https://ria.ru/20220803/turbina-1807065355.html

"Газпром" заявил о невозможности возврата турбины "Северного потока"

"Газпром" заявил о невозможности возврата турбины "Северного потока" - РИА Новости, 03.08.2022

"Газпром" заявил о невозможности возврата турбины "Северного потока"

Санкции Канады, Евросоюза, Великобритании делают невозможной поставку турбины для "Северного потока", которая была отремонтирована в Канаде и сейчас находится в РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T19:04

2022-08-03T19:04

2022-08-03T20:30

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газпром

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Санкции Канады, Евросоюза, Великобритании делают невозможной поставку турбины для "Северного потока", которая была отремонтирована в Канаде и сейчас находится в Германии, заявил "Газпром" в официальном Telegram-канале.Кроме того, отправка агрегата в Россию не может быть выполнена из-за несоответствия текущей ситуации обязательствам Siemens."Северный поток" сейчас — основной маршрут поставок российского газа в Европу. Из-за сложностей с возвратом из ремонта и техобслуживанием газоперекачивающих агрегатов, которые возникли после введения антироссийских санкций, "Газпром" вынужденно снизил прокачку сначала до 40 процентов мощности газопровода, а затем до 20 процентов.Российская компания 25 июля сообщила, что получила от Siemens документы от властей Канады, где ремонтировали турбину, но вопросы остаются, в том числе и по санкциям Евросоюза и Великобритании. Решение этих вопросов важно как для возвращения в Россию отремонтированного двигателя для "Северного потока", так и для срочного капремонта других двигателей.Как заявлял зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов, немецкая компания Siemens не ремонтирует турбинные агрегаты для подачи газа в трубопровод. По его словам, "Газпром" до введения санкций не испытывал проблем с получением агрегатов из ремонта, но пока до сих пор не пришла майская поставка. Кроме того, открытым остается вопрос по санкционным рискам, препятствующим возврату двигателя и отправке на ремонт других турбин.Сейчас работу магистрали обеспечивает только один двигатель Siemens мощностью 52 МВт. В нормальном режиме таких агрегатов пять, а один находится в резерве в режиме готовности. В обоих случаях есть горячий резерв — две турбины мощностью по 27 МВт.

https://ria.ru/20220802/evropa-1806511585.html

https://ria.ru/20220801/gaz-1806546318.html

https://ria.ru/20220803/potok-1806917133.html

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экономика, в мире, газпром, канада, евросоюз, великобритания, siemens, россия, северный поток