https://ria.ru/20220804/karabakh-1807235989.html
Путин на совещании Совбеза обсудил выполнение договора по Карабаху
Путин на совещании Совбеза обсудил выполнение договора по Карабаху - РИА Новости, 04.08.2022
Путин на совещании Совбеза обсудил выполнение договора по Карабаху
На оперативном совещании президента РФ Владимира Путина с членами Совбеза подчеркнута настоятельная необходимость выполнения всех норм трехстороннего договора... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T14:43
2022-08-04T14:43
2022-08-04T15:17
безопасность
владимир путин
нагорный карабах
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. На оперативном совещании президента РФ Владимира Путина с членами Совбеза подчеркнута настоятельная необходимость выполнения всех норм трехстороннего договора по Карабаху, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Была обсуждена ситуация, связанная с обострением армяно-азербайджанского конфликта. Была подчеркнута настоятельная необходимость выполнения всех положений трехстороннего договора", - подчеркнул Песков.
https://ria.ru/20220804/konflikt-1807212811.html
нагорный карабах
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владимир путин, нагорный карабах
14:43 04.08.2022 (обновлено: 15:17 04.08.2022)
Путин на совещании Совбеза обсудил выполнение договора по Карабаху
Президент Путин на совещании с членами Совбеза обсудил выполнение договора по Карабаху