https://ria.ru/20220803/youtube-1807049145.html
В Госдуме предложили ослабить гегемонию YouTube вместо его блокировки
В Госдуме предложили ослабить гегемонию YouTube вместо его блокировки - РИА Новости, 03.08.2022
В Госдуме предложили ослабить гегемонию YouTube вместо его блокировки
Вместо введения ограничений по доступу к видеосервису YouTube можно ослабить его гегемонию, заявил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T18:27
2022-08-03T18:27
2022-08-03T18:27
общество
технологии
youtube
госдума рф
антон горелкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153083/47/1530834770_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_67d44b68eb6d80495b0a2ea64afb5a95.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Вместо введения ограничений по доступу к видеосервису YouTube можно ослабить его гегемонию, заявил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин."Я верю, что никому из нас не придется использовать VPN для просмотра YouTube. Вместо того, чтобы усложнять доступ к видеосервису, нужно работать над тем, чтобы ослабить его гегемонию", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.Один из возможных методов, отметил он - сделать бесплатным трафик с российских видеосервисов. "Под закон о социально значимых ресурсах RuTube вряд ли попадет, но, может быть, российские операторы связи сами включат здоровый патриотизм?" - отметил он.Политик подчеркнул, что бороться нужно не с технологией VPN как таковой, а с теми подобными сервисами, которые при обходе блокировок похищают личные данные пользователей.
https://ria.ru/20220719/blokirovka-1803580699.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153083/47/1530834770_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_932bc3678a8e37135f67e36cf9fd5700.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, youtube, госдума рф, антон горелкин
В Госдуме предложили ослабить гегемонию YouTube вместо его блокировки
Депутат Горелкин предложил ослабить гегемонию YouTube вместо ограничения доступа к нему