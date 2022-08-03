https://ria.ru/20220803/urozhay-1806943564.html

Астраханская область планирует собрать 320 тысяч тонн арбузов и дынь

Астраханская область планирует собрать 320 тысяч тонн арбузов и дынь - РИА Новости, 03.08.2022

Астраханская область планирует собрать 320 тысяч тонн арбузов и дынь

Астраханские бахчеводы намерены собрать в текущем году около 320 тысяч тонн арбузов и дынь, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T14:33

2022-08-03T14:33

2022-08-03T14:35

астраханская область

россия

игорь бабушкин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг - РИА Новости. Астраханские бахчеводы намерены собрать в текущем году около 320 тысяч тонн арбузов и дынь, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.Третьего августа во всем мире отмечают День арбуза. Астраханская область считается "арбузной столицей" России. Каждый третий российский арбуз выращивают в этом регионе, а сама ягода – один из главных брендов Астраханской области."Сейчас на астраханских полях в самом разгаре сбор урожая. Астраханские бахчеводы обещают собрать с 9 тысяч гектаров 320 тысяч тонн арбузов и дынь. Часть отправим в Москву и Санкт-Петербург, а также в Беларусь и Казахстан", - написал губернатор в Telegram.Как уточнил РИА Новости представитель министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности области, урожай арбузов и дынь в минувшем году был примерно на таком же уровне.По мнению Бабушкина, особая гордость местных селекционеров - "Арбузная радуга". Это полосатые ягоды с зеленой, желтой, белой и оранжевой мякотью.Также в Камызяке работает музей "Российский арбуз". Его сотрудники более 15 лет знакомят посетителей с историей развития бахчеводства в Нижнем Поволжье. Здесь также рассказывают, как выбрать хороший арбуз и дают рецепты необычных блюд из арбуза, например, арбузного меда.

https://ria.ru/20220713/proekt-1802305097.html

https://ria.ru/20220520/astrakhan-1789666057.html

астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

астраханская область, россия, игорь бабушкин