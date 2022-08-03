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Экологический мониторинг водных объектов начался на Ямале - РИА Новости, 03.08.2022
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20220803/yamal-1806868619.html
Экологический мониторинг водных объектов начался на Ямале
Экологический мониторинг водных объектов начался на Ямале - РИА Новости, 03.08.2022
Экологический мониторинг водных объектов начался на Ямале
Экологический мониторинг водных объектов стартовал в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T11:11
2022-08-03T11:11
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
ямал
ямальский район
тазовский район
российская академия наук
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Экологический мониторинг водных объектов стартовал в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона."На Ямале начался экологический мониторинг водных объектов. В этом полевом сезоне экологи Научного центра изучения Арктики обследуют 32 участка на 28 водных объектах региона. Проект отвечает задачам Года экологии, который объявлен губернатором Дмитрием Артюховым, а также нацпроектам "Наука и университеты" и "Экология", - говорится в сообщении.Экспедиция отправится уже на этой неделе. Исследования начнутся с Ямальского района. Следующим будет Тазовский район. Отдельная группа будет работать на юге Ямала. В Год экологии основными объектами мониторинга станут участки в границах населенных пунктов округа, расположения инженерных сооружений, например, мостов и мостовых переходов автомобильных дорог.Результаты мониторинга используются органами государственной и муниципальной власти ЯНАО при планировании и реализации природоохранных мероприятий. В Год экологии ликвидируются объекты негативного воздействия на реки. Большинство из них были выявлены с прошлого года, в этом году перечень объектов мониторинга расширился."Кроме выявления объектов загрязнения мы осуществляем мониторинг за разрушением берегов и участков, подверженных подтоплению. Проведение этой работы важно с точки зрения обеспечения экологической безопасности, так как на основе мониторинга делается прогноз, позволяющий своевременно предупредить о возникновении опасности разрушения объектов инфраструктуры", - приводятся в сообщении слова ведущего научного сотрудника сектора охраны окружающей среды Романа Колесникова.Накануне завершилась экологическая экспедиция на Полярный Урал, в ходе которой ученые Научного центра изучения Арктики и Института водных и экологических проблем СО РАН оценили влияние современных климатических изменений на ландшафты горного района. Ученые отобрали пробы растительности и почвы. С помощью беспилотного летательного аппарата были собраны пробы воздуха на трех высотах, уточняют власти.
https://ria.ru/20220802/avtobusy-1806670643.html
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дмитрий артюхов, ямал, ямальский район, тазовский район, российская академия наук
11:11 03.08.2022
 

Экологический мониторинг водных объектов начался на Ямале

© Фото : пресс-служба правительства ЯНАОЭкологи Научного центра изучения Арктики во время мониторинга водных объектов на Ямале
Экологи Научного центра изучения Арктики во время мониторинга водных объектов на Ямале - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© Фото : пресс-служба правительства ЯНАО
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Экологический мониторинг водных объектов стартовал в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона.
"На Ямале начался экологический мониторинг водных объектов. В этом полевом сезоне экологи Научного центра изучения Арктики обследуют 32 участка на 28 водных объектах региона. Проект отвечает задачам Года экологии, который объявлен губернатором Дмитрием Артюховым, а также нацпроектам "Наука и университеты" и "Экология", - говорится в сообщении.
Партия новых автобусов на экологичном топливе поступила в Ноябрьск ЯНАО - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 14:23Ямало-Ненецкий автономный округ
Партия новых автобусов на экологичном топливе поступила в Ноябрьск ЯНАО
Экспедиция отправится уже на этой неделе. Исследования начнутся с Ямальского района. Следующим будет Тазовский район. Отдельная группа будет работать на юге Ямала. В Год экологии основными объектами мониторинга станут участки в границах населенных пунктов округа, расположения инженерных сооружений, например, мостов и мостовых переходов автомобильных дорог.
Результаты мониторинга используются органами государственной и муниципальной власти ЯНАО при планировании и реализации природоохранных мероприятий. В Год экологии ликвидируются объекты негативного воздействия на реки. Большинство из них были выявлены с прошлого года, в этом году перечень объектов мониторинга расширился.
"Кроме выявления объектов загрязнения мы осуществляем мониторинг за разрушением берегов и участков, подверженных подтоплению. Проведение этой работы важно с точки зрения обеспечения экологической безопасности, так как на основе мониторинга делается прогноз, позволяющий своевременно предупредить о возникновении опасности разрушения объектов инфраструктуры", - приводятся в сообщении слова ведущего научного сотрудника сектора охраны окружающей среды Романа Колесникова.
Почти 800 экологических мероприятий провели на Ямале с начала года - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 17:25Ямало-Ненецкий автономный округ
Почти 800 экологических мероприятий провели на Ямале с начала года
Накануне завершилась экологическая экспедиция на Полярный Урал, в ходе которой ученые Научного центра изучения Арктики и Института водных и экологических проблем СО РАН оценили влияние современных климатических изменений на ландшафты горного района. Ученые отобрали пробы растительности и почвы. С помощью беспилотного летательного аппарата были собраны пробы воздуха на трех высотах, уточняют власти.
 
Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховЯмалЯмальский районТазовский районРоссийская академия наук
 
 
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