https://ria.ru/20220804/karabakh-1807217019.html
Песков прокомментировал слова Пашиняна об операции в Карабахе
Песков прокомментировал слова Пашиняна об операции в Карабахе - РИА Новости, 04.08.2022
Песков прокомментировал слова Пашиняна об операции в Карабахе
Тесные контакты России и Армении позволят прояснить вопросы по действиям миротворцев в Нагорном Карабахе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T13:47
2022-08-04T13:47
2022-08-04T14:12
в мире
никол пашинян
армения
нагорный карабах
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753553545_0:173:3107:1920_1920x0_80_0_0_c3b49ebb7878d5dca4a100fa7deef91a.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Тесные контакты России и Армении позволят прояснить вопросы по действиям миротворцев в Нагорном Карабахе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что необходимо конкретизировать детали миротворческой операции в Нагорном Карабахе."Есть трехсторонние документы, которые являются главной отправной точкой. Главное - выполнять все обязательства, которые стороны взяли по этим документам. Если есть вопросы, то, безусловно, на них надо отвечать. Но в то же время тесные контакты, которые у нас есть на различных уровнях с армянской стороной, позволят нам прояснить те вопросы, которые имеются", - сказал Песков.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам с обеих сторон. Предпринималось несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое 9 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились о полном прекращении огня и размещении вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора российского миротворческого контингента.
https://ria.ru/20220804/karabakh-1807188421.html
армения
нагорный карабах
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753553545_127:0:2856:2047_1920x0_80_0_0_45864d58166309724f24084a1afc016d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, никол пашинян, армения, нагорный карабах, москва
13:47 04.08.2022 (обновлено: 14:12 04.08.2022)
Песков прокомментировал слова Пашиняна об операции в Карабахе
Пресс-секретарь Песков ответил на слова Пашиняна о миротворческой операции в Карабахе
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Тесные контакты России и Армении позволят прояснить вопросы по действиям миротворцев в Нагорном Карабахе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян
заявил, что необходимо конкретизировать детали миротворческой операции в Нагорном Карабахе
.
"Есть трехсторонние документы, которые являются главной отправной точкой. Главное - выполнять все обязательства, которые стороны взяли по этим документам. Если есть вопросы, то, безусловно, на них надо отвечать. Но в то же время тесные контакты, которые у нас есть на различных уровнях с армянской стороной, позволят нам прояснить те вопросы, которые имеются", - сказал Песков.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам с обеих сторон. Предпринималось несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое 9 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан
и Армения договорились о полном прекращении огня и размещении вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора российского миротворческого контингента.