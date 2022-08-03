https://ria.ru/20220803/shatunov-1806913751.html

Семья Шатунова запустила конкурс на создание памятника артисту

Семья Шатунова запустила конкурс на создание памятника артисту - РИА Новости, 03.08.2022

Семья Шатунова запустила конкурс на создание памятника артисту

Семья Юрия Шатунова объявила конкурс на создание памятника артисту. Он должен быть изготовлен из бронзы и выполнен в полный рост, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T14:08

2022-08-03T14:08

2022-08-03T14:08

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Семья Юрия Шатунова объявила конкурс на создание памятника артисту. Он должен быть изготовлен из бронзы и выполнен в полный рост, сообщил РИА Новости представитель артиста Аркадий Кудряшов.На портале уточняется, что памятник будет установлен на могиле Шатунова. Для участия в конкурсе участникам нужно выслать художественные эскизы с техническими характеристиками, а также описать свой опыт работы как скульптора.Шатунов умер в ночь на 23 июня на 49-ом году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Тело певца было кремировано — часть праха захоронена на Троекуровском кладбище в Москве, другую половину планируется развеять на озере в Германии, как завещал сам Шатунов.

https://ria.ru/20220623/shatunov-1797604292.html

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Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, юрий шатунов, шоу-бизнес