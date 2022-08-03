https://ria.ru/20220803/yamal-1806868619.html

Экологический мониторинг водных объектов начался на Ямале

Экологический мониторинг водных объектов начался на Ямале - РИА Новости, 03.08.2022

Экологический мониторинг водных объектов начался на Ямале

Экологический мониторинг водных объектов стартовал в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T11:11

2022-08-03T11:11

2022-08-03T11:11

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

ямал

ямальский район

тазовский район

российская академия наук

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806866949_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_71b4869cab7db455bf9e446712e1a495.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Экологический мониторинг водных объектов стартовал в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона."На Ямале начался экологический мониторинг водных объектов. В этом полевом сезоне экологи Научного центра изучения Арктики обследуют 32 участка на 28 водных объектах региона. Проект отвечает задачам Года экологии, который объявлен губернатором Дмитрием Артюховым, а также нацпроектам "Наука и университеты" и "Экология", - говорится в сообщении.Экспедиция отправится уже на этой неделе. Исследования начнутся с Ямальского района. Следующим будет Тазовский район. Отдельная группа будет работать на юге Ямала. В Год экологии основными объектами мониторинга станут участки в границах населенных пунктов округа, расположения инженерных сооружений, например, мостов и мостовых переходов автомобильных дорог.Результаты мониторинга используются органами государственной и муниципальной власти ЯНАО при планировании и реализации природоохранных мероприятий. В Год экологии ликвидируются объекты негативного воздействия на реки. Большинство из них были выявлены с прошлого года, в этом году перечень объектов мониторинга расширился."Кроме выявления объектов загрязнения мы осуществляем мониторинг за разрушением берегов и участков, подверженных подтоплению. Проведение этой работы важно с точки зрения обеспечения экологической безопасности, так как на основе мониторинга делается прогноз, позволяющий своевременно предупредить о возникновении опасности разрушения объектов инфраструктуры", - приводятся в сообщении слова ведущего научного сотрудника сектора охраны окружающей среды Романа Колесникова.Накануне завершилась экологическая экспедиция на Полярный Урал, в ходе которой ученые Научного центра изучения Арктики и Института водных и экологических проблем СО РАН оценили влияние современных климатических изменений на ландшафты горного района. Ученые отобрали пробы растительности и почвы. С помощью беспилотного летательного аппарата были собраны пробы воздуха на трех высотах, уточняют власти.

https://ria.ru/20220802/avtobusy-1806670643.html

https://ria.ru/20220722/ekomeropriyatiya-1804333575.html

ямал

ямальский район

тазовский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

дмитрий артюхов, ямал, ямальский район, тазовский район, российская академия наук