https://ria.ru/20220803/transgendernost-1806880293.html

Сенатор призвал на уровне государства пресекать пропаганду трансгендерности

Сенатор призвал на уровне государства пресекать пропаганду трансгендерности - РИА Новости, 03.08.2022

Сенатор призвал на уровне государства пресекать пропаганду трансгендерности

Пропаганду трансгендерности в РФ нужно пресекать на государственном уровне, такое мнение высказал РИА Новости в среду сенатор, заслуженный врач РФ Владимир... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T11:45

2022-08-03T11:45

2022-08-03T12:03

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Пропаганду трансгендерности в РФ нужно пресекать на государственном уровне, такое мнение высказал РИА Новости в среду сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Голынец предложила ввести законодательный запрет на пропаганду трансгендерности в России. Детский омбудсмен направил обращение на имя главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, сообщает RT. По мнению Голынец, необходимо принять меры на обеспечение нравственности и психической безопасности общества, в том числе в виде запрета на популяризацию трансгендерности и трансгендерного перехода."Эта трансгендерная история очень плохая, и то, что происходит в Европе - ниже плинтуса", - сказал сенатор. Он отметил, что существуют медицинские показания, когда у ребенка присутствует "неясный пол", признаки гермафродита". Но если нет медицинских показаний, то "пропаганду смены пола, пропаганду трансгендерности - это следует пресекать на государственном уровне", сказал Круглый.

https://ria.ru/20220719/lgbt-1803521276.html

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Кирилл Волков

совет федерации рф, общество, здоровье - общество, россия, владимир круглый, лгбт-сообщество