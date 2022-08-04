https://ria.ru/20220804/lavrov-1807339085.html

Лавров на ужине АСЕАН пообщался со всеми, кто не прятался

Лавров на ужине АСЕАН пообщался со всеми, кто не прятался - РИА Новости, 04.08.2022

Лавров на ужине АСЕАН пообщался со всеми, кто не прятался

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе гала-ужина АСЕАН в Камбодже пообщался со всеми, кто не прятался, сообщили РИА Новости в российской делегации, комментируя... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T19:50

2022-08-04T19:50

2022-08-04T21:02

джон кирби

бриттни грайнер

россия

камбоджа

сша

сергей лавров

энтони блинкен

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ПНОМПЕНЬ, 4 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе гала-ужина АСЕАН в Камбодже пообщался со всеми, кто не прятался, сообщили РИА Новости в российской делегации, комментируя заявления Белого дома о возможном контакте российского министра с госсекретарем США Энтони Блинкеном.Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Блинкен будет искать контакта с Лавровым на полях министерской встречи АСЕАН в Камбодже, чтобы обсудить вопрос об обмене заключенными. По словам Кирби, у него нет сомнений, что у если у Блинкена "будет возможность поймать господина Лаврова за пуговицу, он это сделает"."Был контакт со всеми, кто не прятался. Пуговицы у Сергея Викторовича все целы. Молния тоже", - заявил собеседник агентства.Вопрос об обмене заключенными между РФ и США приобрел дополнительный резонанс после того, как российский суд приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к девяти годам лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков.

https://ria.ru/20220804/kambodzha-1807301089.html

россия

камбоджа

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Еще не пересекался сегодня" – Лавров о встрече с Блинкеном "Еще не пересекался сегодня" – Лавров о встрече с Блинкеном 2022-08-04T19:50 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

джон кирби, бриттни грайнер, россия, камбоджа, сша, сергей лавров, энтони блинкен, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)