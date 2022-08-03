14:33 03.08.2022 (обновлено: 14:35 03.08.2022)
Астраханская область планирует собрать 320 тысяч тонн арбузов и дынь
Астраханская область планирует собрать 320 тысяч тонн арбузов и дынь в 2022 году
Работа бахчевых развалов. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг - РИА Новости. Астраханские бахчеводы намерены собрать в текущем году около 320 тысяч тонн арбузов и дынь, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
Третьего августа во всем мире отмечают День арбуза. Астраханская область считается "арбузной столицей" России. Каждый третий российский арбуз выращивают в этом регионе, а сама ягода – один из главных брендов Астраханской области.
"Сейчас на астраханских полях в самом разгаре сбор урожая. Астраханские бахчеводы обещают собрать с 9 тысяч гектаров 320 тысяч тонн арбузов и дынь. Часть отправим в Москву и Санкт-Петербург, а также в Беларусь и Казахстан", - написал губернатор в Telegram.
Как уточнил РИА Новости представитель министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности области, урожай арбузов и дынь в минувшем году был примерно на таком же уровне.
По мнению Бабушкина, особая гордость местных селекционеров - "Арбузная радуга". Это полосатые ягоды с зеленой, желтой, белой и оранжевой мякотью.
Также в Камызяке работает музей "Российский арбуз". Его сотрудники более 15 лет знакомят посетителей с историей развития бахчеводства в Нижнем Поволжье. Здесь также рассказывают, как выбрать хороший арбуз и дают рецепты необычных блюд из арбуза, например, арбузного меда.
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