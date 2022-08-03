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Астраханская область планирует собрать 320 тысяч тонн арбузов и дынь - РИА Новости, 03.08.2022
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Астраханская область планирует собрать 320 тысяч тонн арбузов и дынь
Астраханская область планирует собрать 320 тысяч тонн арбузов и дынь - РИА Новости, 03.08.2022
Астраханская область планирует собрать 320 тысяч тонн арбузов и дынь
Астраханские бахчеводы намерены собрать в текущем году около 320 тысяч тонн арбузов и дынь, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T14:33
2022-08-03T14:35
астраханская область
россия
игорь бабушкин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг - РИА Новости. Астраханские бахчеводы намерены собрать в текущем году около 320 тысяч тонн арбузов и дынь, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.Третьего августа во всем мире отмечают День арбуза. Астраханская область считается "арбузной столицей" России. Каждый третий российский арбуз выращивают в этом регионе, а сама ягода – один из главных брендов Астраханской области."Сейчас на астраханских полях в самом разгаре сбор урожая. Астраханские бахчеводы обещают собрать с 9 тысяч гектаров 320 тысяч тонн арбузов и дынь. Часть отправим в Москву и Санкт-Петербург, а также в Беларусь и Казахстан", - написал губернатор в Telegram.Как уточнил РИА Новости представитель министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности области, урожай арбузов и дынь в минувшем году был примерно на таком же уровне.По мнению Бабушкина, особая гордость местных селекционеров - "Арбузная радуга". Это полосатые ягоды с зеленой, желтой, белой и оранжевой мякотью.Также в Камызяке работает музей "Российский арбуз". Его сотрудники более 15 лет знакомят посетителей с историей развития бахчеводства в Нижнем Поволжье. Здесь также рассказывают, как выбрать хороший арбуз и дают рецепты необычных блюд из арбуза, например, арбузного меда.
https://ria.ru/20220713/proekt-1802305097.html
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астраханская область, россия, игорь бабушкин
14:33 03.08.2022 (обновлено: 14:35 03.08.2022)
 
Астраханская область планирует собрать 320 тысяч тонн арбузов и дынь

Астраханская область планирует собрать 320 тысяч тонн арбузов и дынь в 2022 году

© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкРабота бахчевых развалов
Работа бахчевых развалов - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Работа бахчевых развалов. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг - РИА Новости. Астраханские бахчеводы намерены собрать в текущем году около 320 тысяч тонн арбузов и дынь, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
Третьего августа во всем мире отмечают День арбуза. Астраханская область считается "арбузной столицей" России. Каждый третий российский арбуз выращивают в этом регионе, а сама ягода – один из главных брендов Астраханской области.
"Сейчас на астраханских полях в самом разгаре сбор урожая. Астраханские бахчеводы обещают собрать с 9 тысяч гектаров 320 тысяч тонн арбузов и дынь. Часть отправим в Москву и Санкт-Петербург, а также в Беларусь и Казахстан", - написал губернатор в Telegram.
Как уточнил РИА Новости представитель министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности области, урожай арбузов и дынь в минувшем году был примерно на таком же уровне.
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По мнению Бабушкина, особая гордость местных селекционеров - "Арбузная радуга". Это полосатые ягоды с зеленой, желтой, белой и оранжевой мякотью.
Также в Камызяке работает музей "Российский арбуз". Его сотрудники более 15 лет знакомят посетителей с историей развития бахчеводства в Нижнем Поволжье. Здесь также рассказывают, как выбрать хороший арбуз и дают рецепты необычных блюд из арбуза, например, арбузного меда.
Здесь обитал злобный дракон. Как Астрахань связана с амазонками и вином - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 12:00Какая-то мистика
"Здесь обитал злобный дракон". Как Астрахань связана с амазонками и виномКогда-то этот город был столицей виноделия. За века до этого - здесь, возможно, жила “российская” версия амазонок. А еще раньше - это место было “пустошью Смауга, где обитал злобный дракон, охранявший золото”. Всё это - легенды об Астрахани. Разбираемся, что из них похоже на правду и какой миф родился от невероятной жары в этом городе.
 
Астраханская областьРоссияИгорь Бабушкин
 
 
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