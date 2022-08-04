14:53 04.08.2022 (обновлено: 15:10 04.08.2022)
МИД выразил крайнюю озабоченность эскалацией в Карабахе
МИД России призвал Армению и Азербайджан соблюдать режим прекращения огня в Карабахе
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. МИД РФ призвал Армению и Азербайджан проявлять сдержанность и соблюдать режим прекращения огня в связи с эскалацией в районе Лачинского коридора, говорится в заявлении на сайте российского министерства.
"Выражаем крайнюю озабоченность в связи с эскалацией напряженности в районе Лачинского коридора и на других участках линии соприкосновения... Призываем стороны проявлять сдержанность, соблюдать режим прекращения огня", - говорится в сообщении.
В МИД РФ исходят из того, что урегулирование имеющихся противоречий должно осуществляться исключительно политико- дипломатическими средствами, с учетом позиций сторон и в строгом соответствии с положениями заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года.
"Российские миротворцы прилагают все необходимые усилия для стабилизации обстановки "на земле". Активная работа с обеими сторонами ведется по всем каналам и на всех уровнях, включая высшее руководство страны. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров находится в тесном контакте с азербайджанским и армянским коллегами", - подчеркнули в министерстве.
В российском МИД также выразили соболезнования родным и близким погибших в результате эскалации напряженности в районе Лачинского коридора и на других участках линии соприкосновения.