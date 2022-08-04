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Путин и Эрдоган могут обсудить ситуацию в Карабахе, заявил Песков - РИА Новости, 04.08.2022
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Путин и Эрдоган могут обсудить ситуацию в Карабахе, заявил Песков
Путин и Эрдоган могут обсудить ситуацию в Карабахе, заявил Песков - РИА Новости, 04.08.2022
Путин и Эрдоган могут обсудить ситуацию в Карабахе, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что лидеры РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган во время переговоров в пятницу обменяются... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T13:49
2022-08-04T13:53
в мире
нагорный карабах
армения
турция
азербайджан
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что лидеры РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган во время переговоров в пятницу обменяются мнениями в связи с обострением в Нагорном Карабахе."Нельзя исключать, что президенты обменяются мнениями в связи с этим обострением", - сказал он.
https://ria.ru/20220804/karabakh-1807188421.html
нагорный карабах
армения
турция
азербайджан
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в мире, нагорный карабах, армения, турция, азербайджан
13:49 04.08.2022 (обновлено: 13:53 04.08.2022)
 
Путин и Эрдоган могут обсудить ситуацию в Карабахе, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: Путин и Эрдоган могут обсудить обострение в Нагорном Карабахе

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРоссийские миротворцы на блокпосту №6 на въезде в город Шуша на дороге из Степанакерта в Лачин
Российские миротворцы на блокпосту №6 на въезде в город Шуша на дороге из Степанакерта в Лачин - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Российские миротворцы на блокпосту №6 на въезде в город Шуша на дороге из Степанакерта в Лачин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что лидеры РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган во время переговоров в пятницу обменяются мнениями в связи с обострением в Нагорном Карабахе.
"Нельзя исключать, что президенты обменяются мнениями в связи с этим обострением", - сказал он.
Работа российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
12:26
Пашинян призвал конкретизировать детали миротворческой операции в Карабахе
 
В миреНагорный КарабахАрменияТурцияАзербайджан
 
 
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