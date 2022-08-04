https://ria.ru/20220804/karabakh-1807218071.html

Путин и Эрдоган могут обсудить ситуацию в Карабахе, заявил Песков

Путин и Эрдоган могут обсудить ситуацию в Карабахе, заявил Песков - РИА Новости, 04.08.2022

Путин и Эрдоган могут обсудить ситуацию в Карабахе, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что лидеры РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган во время переговоров в пятницу обменяются... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T13:49

2022-08-04T13:49

2022-08-04T13:53

в мире

нагорный карабах

армения

турция

азербайджан

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что лидеры РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган во время переговоров в пятницу обменяются мнениями в связи с обострением в Нагорном Карабахе."Нельзя исключать, что президенты обменяются мнениями в связи с этим обострением", - сказал он.

https://ria.ru/20220804/karabakh-1807188421.html

нагорный карабах

армения

турция

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нагорный карабах, армения, турция, азербайджан