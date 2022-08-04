https://ria.ru/20220804/filippenko-1807171167.html

Госпитализированный с коронавирусом Филиппенко рассказал о самочувствии

Госпитализированный с коронавирусом Филиппенко рассказал о самочувствии - РИА Новости, 04.08.2022

Госпитализированный с коронавирусом Филиппенко рассказал о самочувствии

Александр Филиппенко сообщил РИА Новости, что находится в больнице с коронавирусом. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T12:06

2022-08-04T12:06

2022-08-04T12:07

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Александр Филиппенко сообщил РИА Новости, что находится в больнице с коронавирусом. Он рассказал, что обратился за медицинской помощью не сразу, сначала решил отлежаться на даче. Но затем, по рекомендации Андрея Кончаловского, все же отправился в медицинское учреждение и находится там уже два с половиной дня. У него диагностировали коронавирус."Я целиком доверился (врачам)", — уверяет актер.Он признался, что у него были и кашель, и слабость. Артист отметил, что сейчас его общее состояние хорошее, "настроение боевое". А также пожелал всем быть внимательными к своему организму и помогать ему."Как с этим ковидом, он такой хитрый. А вроде бы был просто насморк", — вспоминает Филиппенко. Александр Филиппенко — советский и российский актер театра и кино. Известен ролями в фильмах "Чемпион мира", "Алиса", "Петр Первый. Завещание", "Счастливый конец" и других.

https://ria.ru/20220727/cavill-1805259530.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, александр филиппенко, андрей кончаловский, знаменитости, звезды, коронавирус covid-19, коронавирус в россии