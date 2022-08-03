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Семья Шатунова запустила конкурс на создание памятника артисту - РИА Новости, 03.08.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220803/shatunov-1806913751.html
Семья Шатунова запустила конкурс на создание памятника артисту
Семья Шатунова запустила конкурс на создание памятника артисту - РИА Новости, 03.08.2022
Семья Шатунова запустила конкурс на создание памятника артисту
Семья Юрия Шатунова объявила конкурс на создание памятника артисту. Он должен быть изготовлен из бронзы и выполнен в полный рост, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T14:08
2022-08-03T14:08
шоубиз
знаменитости
юрий шатунов
шоу-бизнес
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Семья Юрия Шатунова объявила конкурс на создание памятника артисту. Он должен быть изготовлен из бронзы и выполнен в полный рост, сообщил РИА Новости представитель артиста Аркадий Кудряшов.На портале уточняется, что памятник будет установлен на могиле Шатунова. Для участия в конкурсе участникам нужно выслать художественные эскизы с техническими характеристиками, а также описать свой опыт работы как скульптора.Шатунов умер в ночь на 23 июня на 49-ом году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Тело певца было кремировано — часть праха захоронена на Троекуровском кладбище в Москве, другую половину планируется развеять на озере в Германии, как завещал сам Шатунов.
https://ria.ru/20220623/shatunov-1797604292.html
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знаменитости, юрий шатунов, шоу-бизнес
14:08 03.08.2022
 
Семья Шатунова запустила конкурс на создание памятника артисту

Семья Юрия Шатунова запустила конкурс на создание памятника из бронзы

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрощание с певцом Юрием Шатуновым в зале на Троекуровском кладбище в Москве
Прощание с певцом Юрием Шатуновым в зале на Троекуровском кладбище в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Семья Юрия Шатунова объявила конкурс на создание памятника артисту. Он должен быть изготовлен из бронзы и выполнен в полный рост, сообщил РИА Новости представитель артиста Аркадий Кудряшов.

"(Конкурс) запущен", — сказал собеседник агентства, приложив ссылку на официальный сайт певца.

На портале уточняется, что памятник будет установлен на могиле Шатунова. Для участия в конкурсе участникам нужно выслать художественные эскизы с техническими характеристиками, а также описать свой опыт работы как скульптора.

"Сроки конкурса не ограничены. Главное – создать памятник, достойный памяти Юрия Шатунова", — говорится на сайте.

Шатунов умер в ночь на 23 июня на 49-ом году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Тело певца было кремировано — часть праха захоронена на Троекуровском кладбище в Москве, другую половину планируется развеять на озере в Германии, как завещал сам Шатунов.
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