Рейтинг@Mail.ru
Пашинян назвал ситуацию в Карабахе напряженной - РИА Новости, 04.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220804/karabakh-1807150742.html
Пашинян назвал ситуацию в Карабахе напряженной
Пашинян назвал ситуацию в Карабахе напряженной - РИА Новости, 04.08.2022
Пашинян назвал ситуацию в Карабахе напряженной
Активные боевые действия на линии соприкосновения в Карабахе сейчас не ведутся, но ситуация крайне напряженная, заявил премьер Армении Никол Пашинян. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T10:24
2022-08-04T10:48
в мире
нагорный карабах
армения
азербайджан
никол пашинян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786866315_0:18:3104:1763_1920x0_80_0_0_aa4ca9714aaf42ae64522371477bacf5.jpg
ЕРЕВАН, 4 авг – РИА Новости. Активные боевые действия на линии соприкосновения в Карабахе сейчас не ведутся, но ситуация крайне напряженная, заявил премьер Армении Никол Пашинян."Хотя на данный момент по периметру линии соприкосновения в Нагорном Карабахе активных боевых действий не ведется, обстановка, согласно оценкам властей Нагорного Карабаха, остается крайне напряженной", - сказал Пашинян на заседании правительства. По его словам, необходимо работать над снижением этой напряженности.В Минобороны РФ 3 августа заявили, что вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, в районе высоты Сарыбаба. В министерстве добавили, что командованием российского миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской и армянской сторон принимаются меры по стабилизации обстановки.МИД Армении заявил об агрессии азербайджанских вооруженных сил в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе, в результате которой есть раненые и погибшие. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе азербайджанского военного ведомства, вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль несколько высот в Карабахе.
https://ria.ru/20220803/mobilizatsiya-1807026803.html
нагорный карабах
армения
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786866315_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_f9822aba28a5e893cf59fd928f136538.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нагорный карабах, армения, азербайджан, никол пашинян
10:24 04.08.2022 (обновлено: 10:48 04.08.2022)
 
Пашинян назвал ситуацию в Карабахе напряженной

Пашинян заявил, что активных боев в Карабахе не ведется, но ситуация напряженная

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 4 авг – РИА Новости. Активные боевые действия на линии соприкосновения в Карабахе сейчас не ведутся, но ситуация крайне напряженная, заявил премьер Армении Никол Пашинян.
"Хотя на данный момент по периметру линии соприкосновения в Нагорном Карабахе активных боевых действий не ведется, обстановка, согласно оценкам властей Нагорного Карабаха, остается крайне напряженной", - сказал Пашинян на заседании правительства. По его словам, необходимо работать над снижением этой напряженности.
В Минобороны РФ 3 августа заявили, что вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, в районе высоты Сарыбаба. В министерстве добавили, что командованием российского миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской и армянской сторон принимаются меры по стабилизации обстановки.
МИД Армении заявил об агрессии азербайджанских вооруженных сил в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе, в результате которой есть раненые и погибшие. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе азербайджанского военного ведомства, вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль несколько высот в Карабахе.
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 17:33
В Нагорном Карабахе объявили частичную мобилизацию
 
В миреНагорный КарабахАрменияАзербайджанНикол Пашинян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала