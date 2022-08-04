https://ria.ru/20220804/karabakh-1807240569.html

МИД выразил крайнюю озабоченность эскалацией в Карабахе

МИД выразил крайнюю озабоченность эскалацией в Карабахе - РИА Новости, 04.08.2022

МИД выразил крайнюю озабоченность эскалацией в Карабахе

МИД РФ призвал Армению и Азербайджан проявлять сдержанность и соблюдать режим прекращения огня в связи с эскалацией в районе Лачинского коридора, говорится в... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T14:53

2022-08-04T14:53

2022-08-04T15:10

в мире

россия

армения

лачинский коридор

азербайджан

нагорный карабах

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. МИД РФ призвал Армению и Азербайджан проявлять сдержанность и соблюдать режим прекращения огня в связи с эскалацией в районе Лачинского коридора, говорится в заявлении на сайте российского министерства."Выражаем крайнюю озабоченность в связи с эскалацией напряженности в районе Лачинского коридора и на других участках линии соприкосновения... Призываем стороны проявлять сдержанность, соблюдать режим прекращения огня", - говорится в сообщении.В МИД РФ исходят из того, что урегулирование имеющихся противоречий должно осуществляться исключительно политико- дипломатическими средствами, с учетом позиций сторон и в строгом соответствии с положениями заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года."Российские миротворцы прилагают все необходимые усилия для стабилизации обстановки "на земле". Активная работа с обеими сторонами ведется по всем каналам и на всех уровнях, включая высшее руководство страны. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров находится в тесном контакте с азербайджанским и армянским коллегами", - подчеркнули в министерстве.В российском МИД также выразили соболезнования родным и близким погибших в результате эскалации напряженности в районе Лачинского коридора и на других участках линии соприкосновения.

https://ria.ru/20220804/karabakh-1807217019.html

https://ria.ru/20220803/mobilizatsiya-1807026803.html

россия

армения

лачинский коридор

азербайджан

нагорный карабах

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, армения, лачинский коридор, азербайджан, нагорный карабах, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)