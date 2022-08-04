https://ria.ru/20220804/gaz-1807373248.html

Сланцевый газ поможет побороть кризис в Британии, считает Трасс

Сланцевый газ поможет побороть кризис в Британии, считает Трасс - РИА Новости, 04.08.2022

Сланцевый газ поможет побороть кризис в Британии, считает Трасс

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьера страны, заявила, что сланцевый газ и газ из Северного моря станут главными... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T23:44

2022-08-04T23:44

2022-08-04T23:44

в мире

лиз трасс

риши сунак

борис джонсон

великобритания

северное море

украина

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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьера страны, заявила, что сланцевый газ и газ из Северного моря станут главными помощниками в борьбе с ростом стоимости жизни в Британии."Я также буду работать над тем, чтобы увеличить количество энергоресурсов, получаемых из Северного моря,… Таким образом, мы можем продвинуться в преодолении энергетического кризиса… Также эти проблемы могут быть решены… с помощью поставок сланцевого газа", - сказала она во время предвыборных дебатов. Трансляция вел телеканал Sky News.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.В Великобритании с 1 апреля ценовой порог на газ и электричество вырос на 54%. Это решение было принято еще в начале февраля из-за резкого роста мировых цен на газ, но вступило в силу 1 апреля. Расходы на энергию для британских потребителей выросли в среднем на 700 фунтов в год.В Британии 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам, в финал избирательной гонки вышли два кандидата - глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Как ожидается, результаты будут оглашены 5 сентября, когда парламент возобновит работу после летнего перерыва.Всего о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, девять из которых отсеялись на более ранних этапах.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.

https://ria.ru/20220728/britaniya-1805732231.html

https://ria.ru/20220727/britaniya-1805408650.html

великобритания

северное море

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, лиз трасс, риши сунак, борис джонсон, великобритания, северное море, украина