https://ria.ru/20220804/karabakh-1807217019.html

Песков прокомментировал слова Пашиняна об операции в Карабахе

Песков прокомментировал слова Пашиняна об операции в Карабахе - РИА Новости, 04.08.2022

Песков прокомментировал слова Пашиняна об операции в Карабахе

Тесные контакты России и Армении позволят прояснить вопросы по действиям миротворцев в Нагорном Карабахе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T13:47

2022-08-04T13:47

2022-08-04T14:12

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никол пашинян

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Тесные контакты России и Армении позволят прояснить вопросы по действиям миротворцев в Нагорном Карабахе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что необходимо конкретизировать детали миротворческой операции в Нагорном Карабахе."Есть трехсторонние документы, которые являются главной отправной точкой. Главное - выполнять все обязательства, которые стороны взяли по этим документам. Если есть вопросы, то, безусловно, на них надо отвечать. Но в то же время тесные контакты, которые у нас есть на различных уровнях с армянской стороной, позволят нам прояснить те вопросы, которые имеются", - сказал Песков.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам с обеих сторон. Предпринималось несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое 9 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились о полном прекращении огня и размещении вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора российского миротворческого контингента.

https://ria.ru/20220804/karabakh-1807188421.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, никол пашинян, армения, нагорный карабах, москва