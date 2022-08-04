https://ria.ru/20220804/karabakh-1807218071.html
Путин и Эрдоган могут обсудить ситуацию в Карабахе, заявил Песков
Путин и Эрдоган могут обсудить ситуацию в Карабахе, заявил Песков - РИА Новости, 04.08.2022
Путин и Эрдоган могут обсудить ситуацию в Карабахе, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что лидеры РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган во время переговоров в пятницу обменяются... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T13:49
2022-08-04T13:49
2022-08-04T13:53
в мире
нагорный карабах
армения
турция
азербайджан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795759731_0:337:3041:2048_1920x0_80_0_0_ea389233395998ca6359c649114d8030.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что лидеры РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган во время переговоров в пятницу обменяются мнениями в связи с обострением в Нагорном Карабахе."Нельзя исключать, что президенты обменяются мнениями в связи с этим обострением", - сказал он.
https://ria.ru/20220804/karabakh-1807188421.html
нагорный карабах
армения
турция
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795759731_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_d6d8a3e4a887f1d008a2d534772081bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нагорный карабах, армения, турция, азербайджан
13:49 04.08.2022 (обновлено: 13:53 04.08.2022)
Путин и Эрдоган могут обсудить ситуацию в Карабахе, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: Путин и Эрдоган могут обсудить обострение в Нагорном Карабахе