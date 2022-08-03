https://ria.ru/20220803/spetsnaz-1806924767.html

Кадыров рассказал, как готовят бойцов в университете спецназа в Чечне

Кадыров рассказал, как готовят бойцов в университете спецназа в Чечне - РИА Новости, 03.08.2022

Кадыров рассказал, как готовят бойцов в университете спецназа в Чечне

Прошедшие подготовку в Российском университете спецназа (РУС) в Чечне бойцы знакомы с тактикой и стратегией НАТО, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T13:46

2022-08-03T13:46

2022-08-03T13:46

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

вооруженные силы рф

нато

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ГРОЗНЫЙ, 3 авг – РИА Новости. Прошедшие подготовку в Российском университете спецназа (РУС) в Чечне бойцы знакомы с тактикой и стратегией НАТО, сообщил глава республики Рамзан Кадыров."У нас дополнительно создано три батальона и полк при Министерстве обороны. У нас – все вооружения, которые существуют, самые лучшие в мире. И самые лучшие бойцы, которые знают тактику, стратегию, которую проводят сегодня наемники, инструкторы натовские, американские… Такой инструкторский центр РУС – единственный в России", - сказал Кадыров журналистам.

https://ria.ru/20220727/svo-1804987030.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, вооруженные силы рф, нато