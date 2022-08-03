https://ria.ru/20220803/zhivotnye-1806723792.html

"Шансы выжить — 50 на 50". В Приморье бьют тревогу из-за "опасной инфекции"

"Шансы выжить — 50 на 50". В Приморье бьют тревогу из-за "опасной инфекции" - РИА Новости, 03.08.2022

"Шансы выжить — 50 на 50". В Приморье бьют тревогу из-за "опасной инфекции"

Кровоточащий язык у моржа, рвота у белух, дельфины с порезами — природоохранная прокуратура начала проверку в океанариуме на острове Русский во Владивостоке. По РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T08:00

2022-08-03T08:00

2022-08-03T08:08

общество

приморский край

российская академия наук

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

приморский океанариум

животные

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости, Мария Марикян. Кровоточащий язык у моржа, рвота у белух, дельфины с порезами — природоохранная прокуратура начала проверку в океанариуме на острове Русский во Владивостоке. По словам сотрудников, животные регулярно травмируются и болеют. Руководство все опровергает. РИА Новости разбиралось в ситуации.Назревшие проблемыВидео с покалеченными морскими животными в соцсетях вызвало широкий резонанс. Ролик обнародовал Игорь Костычев. В океанариуме работает с 2016-го — с самого открытия. Официально числится директором, отвечает за тренерский персонал и условия содержания животных. Его руководство меняется регулярно — раньше, как он говорит, к нему прислушивались, но в последние годы просьбы выделить средства на решение проблем игнорируют.В середине июля Костычев вместе с тренерами закрыл дельфинарий на карантин. Начальство поставили перед фактом."В чашах, где живут морские животные, отслаивается гидроизоляция. Белухи их пытаются оторвать. Не раз ранились — царапали носы, плавники. Пытаются ее проглотить, а это очень опасно, вплоть до гибели", — объясняет директор.Тренер Антон Орлов обращает внимание на моржа Мишу. Поранил пасть кусками гидроизоляции, часть пластика проглотил. В результате заболел. Несколько раз был при смерти.Белуха Лер тоже ест гидроизоляцию, у нее рвота. Для гастроскопии нужен специальный подъемник — животное весит тысячу двести килограммов. "Никто и пальцем не шелохнул. Провели внешний осмотр и сказали: все хорошо", — добавляет Костычев.Бактериальная инфекцияЕще одна проблема — на всех морских зверей не хватает мест. Месяц назад родились два дельфина. Им с матерью Боней полагается отдельный бассейн."Афалина Вася раньше жил с Боней. Теперь его вынужденно поселили к Семе и Эме. Больше некуда, остальные бассейны заняты — матерями с детьми, а также другими видами, — разводит руками директор. — Не сдружились. Дельфины — животные социальные. Каждую ночь выясняют отношения, Васе достается, для него это большой стресс".Чистить бассейны водолазам приходится обычными щетками — больше года им не закупают специальные подводные пылесосы. В итоге качество воды не соответствует требованиям СанПиНа.У Васи обнаружили метициллинрезистентный золотистый стафилококк (MRSA). Это бактериальная инфекция. Но из заключения главного ветврача океанариума следует, что пока животное якобы не нуждается в лечении.Это не совсем так — бактерия практически не поддается лечению и может вызвать серьезные последствия, у людей в том числе. Микробиолог Татьяна Денисенко поясняет: до ковида золотистый стафилококк называли чумой XXI века."Есть опасность тяжелых гнойно-септических заболеваний — осложнений ран, пневмонии, вплоть до сепсиса. В зоне риска — дети и пожилые, а также онкобольные", — уточняет специалист.Угрожает болезнь и животным — в неволе. По своей природе морские обитатели не приспособлены к закрытым условиям."И у них всегда пониженный иммунитет. Они постоянном контактируют с тренерами, обслуживающим персоналом, посетителями шоу. Люди заносят микроорганизмы, отсюда и разного рода зараза", — отмечает Татьяна.Если не лечить, Вася инфицирует остальных. Дельфина, даже если нет явных симптомов, нужно изолировать, а также подобрать нужные препараты."Не все переносят лекарства. Поэтому шансы на выживание — 50 на 50", — указывает микробиолог.После шумихи в соцсетях руководство океанариума поручило сотрудникам самим обследоваться. "Пока известно как минимум об одном зараженном", — говорит Игорь Костычев.Реакция органовВо Владивостоке океанариум известен прежде всего благодаря своим шоу. Каждое представление собирает полный зал. Раньше было по два-четыре раза в неделю. Теперь — трижды в день, всего с одним выходным. Животные такой нагрузки, уверены сотрудники, не выдержат.Куда меньше горожан знают, что это еще и филиал Национального научного центра морской биологии Дальневосточного отделения РАН. Курирующее ведомство — Минобразования. "Очевидно, шоу здесь — не первостепенное. Наша задача — сохранение этих видов. Планировалось, что ученые на базе океанариума смогут исследовать животных — их поведение, привычки. Однако, по сути, науки — никакой", — рассказывает Костычев.Сотрудники неоднократно жаловались руководству: бассейны нужно ремонтировать, животные постоянно травмируются. Реакции, по их словам, не последовало.Теперь назначили проверки. Представители управления Россельхознадзора по Приморскому краю выявили нарушения. В бассейне — ржавчина, стенки повреждены зубами животных. Техобслуживания нет, то, что изношено, не обновляют. Отсутствуют условия изолированного содержания морских млекопитающих. Информацию передали во Владивостокскую межрайонную природоохранную прокуратуру, которая приступила к расследованию.В пресс-службе океанариума заявили, что состояние бассейнов и аквариумов контролируют регулярно. И техобслуживание есть.У дельфинов, с которыми контактировал Вася, золотистого стафилококка не обнаружили. А его жизни ничто не угрожает, сообщили в океанариуме, ссылаясь на заключение главного ветврача.Тренеры же утверждают, что текст, распространяемый пресс-службой, сокращенный. Ознакомиться с полной версией РИА Новости не позволили.Скандальный дельфинарийКроме того, в океанариуме указывают, что некоторые сотрудники якобы действуют в своих интересах, а их поведение — "ответная реакция" на вскрытые в ходе служебной проверки нарушения. Какие именно — не пояснили.Заочно пытаются обвинить в хищениях денег, полагает Игорь. "Хотя за все время работы здесь никакого отношения непосредственно к деньгам и документам я не имел", — удивляется он.Сперва его поддержали все тренеры — 14 человек. Но теперь — лишь четверо. "Кому-то предложили должности, кто-то просто побоялся", — тяжело вздыхает Костычев. Остальным заблокировали пропуска, выселяют из служебных квартир.Это не первый скандал вокруг Приморского океанариума. В 2016-м там погибли два моржа, белуха, три тихоокеанских белобоких дельфина и сивуч. В сентябре 2017-го белуха запуталась в снастях, занесенных в вольер на открытой воде. Ее не спасли. Примерно тогда же уволили дрессировщика Дмитрия Сокура за избиение моржа."Теперь его вернули и назначили директором вместо Костычева, хотя того официально не уволили, — возмущается тренер Антон Орлов.В октябре 2017-го умер дельфин: острое респираторное заболевание перешло в пневмонию. После этого глава океанариума Александр Михайлюк подал в отставку.Зоозащитники и работники дельфинария опасаются, что все спустят на тормозах. И надеются, что инцидент привлечет внимание федеральных ведомств.

https://ria.ru/20211230/zakon-1766037036.html

приморский край

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Мария Марикян

Мария Марикян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

общество, приморский край, российская академия наук, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), приморский океанариум, животные