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Госпитализированный с коронавирусом Филиппенко рассказал о самочувствии - РИА Новости, 04.08.2022
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Культура
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Госпитализированный с коронавирусом Филиппенко рассказал о самочувствии
Госпитализированный с коронавирусом Филиппенко рассказал о самочувствии - РИА Новости, 04.08.2022
Госпитализированный с коронавирусом Филиппенко рассказал о самочувствии
Александр Филиппенко сообщил РИА Новости, что находится в больнице с коронавирусом. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T12:06
2022-08-04T12:07
культура
новости культуры
александр филиппенко
андрей кончаловский
знаменитости
звезды
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Александр Филиппенко сообщил РИА Новости, что находится в больнице с коронавирусом. Он рассказал, что обратился за медицинской помощью не сразу, сначала решил отлежаться на даче. Но затем, по рекомендации Андрея Кончаловского, все же отправился в медицинское учреждение и находится там уже два с половиной дня. У него диагностировали коронавирус."Я целиком доверился (врачам)", — уверяет актер.Он признался, что у него были и кашель, и слабость. Артист отметил, что сейчас его общее состояние хорошее, "настроение боевое". А также пожелал всем быть внимательными к своему организму и помогать ему."Как с этим ковидом, он такой хитрый. А вроде бы был просто насморк", — вспоминает Филиппенко. Александр Филиппенко — советский и российский актер театра и кино. Известен ролями в фильмах "Чемпион мира", "Алиса", "Петр Первый. Завещание", "Счастливый конец" и других.
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новости культуры, александр филиппенко, андрей кончаловский, знаменитости, звезды, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:06 04.08.2022 (обновлено: 12:07 04.08.2022)
 
Госпитализированный с коронавирусом Филиппенко рассказал о самочувствии

Госпитализированный с коронавирусом Филиппенко заявил, что его общее состояние хорошее

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАлександр Филиппенко
Александр Филиппенко - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Александр Филиппенко. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Александр Филиппенко сообщил РИА Новости, что находится в больнице с коронавирусом.
Он рассказал, что обратился за медицинской помощью не сразу, сначала решил отлежаться на даче. Но затем, по рекомендации Андрея Кончаловского, все же отправился в медицинское учреждение и находится там уже два с половиной дня. У него диагностировали коронавирус.
"Я целиком доверился (врачам)", — уверяет актер.
Он признался, что у него были и кашель, и слабость.
Артист отметил, что сейчас его общее состояние хорошее, "настроение боевое". А также пожелал всем быть внимательными к своему организму и помогать ему.
"Как с этим ковидом, он такой хитрый. А вроде бы был просто насморк", — вспоминает Филиппенко.
Александр Филиппенко — советский и российский актер театра и кино. Известен ролями в фильмах "Чемпион мира", "Алиса", "Петр Первый. Завещание", "Счастливый конец" и других.
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КультураНовости культурыАлександр ФилиппенкоАндрей КончаловскийЗнаменитостизвездыКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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