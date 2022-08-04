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Кузнецов назвал нового владельца песен Шатунова - РИА Новости, 04.08.2022
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Шоубиз
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Кузнецов назвал нового владельца песен Шатунова
Кузнецов назвал нового владельца песен Шатунова - РИА Новости, 04.08.2022
Кузнецов назвал нового владельца песен Шатунова
Автор наиболее известных хитов группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов рассказал, что новым владельцем песен стала супруг Юрия Шатунова. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T10:09
2022-08-04T10:09
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
юрий шатунов
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Автор наиболее известных хитов группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов рассказал, что новым владельцем песен стала супруг Юрия Шатунова.Однако в пресс-службе продюсера Андрея Разина заявили, что правообладатель – американский лейбл World Media Alliance, передает телеканал "Муз-ТВ". Кузнецов отметил, что компания получила права незаконно.Бывший директор Шатунова Аркадий Кудряшов также подтвердил, что все песни принадлежат семье артиста.Ранее семья Юрия Шатунова объявила конкурс на создание памятника артисту на кладбище.
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знаменитости, шоу-бизнес, юрий шатунов
10:09 04.08.2022
 
Кузнецов назвал нового владельца песен Шатунова

Композитор Сергей Кузнецов назвал жену Юрия Шатунова новым владельцем его песен

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЮрий Шатунов
Юрий Шатунов - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Автор наиболее известных хитов группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов рассказал, что новым владельцем песен стала супруг Юрия Шатунова.

"Да. Но она может стать правообладателем только спустя полгода после смерти по закону. Это мое решение осознанное", – заявил композитор.

Однако в пресс-службе продюсера Андрея Разина заявили, что правообладатель – американский лейбл World Media Alliance, передает телеканал "Муз-ТВ". Кузнецов отметил, что компания получила права незаконно.

"Продали по незаконному договору, который я не подписывал", – заявил Кузнецов.

Бывший директор Шатунова Аркадий Кудряшов также подтвердил, что все песни принадлежат семье артиста.

"Прямо вот на сегодняшнюю секунду все права принадлежат Юрию Шатунову. А значит – его семье. Только сейчас им надо вступить в наследство: у нас шесть месяцев для этого", – сказал Кудряшов.

Ранее семья Юрия Шатунова объявила конкурс на создание памятника артисту на кладбище.
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