https://ria.ru/20220803/vsu-1806997974.html

Военные ВСУ не скрывают, что прикрываются мирными жителями, заявил Марочко

Военные ВСУ не скрывают, что прикрываются мирными жителями, заявил Марочко - РИА Новости, 03.08.2022

Военные ВСУ не скрывают, что прикрываются мирными жителями, заявил Марочко

Украинские военнослужащие открыто говорят мирным жителям, что запрещают им эвакуироваться, поскольку им "нужно прикрытие", заявил в среду подполковник Народной... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T16:33

2022-08-03T16:33

2022-08-03T16:33

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

вооруженные силы украины

украина

андрей марочко

донбасс

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Украинские военнослужащие открыто говорят мирным жителям, что запрещают им эвакуироваться, поскольку им "нужно прикрытие", заявил в среду подполковник Народной милиции Луганской Народной республики Андрей Марочко."Женщины, которые сейчас с детьми, которые хотели эвакуироваться - им реально перекрыли дорогу, сказали: "Вы будете сидеть здесь, потому что нам нужно прикрытие", - объяснил Марочко в эфире Первого канала, комментируя информацию о том, что в Артемовске бойцы украинских не дают эвакуироваться даже женщинам и детям.Информацию, озвученную ведущим, Марочко подтвердил, уточнив, что украинские боевики занимают позиции в квартирах мирных людей, даже не спрашивая жителей и в лучшем случае разрешая им эвакуироваться в ближайшие погребы.

https://ria.ru/20220719/avdeevka-1803579136.html

артемовск

украина

донбасс

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, артемовск, вооруженные силы украины, украина, андрей марочко, донбасс