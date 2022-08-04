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Путин на совещании Совбеза обсудил выполнение договора по Карабаху - РИА Новости, 04.08.2022
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Путин на совещании Совбеза обсудил выполнение договора по Карабаху
Путин на совещании Совбеза обсудил выполнение договора по Карабаху - РИА Новости, 04.08.2022
Путин на совещании Совбеза обсудил выполнение договора по Карабаху
На оперативном совещании президента РФ Владимира Путина с членами Совбеза подчеркнута настоятельная необходимость выполнения всех норм трехстороннего договора... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T14:43
2022-08-04T15:17
безопасность
владимир путин
нагорный карабах
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. На оперативном совещании президента РФ Владимира Путина с членами Совбеза подчеркнута настоятельная необходимость выполнения всех норм трехстороннего договора по Карабаху, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Была обсуждена ситуация, связанная с обострением армяно-азербайджанского конфликта. Была подчеркнута настоятельная необходимость выполнения всех положений трехстороннего договора", - подчеркнул Песков.
https://ria.ru/20220804/konflikt-1807212811.html
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безопасность, владимир путин, нагорный карабах
14:43 04.08.2022 (обновлено: 15:17 04.08.2022)
 
Путин на совещании Совбеза обсудил выполнение договора по Карабаху

Президент Путин на совещании с членами Совбеза обсудил выполнение договора по Карабаху

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. На оперативном совещании президента РФ Владимира Путина с членами Совбеза подчеркнута настоятельная необходимость выполнения всех норм трехстороннего договора по Карабаху, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Была обсуждена ситуация, связанная с обострением армяно-азербайджанского конфликта. Была подчеркнута настоятельная необходимость выполнения всех положений трехстороннего договора", - подчеркнул Песков.
Российский миротворец на блокпосту №6 на дороге из Степанакерта в Лачин - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
13:38
В Кремле обеспокоены обострением ситуации в Нагорном Карабахе
 
БезопасностьВладимир ПутинНагорный Карабах
 
 
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