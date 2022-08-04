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Сланцевый газ поможет побороть кризис в Британии, считает Трасс - РИА Новости, 04.08.2022
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Сланцевый газ поможет побороть кризис в Британии, считает Трасс
Сланцевый газ поможет побороть кризис в Британии, считает Трасс - РИА Новости, 04.08.2022
Сланцевый газ поможет побороть кризис в Британии, считает Трасс
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьера страны, заявила, что сланцевый газ и газ из Северного моря станут главными... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T23:44
2022-08-04T23:44
в мире
лиз трасс
риши сунак
борис джонсон
великобритания
северное море
украина
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьера страны, заявила, что сланцевый газ и газ из Северного моря станут главными помощниками в борьбе с ростом стоимости жизни в Британии."Я также буду работать над тем, чтобы увеличить количество энергоресурсов, получаемых из Северного моря,… Таким образом, мы можем продвинуться в преодолении энергетического кризиса… Также эти проблемы могут быть решены… с помощью поставок сланцевого газа", - сказала она во время предвыборных дебатов. Трансляция вел телеканал Sky News.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.В Великобритании с 1 апреля ценовой порог на газ и электричество вырос на 54%. Это решение было принято еще в начале февраля из-за резкого роста мировых цен на газ, но вступило в силу 1 апреля. Расходы на энергию для британских потребителей выросли в среднем на 700 фунтов в год.В Британии 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам, в финал избирательной гонки вышли два кандидата - глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Как ожидается, результаты будут оглашены 5 сентября, когда парламент возобновит работу после летнего перерыва.Всего о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, девять из которых отсеялись на более ранних этапах.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.
https://ria.ru/20220728/britaniya-1805732231.html
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в мире, лиз трасс, риши сунак, борис джонсон, великобритания, северное море, украина
23:44 04.08.2022
 
Сланцевый газ поможет побороть кризис в Британии, считает Трасс

Трасс: сланцевый газ и газ из Северного моря помогут в борьбе с кризисом в Британии

© AP Photo / Alastair GrantГлава МИД Великобритании Элизабет Трасс
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© AP Photo / Alastair Grant
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьера страны, заявила, что сланцевый газ и газ из Северного моря станут главными помощниками в борьбе с ростом стоимости жизни в Британии.
"Я также буду работать над тем, чтобы увеличить количество энергоресурсов, получаемых из Северного моря,… Таким образом, мы можем продвинуться в преодолении энергетического кризиса… Также эти проблемы могут быть решены… с помощью поставок сланцевого газа", - сказала она во время предвыборных дебатов. Трансляция вел телеканал Sky News.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
В Великобритании с 1 апреля ценовой порог на газ и электричество вырос на 54%. Это решение было принято еще в начале февраля из-за резкого роста мировых цен на газ, но вступило в силу 1 апреля. Расходы на энергию для британских потребителей выросли в среднем на 700 фунтов в год.
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Британия переплатила 5000% за электричество из-за отсутствия газа из России
В Британии 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам, в финал избирательной гонки вышли два кандидата - глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.
В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Как ожидается, результаты будут оглашены 5 сентября, когда парламент возобновит работу после летнего перерыва.
Всего о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, девять из которых отсеялись на более ранних этапах.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.
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В миреЛиз ТрассРиши СунакБорис ДжонсонВеликобританияСеверное мореУкраина
 
 
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