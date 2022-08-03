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МИД: США признались в создании "IT-армии Украины" для атак на Россию - РИА Новости, 03.08.2022
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МИД: США признались в создании "IT-армии Украины" для атак на Россию
МИД: США признались в создании "IT-армии Украины" для атак на Россию - РИА Новости, 03.08.2022
МИД: США признались в создании "IT-армии Украины" для атак на Россию
США и их союзники применяют информационные технологии в наступательных целях и "признаются" в создании "IT-армии Украины" для атак на российскую инфраструктуру, РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T04:46
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украина
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. США и их союзники применяют информационные технологии в наступательных целях и "признаются" в создании "IT-армии Украины" для атак на российскую инфраструктуру, заявил РИА Новости замглавы МИД России Олег Сыромолотов.Говоря о состоявшейся третьей сессии рабочей группы открытого состава ООН по вопросам информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) он сообщил, что на ней российская делегация, "основываясь на фактах, напомнила, что именно США и их союзники применяют ИКТ в наступательных целях".В июне директор Департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских сообщил, что хакерские группировки с Украины, а также из США, и Грузии совершают кибератаки против российских госорганов, хранилищ данных россиян и иностранцев, в противоправных операциях задействованы 22 хакерские группировки, наиболее активные – "IT-Армия Украины", американская GhostClan (США), грузинская GNG, польская Squad303.Глава американского киберкомандования, директор агентства национальной безопасности генерал Пол Накасоне в начале июня заявил в интервью Sky News, что армейские хакеры США провели несколько "наступательных операций", поддержав Украину.Постпред России при ООН Василий Небензя ранее заявил, что Москва даст отпор любым попыткам подорвать ее информационную безопасность. Он отметил, что Запад сегодня активно взращивает армию хакеров на Украине.
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в мире, сша, россия, оон, украина
04:46 03.08.2022 (обновлено: 07:32 03.08.2022)
 
МИД: США признались в создании "IT-армии Украины" для атак на Россию

Замглавы МИД России Сыромолотов заявил о признании США в создании "IT-армии Украины"

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. США и их союзники применяют информационные технологии в наступательных целях и "признаются" в создании "IT-армии Украины" для атак на российскую инфраструктуру, заявил РИА Новости замглавы МИД России Олег Сыромолотов.
Говоря о состоявшейся третьей сессии рабочей группы открытого состава ООН по вопросам информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) он сообщил, что на ней российская делегация, "основываясь на фактах, напомнила, что именно США и их союзники применяют ИКТ в наступательных целях".
"Признаются и в том, что создали "IT-армию Украины" для атак на российскую инфраструктуру", - сказал дипломат.
В июне директор Департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских сообщил, что хакерские группировки с Украины, а также из США, и Грузии совершают кибератаки против российских госорганов, хранилищ данных россиян и иностранцев, в противоправных операциях задействованы 22 хакерские группировки, наиболее активные – "IT-Армия Украины", американская GhostClan (США), грузинская GNG, польская Squad303.
Глава американского киберкомандования, директор агентства национальной безопасности генерал Пол Накасоне в начале июня заявил в интервью Sky News, что армейские хакеры США провели несколько "наступательных операций", поддержав Украину.
Постпред России при ООН Василий Небензя ранее заявил, что Москва даст отпор любым попыткам подорвать ее информационную безопасность. Он отметил, что Запад сегодня активно взращивает армию хакеров на Украине.
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