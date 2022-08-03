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Сенатор призвал на уровне государства пресекать пропаганду трансгендерности - РИА Новости, 03.08.2022
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Сенатор призвал на уровне государства пресекать пропаганду трансгендерности
Сенатор призвал на уровне государства пресекать пропаганду трансгендерности - РИА Новости, 03.08.2022
Сенатор призвал на уровне государства пресекать пропаганду трансгендерности
Пропаганду трансгендерности в РФ нужно пресекать на государственном уровне, такое мнение высказал РИА Новости в среду сенатор, заслуженный врач РФ Владимир... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T11:45
2022-08-03T12:03
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Пропаганду трансгендерности в РФ нужно пресекать на государственном уровне, такое мнение высказал РИА Новости в среду сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Голынец предложила ввести законодательный запрет на пропаганду трансгендерности в России. Детский омбудсмен направил обращение на имя главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, сообщает RT. По мнению Голынец, необходимо принять меры на обеспечение нравственности и психической безопасности общества, в том числе в виде запрета на популяризацию трансгендерности и трансгендерного перехода."Эта трансгендерная история очень плохая, и то, что происходит в Европе - ниже плинтуса", - сказал сенатор. Он отметил, что существуют медицинские показания, когда у ребенка присутствует "неясный пол", признаки гермафродита". Но если нет медицинских показаний, то "пропаганду смены пола, пропаганду трансгендерности - это следует пресекать на государственном уровне", сказал Круглый.
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совет федерации рф, общество, здоровье - общество, россия, владимир круглый, лгбт-сообщество
11:45 03.08.2022 (обновлено: 12:03 03.08.2022)
 
Сенатор призвал на уровне государства пресекать пропаганду трансгендерности

Сенатор Круглый призвал на государственном уровне пресекать пропаганду трансгендерности

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЧлен Комитета СФ по социальной политике Владимир Круглый
Член Комитета СФ по социальной политике Владимир Круглый - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Член Комитета СФ по социальной политике Владимир Круглый . Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Пропаганду трансгендерности в РФ нужно пресекать на государственном уровне, такое мнение высказал РИА Новости в среду сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Голынец предложила ввести законодательный запрет на пропаганду трансгендерности в России. Детский омбудсмен направил обращение на имя главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, сообщает RT. По мнению Голынец, необходимо принять меры на обеспечение нравственности и психической безопасности общества, в том числе в виде запрета на популяризацию трансгендерности и трансгендерного перехода.
"Эта трансгендерная история очень плохая, и то, что происходит в Европе - ниже плинтуса", - сказал сенатор. Он отметил, что существуют медицинские показания, когда у ребенка присутствует "неясный пол", признаки гермафродита". Но если нет медицинских показаний, то "пропаганду смены пола, пропаганду трансгендерности - это следует пресекать на государственном уровне", сказал Круглый.
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