Рейтинг@Mail.ru
Военные ВСУ не скрывают, что прикрываются мирными жителями, заявил Марочко - РИА Новости, 03.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220803/vsu-1806997974.html
Военные ВСУ не скрывают, что прикрываются мирными жителями, заявил Марочко
Военные ВСУ не скрывают, что прикрываются мирными жителями, заявил Марочко - РИА Новости, 03.08.2022
Военные ВСУ не скрывают, что прикрываются мирными жителями, заявил Марочко
Украинские военнослужащие открыто говорят мирным жителям, что запрещают им эвакуироваться, поскольку им "нужно прикрытие", заявил в среду подполковник Народной... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T16:33
2022-08-03T16:33
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
вооруженные силы украины
украина
андрей марочко
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806180701_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8fd57694617b875fb8df2abfd5b4cfd2.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Украинские военнослужащие открыто говорят мирным жителям, что запрещают им эвакуироваться, поскольку им "нужно прикрытие", заявил в среду подполковник Народной милиции Луганской Народной республики Андрей Марочко."Женщины, которые сейчас с детьми, которые хотели эвакуироваться - им реально перекрыли дорогу, сказали: "Вы будете сидеть здесь, потому что нам нужно прикрытие", - объяснил Марочко в эфире Первого канала, комментируя информацию о том, что в Артемовске бойцы украинских не дают эвакуироваться даже женщинам и детям.Информацию, озвученную ведущим, Марочко подтвердил, уточнив, что украинские боевики занимают позиции в квартирах мирных людей, даже не спрашивая жителей и в лучшем случае разрешая им эвакуироваться в ближайшие погребы.
https://ria.ru/20220719/avdeevka-1803579136.html
артемовск
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806180701_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3568df79227364eff0c990dd04949313.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, артемовск, вооруженные силы украины, украина, андрей марочко, донбасс
16:33 03.08.2022
 
Военные ВСУ не скрывают, что прикрываются мирными жителями, заявил Марочко

Марочко: украинские военные прямо говорят мирным жителям, что прикрываются ими

© РИА Новости /  / Перейти в фотобанкМужчина проходит мимо жилого дома, разрушенного в результате боевых действий в Мариуполе
Мужчина проходит мимо жилого дома, разрушенного в результате боевых действий в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости /
Перейти в фотобанк
Мужчина проходит мимо жилого дома, разрушенного в результате боевых действий в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Украинские военнослужащие открыто говорят мирным жителям, что запрещают им эвакуироваться, поскольку им "нужно прикрытие", заявил в среду подполковник Народной милиции Луганской Народной республики Андрей Марочко.
"Женщины, которые сейчас с детьми, которые хотели эвакуироваться - им реально перекрыли дорогу, сказали: "Вы будете сидеть здесь, потому что нам нужно прикрытие", - объяснил Марочко в эфире Первого канала, комментируя информацию о том, что в Артемовске бойцы украинских не дают эвакуироваться даже женщинам и детям.
Военнослужащий Украины в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 21:53Специальная военная операция на Украине
Неонацисты удерживают мирных жителей на заводе в Авдеевке как живой щит
Информацию, озвученную ведущим, Марочко подтвердил, уточнив, что украинские боевики занимают позиции в квартирах мирных людей, даже не спрашивая жителей и в лучшем случае разрешая им эвакуироваться в ближайшие погребы.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскВооруженные силы УкраиныУкраинаАндрей МарочкоДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала