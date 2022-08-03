https://ria.ru/20220803/vpn-1806895353.html
Вводить ответственность за использование VPN не планируется, заявил Клишас
Вводить ответственность за использование VPN не планируется, заявил Клишас - РИА Новости, 03.08.2022
Вводить ответственность за использование VPN не планируется, заявил Клишас
Введение в РФ ответственности за использование VPN-сервисов не обсуждается, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T12:37
2022-08-03T12:37
2022-08-03T12:44
андрей клишас
россия
технологии
совет федерации рф
vpn
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Введение в РФ ответственности за использование VPN-сервисов не обсуждается, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.В начале июня Роскомнадзор отмечал РИА Новости, что ограничивает работу на территории России VPN-сервисов, нарушающих законодательство РФ.В России с 2017 года действует закон о запрете использования VPN-сервисов и анонимайзеров для доступа к запрещенной в стране информации.
https://ria.ru/20220612/vpn-1794820286.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей клишас, россия, технологии, совет федерации рф, vpn
12:37 03.08.2022 (обновлено: 12:44 03.08.2022)
Вводить ответственность за использование VPN не планируется, заявил Клишас
Сенатор Клишас заявил, что вводить ответственность за использование VPN не планируется