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"Газпром" заявил о невозможности возврата турбины "Северного потока" - РИА Новости, 03.08.2022
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"Газпром" заявил о невозможности возврата турбины "Северного потока"
"Газпром" заявил о невозможности возврата турбины "Северного потока" - РИА Новости, 03.08.2022
"Газпром" заявил о невозможности возврата турбины "Северного потока"
Санкции Канады, Евросоюза, Великобритании делают невозможной поставку турбины для "Северного потока", которая была отремонтирована в Канаде и сейчас находится в РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T19:04
2022-08-03T20:30
экономика
в мире
газпром
канада
евросоюз
великобритания
siemens
россия
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Санкции Канады, Евросоюза, Великобритании делают невозможной поставку турбины для "Северного потока", которая была отремонтирована в Канаде и сейчас находится в Германии, заявил "Газпром" в официальном Telegram-канале.Кроме того, отправка агрегата в Россию не может быть выполнена из-за несоответствия текущей ситуации обязательствам Siemens."Северный поток" сейчас — основной маршрут поставок российского газа в Европу. Из-за сложностей с возвратом из ремонта и техобслуживанием газоперекачивающих агрегатов, которые возникли после введения антироссийских санкций, "Газпром" вынужденно снизил прокачку сначала до 40 процентов мощности газопровода, а затем до 20 процентов.Российская компания 25 июля сообщила, что получила от Siemens документы от властей Канады, где ремонтировали турбину, но вопросы остаются, в том числе и по санкциям Евросоюза и Великобритании. Решение этих вопросов важно как для возвращения в Россию отремонтированного двигателя для "Северного потока", так и для срочного капремонта других двигателей.Как заявлял зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов, немецкая компания Siemens не ремонтирует турбинные агрегаты для подачи газа в трубопровод. По его словам, "Газпром" до введения санкций не испытывал проблем с получением агрегатов из ремонта, но пока до сих пор не пришла майская поставка. Кроме того, открытым остается вопрос по санкционным рискам, препятствующим возврату двигателя и отправке на ремонт других турбин.Сейчас работу магистрали обеспечивает только один двигатель Siemens мощностью 52 МВт. В нормальном режиме таких агрегатов пять, а один находится в резерве в режиме готовности. В обоих случаях есть горячий резерв — две турбины мощностью по 27 МВт.
https://ria.ru/20220802/evropa-1806511585.html
https://ria.ru/20220801/gaz-1806546318.html
https://ria.ru/20220803/potok-1806917133.html
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экономика, в мире, газпром, канада, евросоюз, великобритания, siemens, россия, северный поток
19:04 03.08.2022 (обновлено: 20:30 03.08.2022)
 
"Газпром" заявил о невозможности возврата турбины "Северного потока"

"Газпром" назвал поставку турбины Siemens в Россию невозможной из-за санкций

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГазопровод "Северный поток"
Газопровод Северный поток - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Газопровод "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Санкции Канады, Евросоюза, Великобритании делают невозможной поставку турбины для "Северного потока", которая была отремонтирована в Канаде и сейчас находится в Германии, заявил "Газпром" в официальном Telegram-канале.
Кроме того, отправка агрегата в Россию не может быть выполнена из-за несоответствия текущей ситуации обязательствам Siemens.
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Европа попала в капкан, расставленный ею для России
"Северный поток" сейчас — основной маршрут поставок российского газа в Европу. Из-за сложностей с возвратом из ремонта и техобслуживанием газоперекачивающих агрегатов, которые возникли после введения антироссийских санкций, "Газпром" вынужденно снизил прокачку сначала до 40 процентов мощности газопровода, а затем до 20 процентов.
Российская компания 25 июля сообщила, что получила от Siemens документы от властей Канады, где ремонтировали турбину, но вопросы остаются, в том числе и по санкциям Евросоюза и Великобритании. Решение этих вопросов важно как для возвращения в Россию отремонтированного двигателя для "Северного потока", так и для срочного капремонта других двигателей.
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Как заявлял зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов, немецкая компания Siemens не ремонтирует турбинные агрегаты для подачи газа в трубопровод. По его словам, "Газпром" до введения санкций не испытывал проблем с получением агрегатов из ремонта, но пока до сих пор не пришла майская поставка. Кроме того, открытым остается вопрос по санкционным рискам, препятствующим возврату двигателя и отправке на ремонт других турбин.
Сейчас работу магистрали обеспечивает только один двигатель Siemens мощностью 52 МВт. В нормальном режиме таких агрегатов пять, а один находится в резерве в режиме готовности. В обоих случаях есть горячий резерв — две турбины мощностью по 27 МВт.
Рабочий на церемонии открытия газопровода Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
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