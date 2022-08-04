06:13 04.08.2022 (обновлено: 07:25 04.08.2022)
Боррель спустя сутки прокомментировал визит Пелоси на Тайвань
Глава евродипломатии Боррель спустя почти сутки высказался о визите Пелоси на Тайвань
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прокомментировал вызвавший напряженность визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань спустя почти сутки после его окончания, заявив, что у Пекина нет оснований использовать это как предлог для начала "агрессивной военной деятельности".
Евросоюз официально в рамках политики "одного Китая" признает власти в Пекине единственным законным правительством Китая, и это распространяется и на Тайвань. Европейские политики преимущественно воздерживаются от комментариев визита Пелоси на Тайвань, который, по заявлениям Пекина, идет вразрез с политикой "одного Китая".
"Нет никаких оснований использовать визит в качестве предлога для агрессивной военной деятельности в Тайваньском проливе. Это нормально и рутинно для законодателей из наших стран совершать международные поездки", – написал Боррель в Twitter.
Пелоси прилетела в Тайбэй во вторник вечером, а в среду утром провела встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Этот визит стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года.
Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама. Ее визит продлился 19 часов 20 минут.
КНР считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Еще во время визита Пелоси Пекин заявил, что с 4 по 7 августа Народно-освободительная армия Китая проведет масштабные учения с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня.