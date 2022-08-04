Рейтинг@Mail.ru
МИД выразил крайнюю озабоченность эскалацией в Карабахе - РИА Новости, 04.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220804/karabakh-1807240569.html
МИД выразил крайнюю озабоченность эскалацией в Карабахе
МИД выразил крайнюю озабоченность эскалацией в Карабахе - РИА Новости, 04.08.2022
МИД выразил крайнюю озабоченность эскалацией в Карабахе
МИД РФ призвал Армению и Азербайджан проявлять сдержанность и соблюдать режим прекращения огня в связи с эскалацией в районе Лачинского коридора, говорится в... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T14:53
2022-08-04T15:10
в мире
россия
армения
лачинский коридор
азербайджан
нагорный карабах
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649057_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5cdfeec4e0817991c565b3381b681f71.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. МИД РФ призвал Армению и Азербайджан проявлять сдержанность и соблюдать режим прекращения огня в связи с эскалацией в районе Лачинского коридора, говорится в заявлении на сайте российского министерства."Выражаем крайнюю озабоченность в связи с эскалацией напряженности в районе Лачинского коридора и на других участках линии соприкосновения... Призываем стороны проявлять сдержанность, соблюдать режим прекращения огня", - говорится в сообщении.В МИД РФ исходят из того, что урегулирование имеющихся противоречий должно осуществляться исключительно политико- дипломатическими средствами, с учетом позиций сторон и в строгом соответствии с положениями заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года."Российские миротворцы прилагают все необходимые усилия для стабилизации обстановки "на земле". Активная работа с обеими сторонами ведется по всем каналам и на всех уровнях, включая высшее руководство страны. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров находится в тесном контакте с азербайджанским и армянским коллегами", - подчеркнули в министерстве.В российском МИД также выразили соболезнования родным и близким погибших в результате эскалации напряженности в районе Лачинского коридора и на других участках линии соприкосновения.
https://ria.ru/20220804/karabakh-1807217019.html
https://ria.ru/20220803/mobilizatsiya-1807026803.html
россия
армения
лачинский коридор
азербайджан
нагорный карабах
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649057_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_2cf8404bd3ee382ed241d1c7ddbb9950.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, армения, лачинский коридор, азербайджан, нагорный карабах, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
14:53 04.08.2022 (обновлено: 15:10 04.08.2022)
 
МИД выразил крайнюю озабоченность эскалацией в Карабахе

МИД России призвал Армению и Азербайджан соблюдать режим прекращения огня в Карабахе

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. МИД РФ призвал Армению и Азербайджан проявлять сдержанность и соблюдать режим прекращения огня в связи с эскалацией в районе Лачинского коридора, говорится в заявлении на сайте российского министерства.
"Выражаем крайнюю озабоченность в связи с эскалацией напряженности в районе Лачинского коридора и на других участках линии соприкосновения... Призываем стороны проявлять сдержанность, соблюдать режим прекращения огня", - говорится в сообщении.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
13:47
Песков прокомментировал слова Пашиняна об операции в Карабахе
В МИД РФ исходят из того, что урегулирование имеющихся противоречий должно осуществляться исключительно политико- дипломатическими средствами, с учетом позиций сторон и в строгом соответствии с положениями заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года.
"Российские миротворцы прилагают все необходимые усилия для стабилизации обстановки "на земле". Активная работа с обеими сторонами ведется по всем каналам и на всех уровнях, включая высшее руководство страны. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров находится в тесном контакте с азербайджанским и армянским коллегами", - подчеркнули в министерстве.
В российском МИД также выразили соболезнования родным и близким погибших в результате эскалации напряженности в районе Лачинского коридора и на других участках линии соприкосновения.
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 17:33
В Нагорном Карабахе объявили частичную мобилизацию
 
В миреРоссияАрменияЛачинский коридорАзербайджанНагорный КарабахМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала