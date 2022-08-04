https://ria.ru/20220804/blackrock-1807372320.html

Американская BlackRock ликвидирует биржевой фонд российских ценных бумаг

Американская BlackRock ликвидирует биржевой фонд российских ценных бумаг - РИА Новости, 04.08.2022

Американская BlackRock ликвидирует биржевой фонд российских ценных бумаг

Американская корпорация BlackRock ликвидирует свой биржевой инвестиционный фонд (ETF) российских ценных бумаг iShares MSCI Russia (ERUS), сообщила компания. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T23:31

2022-08-04T23:31

2022-08-04T23:31

экономика

blackrock

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ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Американская корпорация BlackRock ликвидирует свой биржевой инвестиционный фонд (ETF) российских ценных бумаг iShares MSCI Russia (ERUS), сообщила компания."Совет директоров iShares Inc. (находится под управлением BlackRock) одобрил ликвидацию фонда. Начало ликвидации в настоящее время запланировано на 17 августа 2022 года с уведомлением инвесторов", - говорится в заявлении на сайте BlackRock.В компании сообщили, что большая часть активов фонда в настоящее время не может быть продана в связи с действующими санкционными ограничениями, которые распространяются на торговые операции. В этой связи в компании ожидают, что полная ликвидация займет "увеличенный период времени".Как заявили в BlackRock, фонд продолжит существовать до 31 декабря 2023 года, пока будет идти продажа ценных бумаг и депозитарных расписок, "если позволят обстоятельства".По данным агентства Блумберг, ERUS является главным на американском рынке ETF, сфокусированным на российских активах, который будет ликвидирован. Максимальный объем вложенных в него средств был достигнут в 2018 году и составлял 0,8 миллиарда долларов. По своей структуре ERUS состоит из обыкновенных акций российских компаний и депозитарных расписок.

https://ria.ru/20220723/gosdolg-1804316419.html

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2022

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

экономика, blackrock