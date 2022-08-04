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Пашинян призвал конкретизировать детали миротворческой операции в Карабахе - РИА Новости, 04.08.2022
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Пашинян призвал конкретизировать детали миротворческой операции в Карабахе
Пашинян призвал конкретизировать детали миротворческой операции в Карабахе - РИА Новости, 04.08.2022
Пашинян призвал конкретизировать детали миротворческой операции в Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что необходимо конкретизировать детали миротворческой операции в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T12:26
2022-08-04T12:26
в мире
армения
азербайджан
россия
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 4 авг – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что необходимо конкретизировать детали миротворческой операции в Нагорном Карабахе.Выступая на заседании правительства, Пашинян заявил, что присутствие миротворцев является ключевым фактором обеспечения безопасности и необходимость конкретизации их миссии назрела давно. "Однако этому препятствовал Азербайджан, отказываясь подписывать мандат деятельности миротворцев", - утверждает Пашинян."Мы считаем, что подписей Армении и России достаточно для полноценной реализации миротворческого мандата РФ, а если нет, то необходимо принять меры для международного утверждения мандата или наделения миротворцев более широким международным мандатом", - сказал Пашинян.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Новый виток напряженности возник в среду. В Минобороны РФ заявили, что вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, в районе высоты Сарыбаба. В министерстве добавили, что командованием российского миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской и армянской сторон принимаются меры по стабилизации обстановки.
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в мире, армения, азербайджан, россия, никол пашинян
12:26 04.08.2022
 
Пашинян призвал конкретизировать детали миротворческой операции в Карабахе

Премьер Армении Пашинян призвал конкретизировать детали миротворческой операции в Карабахе

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРабота российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе
Работа российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Работа российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 4 авг – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что необходимо конкретизировать детали миротворческой операции в Нагорном Карабахе.
Выступая на заседании правительства, Пашинян заявил, что присутствие миротворцев является ключевым фактором обеспечения безопасности и необходимость конкретизации их миссии назрела давно. "Однако этому препятствовал Азербайджан, отказываясь подписывать мандат деятельности миротворцев", - утверждает Пашинян.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
12:20
Пашинян призвал Азербайджан признать существование Нагорного Карабаха
"Мы считаем, что подписей Армении и России достаточно для полноценной реализации миротворческого мандата РФ, а если нет, то необходимо принять меры для международного утверждения мандата или наделения миротворцев более широким международным мандатом", - сказал Пашинян.
"С ноября 2020 года одним из направлений нашей работы было обеспечение безопасности линии соприкосновения (в Карабахе – ред.). Эти вопросы должны решаться в трехстороннем (армяно-российско-азербайджанском - ред.) формате. Если мы увидим, что в трехстороннем формате решения невозможны, то должны задуматься о задействовании дополнительных международных механизмов", - заявил армянский премьер.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Новый виток напряженности возник в среду. В Минобороны РФ заявили, что вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, в районе высоты Сарыбаба. В министерстве добавили, что командованием российского миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской и армянской сторон принимаются меры по стабилизации обстановки.
Город Степанакерт - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
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В миреАрменияАзербайджанРоссияНикол Пашинян
 
 
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