https://ria.ru/20220804/karabakh-1807165508.html

ОДКБ призвала стороны карабахского конфликта не применять силу

ОДКБ призвала стороны карабахского конфликта не применять силу - РИА Новости, 04.08.2022

ОДКБ призвала стороны карабахского конфликта не применять силу

ОДКБ в связи с обострением в Карабахе призывает стороны воздержаться от применения силы, заявил в четверг генсек организации Станислав Зась. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T11:18

2022-08-04T11:18

2022-08-04T11:22

ситуация в нагорном карабахе

в мире

одкб

нагорный карабах

армения

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. ОДКБ в связи с обострением в Карабахе призывает стороны воздержаться от применения силы, заявил в четверг генсек организации Станислав Зась."Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих. Призываем стороны конфликта воздерживаться от применения силы и использовать для преодоления существующих разногласий исключительно дипломатические методы", - говорится в заявлении генсека, распространенном секретариатом организации.В Минобороны РФ 3 августа заявили, что вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, в районе высоты Сарыбаба. В министерстве добавили, что командованием российского миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской и армянской сторон принимаются меры по стабилизации обстановки.МИД Армении заявил об агрессии азербайджанских вооруженных сил в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе, в результате которой есть раненые и погибшие. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе азербайджанского военного ведомства, вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль несколько высот в Карабахе.

https://ria.ru/20220522/mir-1790046086.html

нагорный карабах

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, одкб, нагорный карабах, армения