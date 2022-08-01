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На Троекуровском кладбище прошла панихида по Юрию Шатунову
На Троекуровском кладбище прошла панихида по Юрию Шатунову - РИА Новости, 01.08.2022
На Троекуровском кладбище прошла панихида по Юрию Шатунову
Панихида на 40 дней после смерти певца Юрия Шатунова прошла в понедельник на Троекуровском кладбище в Москве. Сотни поклонников пришли с плакатами и белыми... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T12:07
2022-08-01T12:07
2022-08-01T15:27
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Панихида на 40 дней после смерти певца Юрия Шатунова прошла в понедельник на Троекуровском кладбище в Москве. Сотни поклонников пришли с плакатами и белыми розами, передает корреспондент РИА Новости.Панихиду организовали поклонники, служба проходила на могиле артиста на участке №24а. Коллеги и члены семьи не присутствовали, на мероприятии собрались только СМИ и фанаты, в том числе с детьми. Они принесли цветы и плакаты с надписями "Юра жив", "Юра тут", "Юра, покойся с миром, ты – легенда, ты останешься в наших сердцах навсегда".Шатунов умер в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Тело певца было кремировано – часть праха захоронена на Троекуровском кладбище, другую половину планируется развеять на озере в Германии, как завещал сам Шатунов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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знаменитости, юрий шатунов, шоу-бизнес, новости культуры
12:07 01.08.2022 (обновлено: 15:27 01.08.2022)
На Троекуровском кладбище прошла панихида по Юрию Шатунову
Панихида на 40 дней после смерти Шатунова прошла на Троекуровском кладбище
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Панихида на 40 дней после смерти певца Юрия Шатунова прошла в понедельник на Троекуровском кладбище в Москве. Сотни поклонников пришли с плакатами и белыми розами, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня мы с вами собрались в сороковой день со смерти нашего любимого артиста Юры Шатунова. Как известно в одной поговорке, когда человек рождается, весь мир радуется, и только он один плачет. А жизнь свою надо прожить так, чтобы когда ты умер, все вокруг плакали, и только ты один радовался. Смерть – это тоже таинство этой жизни. Мы до конца никогда не поймем, почему в этот час, в этот момент пришло это событие, однако у Бога все живы, и нет такого, что после смерти наша связь с человеком прекращается", – сказал в ходе панихиды священник.
Панихиду организовали поклонники, служба проходила на могиле артиста на участке №24а. Коллеги и члены семьи не присутствовали, на мероприятии собрались только СМИ и фанаты, в том числе с детьми. Они принесли цветы и плакаты с надписями "Юра жив", "Юра тут", "Юра, покойся с миром, ты – легенда, ты останешься в наших сердцах навсегда".
"Спасибо тебе, что ты есть. Спасибо тебе, что ты был!" – эмоционально кричали фанаты.
Шатунов умер в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Тело певца было кремировано – часть праха захоронена на Троекуровском кладбище, другую половину планируется развеять на озере в Германии, как завещал
сам Шатунов.