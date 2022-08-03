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В Госдуме предложили ослабить гегемонию YouTube вместо его блокировки - РИА Новости, 03.08.2022
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В Госдуме предложили ослабить гегемонию YouTube вместо его блокировки
В Госдуме предложили ослабить гегемонию YouTube вместо его блокировки - РИА Новости, 03.08.2022
В Госдуме предложили ослабить гегемонию YouTube вместо его блокировки
Вместо введения ограничений по доступу к видеосервису YouTube можно ослабить его гегемонию, заявил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T18:27
2022-08-03T18:27
общество
технологии
youtube
госдума рф
антон горелкин
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Вместо введения ограничений по доступу к видеосервису YouTube можно ослабить его гегемонию, заявил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин."Я верю, что никому из нас не придется использовать VPN для просмотра YouTube. Вместо того, чтобы усложнять доступ к видеосервису, нужно работать над тем, чтобы ослабить его гегемонию", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.Один из возможных методов, отметил он - сделать бесплатным трафик с российских видеосервисов. "Под закон о социально значимых ресурсах RuTube вряд ли попадет, но, может быть, российские операторы связи сами включат здоровый патриотизм?" - отметил он.Политик подчеркнул, что бороться нужно не с технологией VPN как таковой, а с теми подобными сервисами, которые при обходе блокировок похищают личные данные пользователей.
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общество, технологии, youtube, госдума рф, антон горелкин
18:27 03.08.2022
 
В Госдуме предложили ослабить гегемонию YouTube вместо его блокировки

Депутат Горелкин предложил ослабить гегемонию YouTube вместо ограничения доступа к нему

CC0 / StockSnap / Логотип видеохостинга YouTube
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
CC0 / StockSnap /
Логотип видеохостинга YouTube. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Вместо введения ограничений по доступу к видеосервису YouTube можно ослабить его гегемонию, заявил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
"Я верю, что никому из нас не придется использовать VPN для просмотра YouTube. Вместо того, чтобы усложнять доступ к видеосервису, нужно работать над тем, чтобы ослабить его гегемонию", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.
Один из возможных методов, отметил он - сделать бесплатным трафик с российских видеосервисов. "Под закон о социально значимых ресурсах RuTube вряд ли попадет, но, может быть, российские операторы связи сами включат здоровый патриотизм?" - отметил он.
Политик подчеркнул, что бороться нужно не с технологией VPN как таковой, а с теми подобными сервисами, которые при обходе блокировок похищают личные данные пользователей.
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ОбществоТехнологииYouTubeГосдума РФАнтон Горелкин
 
 
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