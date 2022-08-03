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Вводить ответственность за использование VPN не планируется, заявил Клишас - РИА Новости, 03.08.2022
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Вводить ответственность за использование VPN не планируется, заявил Клишас
Вводить ответственность за использование VPN не планируется, заявил Клишас - РИА Новости, 03.08.2022
Вводить ответственность за использование VPN не планируется, заявил Клишас
Введение в РФ ответственности за использование VPN-сервисов не обсуждается, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T12:37
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андрей клишас
россия
технологии
совет федерации рф
vpn
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Введение в РФ ответственности за использование VPN-сервисов не обсуждается, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.В начале июня Роскомнадзор отмечал РИА Новости, что ограничивает работу на территории России VPN-сервисов, нарушающих законодательство РФ.В России с 2017 года действует закон о запрете использования VPN-сервисов и анонимайзеров для доступа к запрещенной в стране информации.
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андрей клишас, россия, технологии, совет федерации рф, vpn
12:37 03.08.2022 (обновлено: 12:44 03.08.2022)
 
Вводить ответственность за использование VPN не планируется, заявил Клишас

Сенатор Клишас заявил, что вводить ответственность за использование VPN не планируется

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкСенатор Андрей Клишас
Сенатор Андрей Клишас
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Сенатор Андрей Клишас. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Введение в РФ ответственности за использование VPN-сервисов не обсуждается, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Ответственности за использование VPN нет и её введение не обсуждается", - написал он в своём Telegram-канале.
В начале июня Роскомнадзор отмечал РИА Новости, что ограничивает работу на территории России VPN-сервисов, нарушающих законодательство РФ.
В России с 2017 года действует закон о запрете использования VPN-сервисов и анонимайзеров для доступа к запрещенной в стране информации.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
12 июня, 02:15
Что будет, если не выключать VPN на смартфоне
 
Андрей КлишасРоссияТехнологииСовет Федерации РФVPN
 
 
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