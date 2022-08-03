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Штаты продемонстрировали готовность разнести весь мир в труху

Штаты продемонстрировали готовность разнести весь мир в труху - РИА Новости, 03.08.2022

Штаты продемонстрировали готовность разнести весь мир в труху

Лицо Елены Прекрасной, по словам поэта, "в путь тысячи кораблей подвигло". Лицо Нэнси Пелоси — уж какое есть, не взыщите — запустило вчера в воздух десятки... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T08:00

2022-08-03T08:00

2022-08-03T08:54

авторы

в мире

нэнси пелоси

си цзиньпин

джо байден

китай

тайвань

сша

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Лицо Елены Прекрасной, по словам поэта, "в путь тысячи кораблей подвигло". Лицо Нэнси Пелоси — уж какое есть, не взыщите — запустило вчера в воздух десятки самолетов, двинуло четыре авианосца, подняло по тревоге тысячи солдат и матросов. Каким-то чудом это все не сдетонировало в Тайваньском проливе. Во вторник около пяти вечера по Москве мир прошел по грани третьей мировой войны. Спаслись, что называется, на тоненького.Идея визита спикера конгресса США на Тайвань резко осуждалась Пекином с самого начала. Власти КНР требовали уважения к своей политике "единого Китая", согласно которой мятежный остров считается частью страны и никаких официальных визитов лидеров других государств организовывать не может.В ответ на это Вашингтон всячески юлил и изворачивался. Пелоси заявляла, что непременно на Тайвань полетит — и Си Цзиньпин ей не указ. Джо Байден вяло критиковал эту идею. Однако он почему-то не сделал самое очевидное — не запретил спикеру прямо полет на Тайвань.Да, формально тут действует принцип разделения властей: Пелоси отвечает за законодательную власть, Байден — за исполнительную. Однако Джо, на секундочку, еще и президент страны от демократов, по сути, самый важный человек в партии. Понятно, что если бы он захотел, то попросту не позволил бы престарелой демократке устраивать глобальную провокацию, а общественность все это приняла бы и утерлась. Но президент Соединенных Штатов предпочел отморозиться.В общем, во вторник правительственный боинг с Пелоси на борту стартовал из Куала-Лумпура и полетел на юг. Больше двухсот тысяч человек следили за его полетом на сайте, отслеживающем маршруты самолетов. Новости о перемещении Пелоси забили все информагентства. Мировая общественность ощутимо напряглась.Выглядело все довольно мрачно. К Тайваню на полных парах шли китайские и американские авианосцы. С военных аэродромов вылетали истребители. В Тайваньском проливе устроил учения с боевыми стрельбами ВМФ Китая. Нет, понятно, Пелоси уже восемьдесят два, пожила старушка и хватит, но миллиардам жителей Земли перспектива ядерного апокалипсиса как-то не зашла.Некоторые призывы к разуму раздались даже в США. Известный журналист Томас Фридман опубликовал в The New York Times колонку. Она начинается со слов "Я очень уважаю спикера конгресса Нэнси Пелоси", ужасно напоминающих обращение к криминальному авторитету — "со всем уважением, дон Корлеоне". Однако после всех положенных реверансов Фридман заклинает Пелоси не ехать на Тайвань.Он пишет, что от этого визита спикера отговаривали и военные, и спецслужбы — от директора ЦРУ до начальника Объединенного комитета начальников штабов. "Я не спорю, — пишет Фридман, — есть такая идея, что президент Байден должен показать, что Си блефует, полностью поддержать Пелоси и сказать Си, что если он попробует угрожать Тайваню, то "обожжется сам" (Фридман отсылает к словам Си Цзиньпина, сказанным по телефону Байдену — "кто играет с огнем, может обжечься"). Это может сработать. Это может ненадолго показаться хорошей идеей. Но это также может привести к третьей мировой войне". Фридман несколько раз извиняется перед читателями за свой пацифизм и оговаривается, что Китай непременно нужно будет покарать, но немного попозже. Война на Украине далеко не закончена, дела там складываются для американцев очень плохо, а США не могут позволить себе воевать на два фронта. Пока же надо накачивать Тайвань оружием так, чтобы он превратился в ощетинившегося ракетами дикобраза, и сдерживать Китай, не допуская прямого военного противостояния.В комментариях читатели разделились — кто умолял "Нэнси, не езди!", кто твердил "Нэнси, вперед!" Практически никто не озвучивал очевидное — у нас что, других проблем нет? Зачем нам, американцам, провоцировать войну с Китаем при фактическом отсутствии шансов на успех и огромных проблемах внутри страны?Нельзя не отдать должное уходящей на пенсию Пелоси. С поразительной ловкостью она сделала свою поездку в Тайбэй символом крутизны и наглости американской империи. "Это что же это Фридман предлагает? — недовольно ворчит комментатор. — Признать, что США превратились во второсортную, а то и третьесортную сверхдержаву и смириться с этим?"Нет, ну действительно. Как еще доказать свое превосходство? Может, не залезать в сумасшедшие долги, жить богато, спокойно и счастливо на зависть всему миру? Нет, это слишком легкий путь. Он годится для Китая, для России. Современная Америка плодит у себя нищету и разгуливает криминал, зато на глобальной арене организовывает все более страшные провокации, грозя разнести в труху весь мир.Сейчас для Нэнси Пелоси расстелили красные ковровые дорожки и заварили чай в парламенте Тайваня. Мир перевел дыхание. Что продемонстрировала нам эта истерическая выходка спикера американского конгресса?Во-первых, ядерная держава США управляется не пойми кем не пойми как. Ни президент страны, ни самые высокопоставленные военные не смогли запретить странной женщине Пелоси взять правительственный самолет и полететь куда глаза глядят.Во-вторых, дела в Америке обстоят настолько плохо, что они будут разжигать конфликты и поднимать ставки во всех горячих точках. Внутренний хаос нужно срочно выносить наружу, глобальная война все спишет.Это касается и Украины. Это касается, увы, и Китая. Стоит напомнить, что США не признают суверенной территорией КНР не только Тайвань, но и Тибет. Есть у американцев вопросы и к статусу Гонконга, и Синьцзян-Уйгурского автономного района. Вашингтон очень хочет "освободить" их от власти Пекина.В-третьих, Вашингтону с высокой точки наплевать на подопечных тайваньцев. Заметьте, как громко, как испуганно молчали власти острова все эти дни. Не высказывалась президент Тайваня, молчали в тряпочку представители общественности. Людей можно понять, они были в панике. Ими собрались воевать и даже не предупредили. Теперь каждую ночь они будут слушать, как китайские военные корабли проводят боевые стрельбы и учебные запуски ракет в нескольких километрах от их дома.Многие тайваньцы совершенно не хотели, чтобы Пелоси к ним приезжала. Они даже попробовали выйти с протестной демонстрацией по этому поводу. Они и воевать-то совершенно не хотят — у острова прекрасные бизнес-отношения с КНР, у них там вообще все хорошо. Но кто ж их слушать-то будет? Украинцы вот тоже воевать не хотели. Ничего, заставили как миленьких.В-четвертых, европейским вассалам Вашингтона стоит приготовиться. Может, они думали, что их беды скоро кончатся, так нет, антироссийские санкции — это была, как в том анекдоте, "белая полоса". Казалось бы, где Тайвань и где Евросоюз? Но это только на первый взгляд.В последнее время Штаты все делают через Европу. И "зеленый переход", и война против России на Украине, и антироссийские санкции — любой новый поворот в политике США приводит к очередному раунду разграбления Европы.Противостояние с КНР — а визит Пелоси разжег его до предела — тоже будет осуществляться за счет европейцев. Их заставят ввести против Китая "адские" санкции, а это окончательно добьет их экономику.Китай на сегодня главный торговый партнер Евросоюза, Россия в этом списке занимает всего лишь пятое место. Если прекращение торговли с Москвой уже привело европейцев в "светлые 90-е", то что будет с ними, когда они попытаются заморозить торговлю с Китаем? Вопрос риторический.Европейцы уже догадываются, что их ждет, и всячески пытаются оттянуть неизбежный конец. "Не дадим Тайваню стать новой Украиной", — призывает их сотрудник американского Фонда Маршалла. Смешно, что для этого он предлагает Евросоюзу грозить Китаю санкциями. Но они просто похоронят то, что останется к тому времени от Европы.Конечно, для Штатов полномасштабное противостояние с Китаем тоже будет убыточным предприятием — слишком тесно сплетены две экономики. Однако для американцев приготовлен утешительный приз — полностью разоренная Европа ляжет к ногам своих заокеанских хозяев. Сколько прекрасных бизнесов, старинных дворцов и современных портов, недвиги и сельхозземель можно будет скупить здесь за гроши!На фоне полоумной Пелоси мудрость и рассудительность руководства Китая смотрится особенно хорошо. Ну не сбивать же было самолет со старушенцией, в самом деле! Не рисковать же ядерной войной.Китай в эти дни продемонстрировал, как должен вести себя реально ответственный глобальный игрок. Респект ему, как говорит подрастающее поколение. Америка же подтвердила, что "мировой полицейский" на фоне своих неразрешимых проблем окончательно рехнулся и готов взять в заложники весь мир. Но хоть они на части порвись, остановить свой упадок им не удастся.

https://ria.ru/20220801/tayvan-1806261329.html

https://ria.ru/20220801/konflikty-1806401632.html

https://ria.ru/20220802/politika-1806751701.html

https://ria.ru/20220802/pelosi-1806585069.html

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тайвань

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Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя Самолет, на борту которого находилась спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, прибыл на Тайвань. Она спустилась по трапу и сфотографировалась с принимающей делегацией. 2022-08-03T08:00 true PT0M47S

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авторы, в мире, нэнси пелоси, си цзиньпин, джо байден, китай, тайвань, сша, конгресс сша, центральное разведывательное управление (цру), визит пелоси на тайвань