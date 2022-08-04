СМИ: жена Байдена озабочена его состоянием
CNN: жена Байдена озабочена его состоянием из-за внешних и внутренних проблем США
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден слушает выступление первой леди Джилл Байден
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден слушает выступление первой леди Джилл Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Супруга президента США Джо Байдена Джилл озабочена состоянием ее мужа, которое могло ухудшиться на фоне пандемии, российской военной операции на Украине и других значимых вызовов, стоящих перед Вашингтоном, сообщает в четверг CNN со ссылкой на источники в окружении первой леди.
"(Джилл Байден) глубоко чувствует, через что ему приходится проходить", - приводит издание слова одного из собеседников. На состоянии Байдена, как сообщается, также сказываются его низкие политические рейтинги, критика оппонентов за его возраст и продолжающаяся болезнь - с субботы Байден снова остается на изоляции в связи с вернувшимся коронавирусом.
21 июля, 00:36Байден заявил о заболевании раком из-за плохой экологии
При этом Джилл, как сообщается, была вынуждена отменить планировавшийся летом тур по странам Африки. Вместо него первая леди совершила поездки по ряду американских штатов, фактически занимаясь общением с населением США по целому ряду вопросов внутренней повестки. "Это малоприятные занятия, и определенно она (Джилл Байден) планировала потратить свою энергию на другое", - цитирует агентство слова собеседника.
"Эмоциональная нагрузка на первую леди за здоровье и самочувствие президента (Байдена) при обычных обстоятельствах итак огромная. Сейчас же все еще сложнее с учетом постоянного общественного беспокойства за его здоровье и способность исполнять свои обязанности", - заявила CNN бывшая глава аппарата Лоры Буш - супруги экс-президента США Джорджа Буша - Анита МакБрайд.
МакБрайд также отметила, что по состоянию и действиям супруги американского президента, как правило, можно оценивать положение вещей вокруг самого главы Белого дома. Как подчеркивают источники CNN, помимо текущих проблем ее мужа, Джилл Байден также беспокоится и "чувствует тяжесть" за дальнейшие планы по продолжению его карьеры, включая желание баллотироваться на второй срок.