суд приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к девяти годам лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече в Пномпене с премьер-министром Королевства Камбоджа Хун Сеном - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
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Джон КирбиБриттни ГрайнерРоссияКамбоджаСШАСергей ЛавровЭнтони БлинкенМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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