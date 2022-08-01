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На Троекуровском кладбище прошла панихида по Юрию Шатунову - РИА Новости, 01.08.2022
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Шоубиз
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На Троекуровском кладбище прошла панихида по Юрию Шатунову
На Троекуровском кладбище прошла панихида по Юрию Шатунову - РИА Новости, 01.08.2022
На Троекуровском кладбище прошла панихида по Юрию Шатунову
Панихида на 40 дней после смерти певца Юрия Шатунова прошла в понедельник на Троекуровском кладбище в Москве. Сотни поклонников пришли с плакатами и белыми... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T12:07
2022-08-01T15:27
шоубиз
знаменитости
юрий шатунов
шоу-бизнес
новости культуры
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Панихида на 40 дней после смерти певца Юрия Шатунова прошла в понедельник на Троекуровском кладбище в Москве. Сотни поклонников пришли с плакатами и белыми розами, передает корреспондент РИА Новости.Панихиду организовали поклонники, служба проходила на могиле артиста на участке №24а. Коллеги и члены семьи не присутствовали, на мероприятии собрались только СМИ и фанаты, в том числе с детьми. Они принесли цветы и плакаты с надписями "Юра жив", "Юра тут", "Юра, покойся с миром, ты – легенда, ты останешься в наших сердцах навсегда".Шатунов умер в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Тело певца было кремировано – часть праха захоронена на Троекуровском кладбище, другую половину планируется развеять на озере в Германии, как завещал сам Шатунов.
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знаменитости, юрий шатунов, шоу-бизнес, новости культуры
12:07 01.08.2022 (обновлено: 15:27 01.08.2022)
 
На Троекуровском кладбище прошла панихида по Юрию Шатунову

Панихида на 40 дней после смерти Шатунова прошла на Троекуровском кладбище

Панихида на 40 дней после смерти Шатунова прошла на Троекуровском кладбище
Панихида на 40 дней после смерти Шатунова прошла на Троекуровском кладбище
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Панихида на 40 дней после смерти певца Юрия Шатунова прошла в понедельник на Троекуровском кладбище в Москве. Сотни поклонников пришли с плакатами и белыми розами, передает корреспондент РИА Новости.

"Сегодня мы с вами собрались в сороковой день со смерти нашего любимого артиста Юры Шатунова. Как известно в одной поговорке, когда человек рождается, весь мир радуется, и только он один плачет. А жизнь свою надо прожить так, чтобы когда ты умер, все вокруг плакали, и только ты один радовался. Смерть – это тоже таинство этой жизни. Мы до конца никогда не поймем, почему в этот час, в этот момент пришло это событие, однако у Бога все живы, и нет такого, что после смерти наша связь с человеком прекращается", – сказал в ходе панихиды священник.

Панихида на 40 дней после смерти Шатунова прошла на Троекуровском кладбище
Панихида на 40 дней после смерти Шатунова прошла на Троекуровском кладбище
Панихида на 40 дней после смерти Шатунова прошла на Троекуровском кладбище
Панихиду организовали поклонники, служба проходила на могиле артиста на участке №24а. Коллеги и члены семьи не присутствовали, на мероприятии собрались только СМИ и фанаты, в том числе с детьми. Они принесли цветы и плакаты с надписями "Юра жив", "Юра тут", "Юра, покойся с миром, ты – легенда, ты останешься в наших сердцах навсегда".

"Спасибо тебе, что ты есть. Спасибо тебе, что ты был!" – эмоционально кричали фанаты.

Шатунов умер в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Тело певца было кремировано – часть праха захоронена на Троекуровском кладбище, другую половину планируется развеять на озере в Германии, как завещал сам Шатунов.
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