https://ria.ru/20220804/karabakh-1807150742.html

Пашинян назвал ситуацию в Карабахе напряженной

Пашинян назвал ситуацию в Карабахе напряженной - РИА Новости, 04.08.2022

Пашинян назвал ситуацию в Карабахе напряженной

Активные боевые действия на линии соприкосновения в Карабахе сейчас не ведутся, но ситуация крайне напряженная, заявил премьер Армении Никол Пашинян. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T10:24

2022-08-04T10:24

2022-08-04T10:48

в мире

нагорный карабах

армения

азербайджан

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 4 авг – РИА Новости. Активные боевые действия на линии соприкосновения в Карабахе сейчас не ведутся, но ситуация крайне напряженная, заявил премьер Армении Никол Пашинян."Хотя на данный момент по периметру линии соприкосновения в Нагорном Карабахе активных боевых действий не ведется, обстановка, согласно оценкам властей Нагорного Карабаха, остается крайне напряженной", - сказал Пашинян на заседании правительства. По его словам, необходимо работать над снижением этой напряженности.В Минобороны РФ 3 августа заявили, что вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, в районе высоты Сарыбаба. В министерстве добавили, что командованием российского миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской и армянской сторон принимаются меры по стабилизации обстановки.МИД Армении заявил об агрессии азербайджанских вооруженных сил в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе, в результате которой есть раненые и погибшие. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе азербайджанского военного ведомства, вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль несколько высот в Карабахе.

https://ria.ru/20220803/mobilizatsiya-1807026803.html

нагорный карабах

армения

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нагорный карабах, армения, азербайджан, никол пашинян