https://ria.ru/20220804/karabakh-1807188421.html

Пашинян призвал конкретизировать детали миротворческой операции в Карабахе

Пашинян призвал конкретизировать детали миротворческой операции в Карабахе - РИА Новости, 04.08.2022

Пашинян призвал конкретизировать детали миротворческой операции в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что необходимо конкретизировать детали миротворческой операции в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T12:26

2022-08-04T12:26

2022-08-04T12:26

в мире

армения

азербайджан

россия

никол пашинян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788870596_0:135:3163:1914_1920x0_80_0_0_75c7929b7aa71d0d18e411e7f1bd6f94.jpg

ЕРЕВАН, 4 авг – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что необходимо конкретизировать детали миротворческой операции в Нагорном Карабахе.Выступая на заседании правительства, Пашинян заявил, что присутствие миротворцев является ключевым фактором обеспечения безопасности и необходимость конкретизации их миссии назрела давно. "Однако этому препятствовал Азербайджан, отказываясь подписывать мандат деятельности миротворцев", - утверждает Пашинян."Мы считаем, что подписей Армении и России достаточно для полноценной реализации миротворческого мандата РФ, а если нет, то необходимо принять меры для международного утверждения мандата или наделения миротворцев более широким международным мандатом", - сказал Пашинян.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Новый виток напряженности возник в среду. В Минобороны РФ заявили, что вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, в районе высоты Сарыбаба. В министерстве добавили, что командованием российского миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской и армянской сторон принимаются меры по стабилизации обстановки.

https://ria.ru/20220804/karabakh-1807186154.html

https://ria.ru/20220804/karabakh-1807165508.html

армения

азербайджан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, армения, азербайджан, россия, никол пашинян