https://ria.ru/20220804/karabakh-1807235989.html

Путин на совещании Совбеза обсудил выполнение договора по Карабаху

Путин на совещании Совбеза обсудил выполнение договора по Карабаху - РИА Новости, 04.08.2022

Путин на совещании Совбеза обсудил выполнение договора по Карабаху

На оперативном совещании президента РФ Владимира Путина с членами Совбеза подчеркнута настоятельная необходимость выполнения всех норм трехстороннего договора... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T14:43

2022-08-04T14:43

2022-08-04T15:17

безопасность

владимир путин

нагорный карабах

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. На оперативном совещании президента РФ Владимира Путина с членами Совбеза подчеркнута настоятельная необходимость выполнения всех норм трехстороннего договора по Карабаху, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Была обсуждена ситуация, связанная с обострением армяно-азербайджанского конфликта. Была подчеркнута настоятельная необходимость выполнения всех положений трехстороннего договора", - подчеркнул Песков.

https://ria.ru/20220804/konflikt-1807212811.html

нагорный карабах

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, владимир путин, нагорный карабах