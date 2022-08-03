11:16 03.08.2022 (обновлено: 19:48 03.08.2022)
В Совфеде считают, что Вашингтон опасается бегства Зеленского
Сенатор Климов: Вашингтон не доверяет Зеленскому, опасаясь его бегства с политсцены
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В США не доверяют киевским властям, опасаясь бегства Владимира Зеленского с украинской политической сцены, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов.
"Вашингтон вообще никому и никогда не доверял. Тем более какому-то украинскому актеру. Единственное, на что наняли пана Зеленского обитатели заокеанского "Града на холме", так это на предательство интересов Украины и ее народа ради победы США над Россией — единственным естественным союзником славянского православного украинского народа", — написал политик в своем Telegram-канале.
Для этого экс-комик сначала предал интересы своих избирателей-украинцев, сделав все ровно наоборот в части его же предвыборных обещаний, затем устроил пессимистическую комедию во внутренней политике собственной родины, окончательно сдав "Незалежную" Вашингтону после избрания Джо Байдена президентом США, отказался от продления ключевого договора о сотрудничестве с Российской Федерацией, сорвал Минские соглашения, разорвал с Москвой дипотношения и помог НАТО начать тотальную гибридную войну с Россией, отметил законодатель.
"В этом смысле Зеленский предал подлинные национальные интересы своей страны более, чем все его предшественники на президентском посту, вместе взятые, и теперь лично курирует массовые убийства украинских граждан и скандальные похороны украинской государственности", — подчеркнул он.
По словам Климова, не доверяют Зеленскому в Белом доме и на Капитолии не за это, а за то, что он предатель по натуре, такого там специально подбирали. "Отсюда и охрана его в Киеве, и англосаксонские спецслужбы не столько защищают заигравшегося в президенты комедианта "от русских" — Москва, в отличие от Вашингтона, политическими убийствами не грешит, — сколько от того, чтоб этот шоумен раньше времени не драпанул с украинской политической сцены", — считает российский сенатор. Правда, по его словам, бежать Зеленскому уже особо некуда, "разве что в плен, на милость победителей в борьбе за лучшую долю жителей бывшей УССР".
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