10:24 04.08.2022 (обновлено: 10:48 04.08.2022)
Пашинян назвал ситуацию в Карабахе напряженной
Пашинян заявил, что активных боев в Карабахе не ведется, но ситуация напряженная
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 4 авг – РИА Новости. Активные боевые действия на линии соприкосновения в Карабахе сейчас не ведутся, но ситуация крайне напряженная, заявил премьер Армении Никол Пашинян.
"Хотя на данный момент по периметру линии соприкосновения в Нагорном Карабахе активных боевых действий не ведется, обстановка, согласно оценкам властей Нагорного Карабаха, остается крайне напряженной", - сказал Пашинян на заседании правительства. По его словам, необходимо работать над снижением этой напряженности.
В Минобороны РФ 3 августа заявили, что вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, в районе высоты Сарыбаба. В министерстве добавили, что командованием российского миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской и армянской сторон принимаются меры по стабилизации обстановки.
МИД Армении заявил об агрессии азербайджанских вооруженных сил в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе, в результате которой есть раненые и погибшие. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе азербайджанского военного ведомства, вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль несколько высот в Карабахе.