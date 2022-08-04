https://ria.ru/20220804/donbass-1807296167.html
Шахтеры в боях достигли мастерства кадровых военных, заявил комбат ДНР
Шахтеры в боях достигли мастерства кадровых военных, заявил комбат ДНР - РИА Новости, 04.08.2022
Шахтеры в боях достигли мастерства кадровых военных, заявил комбат ДНР
Мобилизованные шахтеры в ходе тяжелых боев по освобождению Донбасса получили огромный боевой опыт и сейчас воюют на уровне кадровых военных, рассказал в четверг РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T17:48
2022-08-04T17:48
2022-08-04T17:48
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
лисичанск
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Мобилизованные шахтеры в ходе тяжелых боев по освобождению Донбасса получили огромный боевой опыт и сейчас воюют на уровне кадровых военных, рассказал в четверг корреспонденту РИА Новости один из комбатов ДНР на передовой."Это донбассцы, это шахтеры, которые не раз рисковали своей жизнью под землей, и им пришлось сейчас рисковать на земле, под минами, под пулями. Они быстренько адаптировались здесь, взяли оружие в руки, пошли вперед, начали быстренько вникать в военную науку, и сейчас они воюют не хуже профессионального военного", - сообщил комбат."Я хочу сказать, они сейчас все - великие воины. Я свою спину им готов отдать: знаю точно - прикроют", - отметил собеседник агентства.Он подчеркнул, что мобилизованным пришлось постигать военное дело в тяжелых боях с противником, "было тяжело - парни справились, парни взяли себя в руки".Союзные войска сейчас продвигаются вперед на севере ДНР. Полностью освобождена Луганская Народная Республика - взяты города Лисичанск и Северодонецк, которые стали последними очагами сопротивления Украины в ЛНР. Союзные силы продвигаются к Харькову и Славянску. Среди украинских военных растет число дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях.
https://ria.ru/20220804/dnr-1807155764.html
https://ria.ru/20220727/svo-1804987030.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
лисичанск
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internet-group@rian.ru
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"Не хуже профессионального военного": комбат о шахтерах, которые воюют на передовой
"Там в чем опасность была? Чтобы сверху не провалилась порода, а тут, чтоб тебе шальная пуля не попала в голову" – на передовой в ДНР воюют мобилизованные шахтеры.
"Это шахтеры, которые не раз рисковали своей жизнью под землей, и им пришлось сейчас рисковать на земле, под минами, под пулями... Я свою спину им готов отдать: знаю точно – прикроют", – говорит один из комбатов.
2022-08-04T17:48
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PT2M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, лисичанск
Шахтеры в боях достигли мастерства кадровых военных, заявил комбат ДНР
Комбат ДНР: мобилизованные шахтеры получили боевой опыт и воюют на уровне кадровых военных