https://ria.ru/20220804/dnr-1807155764.html

Донецкий шахтер рассказал о сплоченности с сослуживцами, достигнутой в боях

Донецкий шахтер рассказал о сплоченности с сослуживцами, достигнутой в боях - РИА Новости, 04.08.2022

Донецкий шахтер рассказал о сплоченности с сослуживцами, достигнутой в боях

Мобилизованные шахтеры Донбасса в ходе боев достигли высокой сплоченности, слаженности и взаимопонимания, хотя еще недавно не были знакомы друг с другом,... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T10:44

2022-08-04T10:44

2022-08-04T10:44

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Мобилизованные шахтеры Донбасса в ходе боев достигли высокой сплоченности, слаженности и взаимопонимания, хотя еще недавно не были знакомы друг с другом, рассказал в четверг РИА Новости один из мобилизованных шахтеров ДНР."Мы все сплотились – мы все с разных городов, рядом города, но мы друг друга не знали. Мы тут уже понимаем с полувзгляда, полунамеками, можно сказать так. Раньше, конечно, такого не было, а сейчас глянь - и уже понимаем друг от друга, чего мы хотим", - рассказал мобилизованный.По словам собеседника агентства, он родом из Тореза, работал на шахте "Прогресс" на глубине 1200 метров при температуре в 40-45 градусов. В декабре прошлого года ушел на пенсию, заработав 20-летний трудовой стаж. Работу в шахте и на передовой объединяет то, что и там, и там "постоянно приходится рисковать жизнью", отметил мужчина. "Мы тоже рисковали каждый день жизнью… Там в чем опасность была? Чтобы сверху не провалилась порода, а тут, чтоб тебе шальная пуля укроповская не попала в голову", - пояснил он.Он выразил уверенность, что победа будет за Донбассом. "Мы все равно эту нечисть нацистскую укроповскую всю зачистим, как бы они ни хотели иметь украинскую власть… Мы русские, мы добрые люди, мы, как говорится, не обидим никого", - подчеркнул шахтер.Союзные войска сейчас продвигаются вперед на севере ДНР. Полностью освобождена Луганская Народная Республика - взяты города Лисичанск и Северодонецк, которые стали последними очагами сопротивления Украины в ЛНР. Союзные силы продвигаются к Харькову и Славянску. Среди украинских военных растет число дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях.

https://ria.ru/20220804/reaktivschiki-1806998654.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр