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ОДКБ призвала стороны карабахского конфликта не применять силу - РИА Новости, 04.08.2022
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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20220804/karabakh-1807165508.html
ОДКБ призвала стороны карабахского конфликта не применять силу
ОДКБ призвала стороны карабахского конфликта не применять силу - РИА Новости, 04.08.2022
ОДКБ призвала стороны карабахского конфликта не применять силу
ОДКБ в связи с обострением в Карабахе призывает стороны воздержаться от применения силы, заявил в четверг генсек организации Станислав Зась. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T11:18
2022-08-04T11:22
ситуация в нагорном карабахе
в мире
одкб
нагорный карабах
армения
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. ОДКБ в связи с обострением в Карабахе призывает стороны воздержаться от применения силы, заявил в четверг генсек организации Станислав Зась."Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих. Призываем стороны конфликта воздерживаться от применения силы и использовать для преодоления существующих разногласий исключительно дипломатические методы", - говорится в заявлении генсека, распространенном секретариатом организации.В Минобороны РФ 3 августа заявили, что вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, в районе высоты Сарыбаба. В министерстве добавили, что командованием российского миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской и армянской сторон принимаются меры по стабилизации обстановки.МИД Армении заявил об агрессии азербайджанских вооруженных сил в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе, в результате которой есть раненые и погибшие. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе азербайджанского военного ведомства, вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль несколько высот в Карабахе.
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в мире, одкб, нагорный карабах, армения
11:18 04.08.2022 (обновлено: 11:22 04.08.2022)
 
ОДКБ призвала стороны карабахского конфликта не применять силу

Генсек ОДКБ призвал стороны карабахского конфликта воздержаться от применения силы

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГород Степанакерт
Город Степанакерт - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. ОДКБ в связи с обострением в Карабахе призывает стороны воздержаться от применения силы, заявил в четверг генсек организации Станислав Зась.
"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих. Призываем стороны конфликта воздерживаться от применения силы и использовать для преодоления существующих разногласий исключительно дипломатические методы", - говорится в заявлении генсека, распространенном секретариатом организации.
В Минобороны РФ 3 августа заявили, что вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, в районе высоты Сарыбаба. В министерстве добавили, что командованием российского миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской и армянской сторон принимаются меры по стабилизации обстановки.
МИД Армении заявил об агрессии азербайджанских вооруженных сил в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе, в результате которой есть раненые и погибшие. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе азербайджанского военного ведомства, вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль несколько высот в Карабахе.
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