Экологический мониторинг водных объектов начался на Ямале
© Фото : пресс-служба правительства ЯНАОЭкологи Научного центра изучения Арктики во время мониторинга водных объектов на Ямале
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Экологический мониторинг водных объектов стартовал в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона.
"На Ямале начался экологический мониторинг водных объектов. В этом полевом сезоне экологи Научного центра изучения Арктики обследуют 32 участка на 28 водных объектах региона. Проект отвечает задачам Года экологии, который объявлен губернатором Дмитрием Артюховым, а также нацпроектам "Наука и университеты" и "Экология", - говорится в сообщении.
Экспедиция отправится уже на этой неделе. Исследования начнутся с Ямальского района. Следующим будет Тазовский район. Отдельная группа будет работать на юге Ямала. В Год экологии основными объектами мониторинга станут участки в границах населенных пунктов округа, расположения инженерных сооружений, например, мостов и мостовых переходов автомобильных дорог.
Результаты мониторинга используются органами государственной и муниципальной власти ЯНАО при планировании и реализации природоохранных мероприятий. В Год экологии ликвидируются объекты негативного воздействия на реки. Большинство из них были выявлены с прошлого года, в этом году перечень объектов мониторинга расширился.
"Кроме выявления объектов загрязнения мы осуществляем мониторинг за разрушением берегов и участков, подверженных подтоплению. Проведение этой работы важно с точки зрения обеспечения экологической безопасности, так как на основе мониторинга делается прогноз, позволяющий своевременно предупредить о возникновении опасности разрушения объектов инфраструктуры", - приводятся в сообщении слова ведущего научного сотрудника сектора охраны окружающей среды Романа Колесникова.
Накануне завершилась экологическая экспедиция на Полярный Урал, в ходе которой ученые Научного центра изучения Арктики и Института водных и экологических проблем СО РАН оценили влияние современных климатических изменений на ландшафты горного района. Ученые отобрали пробы растительности и почвы. С помощью беспилотного летательного аппарата были собраны пробы воздуха на трех высотах, уточняют власти.