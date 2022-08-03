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Кадыров рассказал, как готовят бойцов в университете спецназа в Чечне
Кадыров рассказал, как готовят бойцов в университете спецназа в Чечне - РИА Новости, 03.08.2022
Кадыров рассказал, как готовят бойцов в университете спецназа в Чечне
Прошедшие подготовку в Российском университете спецназа (РУС) в Чечне бойцы знакомы с тактикой и стратегией НАТО, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T13:46
2022-08-03T13:46
2022-08-03T13:46
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
вооруженные силы рф
нато
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ГРОЗНЫЙ, 3 авг – РИА Новости. Прошедшие подготовку в Российском университете спецназа (РУС) в Чечне бойцы знакомы с тактикой и стратегией НАТО, сообщил глава республики Рамзан Кадыров."У нас дополнительно создано три батальона и полк при Министерстве обороны. У нас – все вооружения, которые существуют, самые лучшие в мире. И самые лучшие бойцы, которые знают тактику, стратегию, которую проводят сегодня наемники, инструкторы натовские, американские… Такой инструкторский центр РУС – единственный в России", - сказал Кадыров журналистам.
https://ria.ru/20220727/svo-1804987030.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, вооруженные силы рф, нато
Кадыров рассказал, как готовят бойцов в университете спецназа в Чечне
Кадыров: выпускники университета спецназа знакомы с тактикой и стратегией НАТО