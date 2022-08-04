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Донецкий шахтер рассказал о сплоченности с сослуживцами, достигнутой в боях - РИА Новости, 04.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220804/dnr-1807155764.html
Донецкий шахтер рассказал о сплоченности с сослуживцами, достигнутой в боях
Донецкий шахтер рассказал о сплоченности с сослуживцами, достигнутой в боях - РИА Новости, 04.08.2022
Донецкий шахтер рассказал о сплоченности с сослуживцами, достигнутой в боях
Мобилизованные шахтеры Донбасса в ходе боев достигли высокой сплоченности, слаженности и взаимопонимания, хотя еще недавно не были знакомы друг с другом,... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T10:44
2022-08-04T10:44
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Мобилизованные шахтеры Донбасса в ходе боев достигли высокой сплоченности, слаженности и взаимопонимания, хотя еще недавно не были знакомы друг с другом, рассказал в четверг РИА Новости один из мобилизованных шахтеров ДНР."Мы все сплотились – мы все с разных городов, рядом города, но мы друг друга не знали. Мы тут уже понимаем с полувзгляда, полунамеками, можно сказать так. Раньше, конечно, такого не было, а сейчас глянь - и уже понимаем друг от друга, чего мы хотим", - рассказал мобилизованный.По словам собеседника агентства, он родом из Тореза, работал на шахте "Прогресс" на глубине 1200 метров при температуре в 40-45 градусов. В декабре прошлого года ушел на пенсию, заработав 20-летний трудовой стаж. Работу в шахте и на передовой объединяет то, что и там, и там "постоянно приходится рисковать жизнью", отметил мужчина. "Мы тоже рисковали каждый день жизнью… Там в чем опасность была? Чтобы сверху не провалилась порода, а тут, чтоб тебе шальная пуля укроповская не попала в голову", - пояснил он.Он выразил уверенность, что победа будет за Донбассом. "Мы все равно эту нечисть нацистскую укроповскую всю зачистим, как бы они ни хотели иметь украинскую власть… Мы русские, мы добрые люди, мы, как говорится, не обидим никого", - подчеркнул шахтер.Союзные войска сейчас продвигаются вперед на севере ДНР. Полностью освобождена Луганская Народная Республика - взяты города Лисичанск и Северодонецк, которые стали последними очагами сопротивления Украины в ЛНР. Союзные силы продвигаются к Харькову и Славянску. Среди украинских военных растет число дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях.
https://ria.ru/20220804/reaktivschiki-1806998654.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
10:44 04.08.2022
 
Донецкий шахтер рассказал о сплоченности с сослуживцами, достигнутой в боях

Шахтер из ДНР рассказал о высокой сплоченности и полном взаимопонимании с сослуживцами

© Народная милиция ДНРВоеннослужащие Народной милиции ДНР в районе Авдеевки
Военнослужащие Народной милиции ДНР в районе Авдеевки
© Народная милиция ДНР
Военнослужащие Народной милиции ДНР в районе Авдеевки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Мобилизованные шахтеры Донбасса в ходе боев достигли высокой сплоченности, слаженности и взаимопонимания, хотя еще недавно не были знакомы друг с другом, рассказал в четверг РИА Новости один из мобилизованных шахтеров ДНР.
"Мы все сплотились – мы все с разных городов, рядом города, но мы друг друга не знали. Мы тут уже понимаем с полувзгляда, полунамеками, можно сказать так. Раньше, конечно, такого не было, а сейчас глянь - и уже понимаем друг от друга, чего мы хотим", - рассказал мобилизованный.
Военнослужащие подразделения реактивной артиллерии и 1-й бригады армии ДНР готовятся к стрельбе по позициям ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
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По словам собеседника агентства, он родом из Тореза, работал на шахте "Прогресс" на глубине 1200 метров при температуре в 40-45 градусов. В декабре прошлого года ушел на пенсию, заработав 20-летний трудовой стаж. Работу в шахте и на передовой объединяет то, что и там, и там "постоянно приходится рисковать жизнью", отметил мужчина. "Мы тоже рисковали каждый день жизнью… Там в чем опасность была? Чтобы сверху не провалилась порода, а тут, чтоб тебе шальная пуля укроповская не попала в голову", - пояснил он.
Он выразил уверенность, что победа будет за Донбассом. "Мы все равно эту нечисть нацистскую укроповскую всю зачистим, как бы они ни хотели иметь украинскую власть… Мы русские, мы добрые люди, мы, как говорится, не обидим никого", - подчеркнул шахтер.
Союзные войска сейчас продвигаются вперед на севере ДНР. Полностью освобождена Луганская Народная Республика - взяты города Лисичанск и Северодонецк, которые стали последними очагами сопротивления Украины в ЛНР. Союзные силы продвигаются к Харькову и Славянску. Среди украинских военных растет число дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях.
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22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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