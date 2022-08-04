https://ria.ru/20220804/kitay-1807140243.html
Китай может ответить на визит Пелоси санкциями и блокадой, заявили эксперты
Китай может ответить на визит Пелоси санкциями и блокадой, заявили эксперты - РИА Новости, 04.08.2022
Китай может ответить на визит Пелоси санкциями и блокадой, заявили эксперты
Китайские хакеры могут организовать кибератаки в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, считает декан факультета мировой... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T09:36
2022-08-04T09:36
2022-08-04T09:36
си цзиньпин
тайвань
китай
пекин
мид кнр
в мире
визит пелоси на тайвань
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Китайские хакеры могут организовать кибератаки в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, считает декан факультета мировой политики, заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров."Конечно, возможно, китайские хакеры захотят "отомстить" Пелоси и спокойно совершенно провести эти действия", - заявил РИА Новости эксперт, отвечая на вопрос, к каким последствиям может привести визит американского политика на остров. При этом он подчеркнул, что такие возможные атаки будут инициативой частного характера и в этом случае нельзя говорить о какой-то ответственности государства. При этом он подчеркнул, что действия Пелоси - это "очень опасный прецедент".Директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор Алексей Маслов заявил РИА Новости, что Пекин сейчас в качестве реакции на действия США предпочтет действовать открыто, вводя санкции."Китаю важно показать, что он действует впрямую, открыто, и ему важно показать ущерб, который может нанести, например, американцам или тайванцам, чтобы уже потом можно было в цифрах показать, насколько это повлияло", - заявил РИА Новости эксперт. По его словам, помимо санкций влияние может оказать и блокировка логистики, которую уже осуществляют китайские корабли, в рамках учений окружившие остров.Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.В итоге визит стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.
https://radiosputnik.ria.ru/20220804/ucheniya-1807131258.html
https://ria.ru/20220804/tayvan-1807118327.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
си цзиньпин, тайвань, китай, пекин, мид кнр, в мире, визит пелоси на тайвань
Китай может ответить на визит Пелоси санкциями и блокадой, заявили эксперты
Эксперты заявили, что Китай может ответить на визит Пелоси блокадой и кибератаками
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Китайские хакеры могут организовать кибератаки в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, считает декан факультета мировой политики, заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров.
"Конечно, возможно, китайские хакеры захотят "отомстить" Пелоси и спокойно совершенно провести эти действия", - заявил РИА Новости эксперт, отвечая на вопрос, к каким последствиям может привести визит американского политика на остров. При этом он подчеркнул, что такие возможные атаки будут инициативой частного характера и в этом случае нельзя говорить о какой-то ответственности государства. При этом он подчеркнул, что действия Пелоси - это "очень опасный прецедент".
Директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор Алексей Маслов заявил РИА Новости, что Пекин
сейчас в качестве реакции на действия США
предпочтет действовать открыто, вводя санкции.
"Китаю важно показать, что он действует впрямую, открыто, и ему важно показать ущерб, который может нанести, например, американцам или тайванцам, чтобы уже потом можно было в цифрах показать, насколько это повлияло", - заявил РИА Новости эксперт. По его словам, помимо санкций влияние может оказать и блокировка логистики, которую уже осуществляют китайские корабли, в рамках учений окружившие остров.
"Тайвань сейчас испытает все "прелести" блокады, и это нарушит логистику... Например, прекращение поставок песка на Тайвань - это в реальности очень серьезная мера, учитывая, что Тайвань сам по себе песок не производит и закупает более 5 миллионов тонн песка ежегодно", - сказал Маслов в рамках круглого стола, организованного медиагруппой "Россия сегодня".
Визит Пелоси на Тайвань
состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин
предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.
В итоге визит стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР
заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди и ответственность за них будут нести Вашингтон
и Тайбэй
.