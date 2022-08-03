https://ria.ru/20220803/vpn-1806895353.html

Вводить ответственность за использование VPN не планируется, заявил Клишас

Вводить ответственность за использование VPN не планируется, заявил Клишас - РИА Новости, 03.08.2022

Вводить ответственность за использование VPN не планируется, заявил Клишас

Введение в РФ ответственности за использование VPN-сервисов не обсуждается, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T12:37

2022-08-03T12:37

2022-08-03T12:44

андрей клишас

россия

технологии

совет федерации рф

vpn

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Введение в РФ ответственности за использование VPN-сервисов не обсуждается, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.В начале июня Роскомнадзор отмечал РИА Новости, что ограничивает работу на территории России VPN-сервисов, нарушающих законодательство РФ.В России с 2017 года действует закон о запрете использования VPN-сервисов и анонимайзеров для доступа к запрещенной в стране информации.

https://ria.ru/20220612/vpn-1794820286.html

россия

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

андрей клишас, россия, технологии, совет федерации рф, vpn