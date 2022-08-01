На Троекуровском кладбище прошла панихида по Юрию Шатунову

"Сегодня мы с вами собрались в сороковой день со смерти нашего любимого артиста Юры Шатунова. Как известно в одной поговорке, когда человек рождается, весь мир радуется, и только он один плачет. А жизнь свою надо прожить так, чтобы когда ты умер, все вокруг плакали, и только ты один радовался. Смерть – это тоже таинство этой жизни. Мы до конца никогда не поймем, почему в этот час, в этот момент пришло это событие, однако у Бога все живы, и нет такого, что после смерти наша связь с человеком прекращается", – сказал в ходе панихиды священник.