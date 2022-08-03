Семья Шатунова запустила конкурс на создание памятника артисту
Семья Юрия Шатунова запустила конкурс на создание памятника из бронзы
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрощание с певцом Юрием Шатуновым в зале на Троекуровском кладбище в Москве
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Семья Юрия Шатунова объявила конкурс на создание памятника артисту. Он должен быть изготовлен из бронзы и выполнен в полный рост, сообщил РИА Новости представитель артиста Аркадий Кудряшов.
"(Конкурс) запущен", — сказал собеседник агентства, приложив ссылку на официальный сайт певца.
На портале уточняется, что памятник будет установлен на могиле Шатунова. Для участия в конкурсе участникам нужно выслать художественные эскизы с техническими характеристиками, а также описать свой опыт работы как скульптора.
"Сроки конкурса не ограничены. Главное – создать памятник, достойный памяти Юрия Шатунова", — говорится на сайте.
Шатунов умер в ночь на 23 июня на 49-ом году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Тело певца было кремировано — часть праха захоронена на Троекуровском кладбище в Москве, другую половину планируется развеять на озере в Германии, как завещал сам Шатунов.