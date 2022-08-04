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Боррель спустя сутки прокомментировал визит Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 04.08.2022
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Боррель спустя сутки прокомментировал визит Пелоси на Тайвань
Боррель спустя сутки прокомментировал визит Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 04.08.2022
Боррель спустя сутки прокомментировал визит Пелоси на Тайвань
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прокомментировал вызвавший напряженность визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань спустя почти РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T06:13
2022-08-04T07:25
в мире
цай инвэнь
си цзиньпин
ван и (политик)
китай
пекин
мид кнр
тайвань
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прокомментировал вызвавший напряженность визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань спустя почти сутки после его окончания, заявив, что у Пекина нет оснований использовать это как предлог для начала "агрессивной военной деятельности".Евросоюз официально в рамках политики "одного Китая" признает власти в Пекине единственным законным правительством Китая, и это распространяется и на Тайвань. Европейские политики преимущественно воздерживаются от комментариев визита Пелоси на Тайвань, который, по заявлениям Пекина, идет вразрез с политикой "одного Китая"."Нет никаких оснований использовать визит в качестве предлога для агрессивной военной деятельности в Тайваньском проливе. Это нормально и рутинно для законодателей из наших стран совершать международные поездки", – написал Боррель в Twitter.Пелоси прилетела в Тайбэй во вторник вечером, а в среду утром провела встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Этот визит стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года.Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама. Ее визит продлился 19 часов 20 минут.КНР считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Еще во время визита Пелоси Пекин заявил, что с 4 по 7 августа Народно-освободительная армия Китая проведет масштабные учения с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня.Глава МИД Китая Ван И подчеркнул, что Пекин не оставит пространства для действий силам, выступающим за независимость Тайваня. По его словам, воссоединение Китая с Тайванем – историческая неизбежность, а попытки использовать Тайвань для сдерживания Китая обречены на провал.
https://ria.ru/20220803/oon-1807091002.html
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в мире, цай инвэнь, си цзиньпин, ван и (политик), китай, пекин, мид кнр, тайвань, нэнси пелоси, визит пелоси на тайвань
06:13 04.08.2022 (обновлено: 07:25 04.08.2022)
 
Боррель спустя сутки прокомментировал визит Пелоси на Тайвань

Глава евродипломатии Боррель спустя почти сутки высказался о визите Пелоси на Тайвань

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прокомментировал вызвавший напряженность визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань спустя почти сутки после его окончания, заявив, что у Пекина нет оснований использовать это как предлог для начала "агрессивной военной деятельности".
Евросоюз официально в рамках политики "одного Китая" признает власти в Пекине единственным законным правительством Китая, и это распространяется и на Тайвань. Европейские политики преимущественно воздерживаются от комментариев визита Пелоси на Тайвань, который, по заявлениям Пекина, идет вразрез с политикой "одного Китая".
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и глава администрации Тайваня Цай Инвэнь во время встречи в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
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"Нет никаких оснований использовать визит в качестве предлога для агрессивной военной деятельности в Тайваньском проливе. Это нормально и рутинно для законодателей из наших стран совершать международные поездки", – написал Боррель в Twitter.
Пелоси прилетела в Тайбэй во вторник вечером, а в среду утром провела встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Этот визит стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года.
Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама. Ее визит продлился 19 часов 20 минут.
КНР считает Тайвань своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Еще во время визита Пелоси Пекин заявил, что с 4 по 7 августа Народно-освободительная армия Китая проведет масштабные учения с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня.
Глава МИД Китая Ван И подчеркнул, что Пекин не оставит пространства для действий силам, выступающим за независимость Тайваня. По его словам, воссоединение Китая с Тайванем – историческая неизбежность, а попытки использовать Тайвань для сдерживания Китая обречены на провал.
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Вчера, 19:49
WP: Пелоси визитом на Тайвань поставила Байдена в неловкое положение
 
В миреЦай ИнвэньСи ЦзиньпинВан И (политик)КитайПекинМИД КНРТайваньНэнси ПелосиВизит Пелоси на Тайвань
 
 
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