https://ria.ru/20220803/syromolotov-1806884064.html

Олег Сыромолотов: США и их союзники признаются в создании IT-армии Украины

Олег Сыромолотов: США и их союзники признаются в создании IT-армии Украины - РИА Новости, 03.08.2022

Олег Сыромолотов: США и их союзники признаются в создании IT-армии Украины

Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Кристине Луна Родригес о том, как США и их союзники РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T12:08

2022-08-03T12:08

2022-08-03T12:08

интервью

россия

сша

украина

олег сыромолотов

кибератаки

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Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Кристине Луна Родригес о том, как США и их союзники применяют информационные технологии в наступательных целях, об отношении США к созданию "IT-армии Украины" для атак на российскую инфраструктуру, и о том, что предложила Москва Вашингтону, чтобы снять разногласия в киберсфере.— Как вы оцениваете итоги третьей сессии Рабочей группы открытого состава (РГОС) ООН по вопросам информационно-коммуникационных технологий? Каков ее главный результат?— Мероприятие вселяет определенный оптимизм, в целом было куда более плодотворным, чем предыдущие в декабре и марте. Тогда США и их союзники, по существу, пытались сорвать переговоры. Требовали повысить статус неправительственных организаций в РГОС до полноценных участников дискуссии наравне с делегациями государств. Истерили по поводу нашей специальной военной операции на Украине.В этот раз почти все западные делегации успокоились. Вняли призывам заняться делом – выработкой конкретных мер по укреплению международной информационной безопасности.То есть вопросами, которые затрагивают все человечество и прямо предусмотрены мандатом РГОС.Успехом можно назвать принятие группой первого ежегодного промежуточного доклада. Для этого пришлось изрядно постараться. Дело в том, что страны Северной Америки и Европы традиционно настаивали на закреплении в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) "порядка, основанного на правилах" вместо разработки норм международного права, которые учитывали бы специфику этих технологий. Продвигали бездоказательные обвинения, пытаясь представить Россию в качестве главной угрозы кибермиру.Нашим дипломатам удалось выхолостить из текста многие вредные "закладки", направленные на превращение РГОС в инструмент западной политики. Отстоять положения, нацеленные на развитие международно-правового режима регулирования информпространства, межгосударственного сотрудничества в этой области, содействия развивающимся странам в укреплении их технологических возможностей. Настояли на включении в доклад РГОС российского предложения о создании перечня контактных пунктов всех государств-членов ООН для налаживания обратной связи между ответственными ведомствами, обмена сведениями о компьютерных инцидентах, устранения разногласий.— Делегация России в РГОС заявила, что наша страна присоединяется к докладу с оговорками. В чем их суть? Зачем потребовалось занимать сдержанную позицию на фоне единогласия по докладу?Несмотря на то, что большая часть документа выдержана в дискуссионном ключе и признает важность продолжения переговоров, нас не устраивают некоторые положения доклада. В частности, те, которые способны оказать влияние на ход обсуждений и предопределить будущие решения. Один из настораживающих сюжетов – намерение западных стран навязать несогласованные международным сообществом механизмы отчетности по соблюдению правил ответственного поведения государств в информационном пространстве. Идея, вроде, хорошая, но явно преждевременная, ведь пока эти правила носят сугубо добровольный и необязывающий характер. То есть отсутствует предмет отчетности – юридически согласованные обязательства и договоренности государств.В отдельных пунктах ставится под сомнение центральная роль ООН в вопросах обеспечения МИБ (международной информационной безопасности – ред.), за которую неизменно выступает наша страна. Наконец, с подачи наших оппонентов в доклад включены положения, не имеющие никакого отношения к мандату группы, например, вопросы гендерного равенства.Не все озабоченности России были учтены. После долгих межведомственных совещаний мы тем не менее решили не вскрывать консенсус. Считаем важным продолжать работу. Знаем, что на нашу поддержку рассчитывают многие партнеры в развивающемся мире.К слову, в попытке отсечь нас от переговоров США по-хамски, нагло отказали в визах многим членам российской делегации и ее главе – специальному представителю президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских. Тем самым Вашингтон вновь показал себя крайне ненадежным партнером в деле выполнения международных обязательств.— Каковы дальнейшие перспективы переговорного процесса в рамках РГОС?-Впереди у группы – почти четыре года по мандату. Предстоит долгая и напряженная работа. В идеале хотели бы приблизиться к согласованию международного договора, конвенции в сфере МИБ. Будем настраивать на эту мысль как наших ближайших партнеров, так и оппонентов. Планируем закрепить данную цель в ходе предстоящей сессии Генассамблеи ООН.— Вы упомянули, что западные страны продолжают обвинять Россию в компьютерных атаках. Какие доказательства приводятся?— Никакие. Функционеры западных стран отрабатывают политический номер. Им нужно найти виновного. Проще всего и понятнее для внутреннего потребителя в Северной Америке и Европе – утверждать, что за все беды в информпространстве ответственна Россия.Наша делегация категорически отвергла все обвинения. Основываясь на фактах, напомнила, что именно США и их союзники применяют информационно-коммуникационные технологии в наступательных целях. Признаются и в том, что создали "IT-армию Украины" для атак на российскую инфраструктуру.Россия вновь предложила использовать для урегулирования любых разногласий установленные каналы взаимодействия компетентных ведомств. В отличие от наших оппонентов мы исправно отвечаем на такие запросы.

https://ria.ru/20220614/kibervoyna-1795111556.html

https://ria.ru/20220330/po-1780921950.html

https://ria.ru/20220323/mid-1779614987.html

https://ria.ru/20220620/lyapunov-1796660077.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, сша, украина, олег сыромолотов, кибератаки