https://ria.ru/20220804/bayden-1807309229.html

СМИ: жена Байдена озабочена его состоянием

СМИ: жена Байдена озабочена его состоянием - РИА Новости, 04.08.2022

СМИ: жена Байдена озабочена его состоянием

Супруга президента США Джо Байдена Джилл озабочена состоянием ее мужа, которое могло ухудшиться на фоне пандемии, российской военной операции на Украине и... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T18:29

2022-08-04T18:29

2022-08-04T18:29

в мире

джилл байден

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Супруга президента США Джо Байдена Джилл озабочена состоянием ее мужа, которое могло ухудшиться на фоне пандемии, российской военной операции на Украине и других значимых вызовов, стоящих перед Вашингтоном, сообщает в четверг CNN со ссылкой на источники в окружении первой леди."(Джилл Байден) глубоко чувствует, через что ему приходится проходить", - приводит издание слова одного из собеседников. На состоянии Байдена, как сообщается, также сказываются его низкие политические рейтинги, критика оппонентов за его возраст и продолжающаяся болезнь - с субботы Байден снова остается на изоляции в связи с вернувшимся коронавирусом.При этом Джилл, как сообщается, была вынуждена отменить планировавшийся летом тур по странам Африки. Вместо него первая леди совершила поездки по ряду американских штатов, фактически занимаясь общением с населением США по целому ряду вопросов внутренней повестки. "Это малоприятные занятия, и определенно она (Джилл Байден) планировала потратить свою энергию на другое", - цитирует агентство слова собеседника."Эмоциональная нагрузка на первую леди за здоровье и самочувствие президента (Байдена) при обычных обстоятельствах итак огромная. Сейчас же все еще сложнее с учетом постоянного общественного беспокойства за его здоровье и способность исполнять свои обязанности", - заявила CNN бывшая глава аппарата Лоры Буш - супруги экс-президента США Джорджа Буша - Анита МакБрайд. МакБрайд также отметила, что по состоянию и действиям супруги американского президента, как правило, можно оценивать положение вещей вокруг самого главы Белого дома. Как подчеркивают источники CNN, помимо текущих проблем ее мужа, Джилл Байден также беспокоится и "чувствует тяжесть" за дальнейшие планы по продолжению его карьеры, включая желание баллотироваться на второй срок.

https://ria.ru/20220721/bayden-1803915310.html

https://ria.ru/20220730/bayden-1806155822.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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