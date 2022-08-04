https://ria.ru/20220804/filippenko-1807171167.html
Госпитализированный с коронавирусом Филиппенко рассказал о самочувствии
Госпитализированный с коронавирусом Филиппенко рассказал о самочувствии - РИА Новости, 04.08.2022
Госпитализированный с коронавирусом Филиппенко рассказал о самочувствии
Александр Филиппенко сообщил РИА Новости, что находится в больнице с коронавирусом. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T12:06
2022-08-04T12:06
2022-08-04T12:07
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александр филиппенко
андрей кончаловский
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Александр Филиппенко сообщил РИА Новости, что находится в больнице с коронавирусом. Он рассказал, что обратился за медицинской помощью не сразу, сначала решил отлежаться на даче. Но затем, по рекомендации Андрея Кончаловского, все же отправился в медицинское учреждение и находится там уже два с половиной дня. У него диагностировали коронавирус."Я целиком доверился (врачам)", — уверяет актер.Он признался, что у него были и кашель, и слабость. Артист отметил, что сейчас его общее состояние хорошее, "настроение боевое". А также пожелал всем быть внимательными к своему организму и помогать ему."Как с этим ковидом, он такой хитрый. А вроде бы был просто насморк", — вспоминает Филиппенко. Александр Филиппенко — советский и российский актер театра и кино. Известен ролями в фильмах "Чемпион мира", "Алиса", "Петр Первый. Завещание", "Счастливый конец" и других.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, александр филиппенко, андрей кончаловский, знаменитости, звезды, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:06 04.08.2022 (обновлено: 12:07 04.08.2022)
Госпитализированный с коронавирусом Филиппенко рассказал о самочувствии
Госпитализированный с коронавирусом Филиппенко заявил, что его общее состояние хорошее
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Александр Филиппенко сообщил РИА Новости, что находится в больнице с коронавирусом.
Он рассказал, что обратился за медицинской помощью не сразу, сначала решил отлежаться на даче. Но затем, по рекомендации Андрея Кончаловского, все же отправился в медицинское учреждение и находится там уже два с половиной дня. У него диагностировали коронавирус.
"Я целиком доверился (врачам)", — уверяет актер.
Он признался, что у него были и кашель, и слабость.
Артист отметил, что сейчас его общее состояние хорошее, "настроение боевое". А также пожелал всем быть внимательными к своему организму и помогать ему.
"Как с этим ковидом, он такой хитрый. А вроде бы был просто насморк", — вспоминает Филиппенко.
Александр Филиппенко
— советский и российский актер театра и кино. Известен ролями в фильмах "Чемпион мира", "Алиса", "Петр Первый. Завещание", "Счастливый конец" и других.