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Военные ВСУ не скрывают, что прикрываются мирными жителями, заявил Марочко
Военные ВСУ не скрывают, что прикрываются мирными жителями, заявил Марочко - РИА Новости, 03.08.2022
Военные ВСУ не скрывают, что прикрываются мирными жителями, заявил Марочко
Украинские военнослужащие открыто говорят мирным жителям, что запрещают им эвакуироваться, поскольку им "нужно прикрытие", заявил в среду подполковник Народной... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T16:33
2022-08-03T16:33
2022-08-03T16:33
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
вооруженные силы украины
украина
андрей марочко
донбасс
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Украинские военнослужащие открыто говорят мирным жителям, что запрещают им эвакуироваться, поскольку им "нужно прикрытие", заявил в среду подполковник Народной милиции Луганской Народной республики Андрей Марочко."Женщины, которые сейчас с детьми, которые хотели эвакуироваться - им реально перекрыли дорогу, сказали: "Вы будете сидеть здесь, потому что нам нужно прикрытие", - объяснил Марочко в эфире Первого канала, комментируя информацию о том, что в Артемовске бойцы украинских не дают эвакуироваться даже женщинам и детям.Информацию, озвученную ведущим, Марочко подтвердил, уточнив, что украинские боевики занимают позиции в квартирах мирных людей, даже не спрашивая жителей и в лучшем случае разрешая им эвакуироваться в ближайшие погребы.
https://ria.ru/20220719/avdeevka-1803579136.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, артемовск, вооруженные силы украины, украина, андрей марочко, донбасс
Военные ВСУ не скрывают, что прикрываются мирными жителями, заявил Марочко
Марочко: украинские военные прямо говорят мирным жителям, что прикрываются ими