https://ria.ru/20220803/shreder-1806884745.html

Шредер назвал идею Киева вернуть Крым военным путем абсурдной

Шредер назвал идею Киева вернуть Крым военным путем абсурдной - РИА Новости, 03.08.2022

Шредер назвал идею Киева вернуть Крым военным путем абсурдной

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер считает абсурдной идею Киева вернуть Крым военным путём. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T12:00

2022-08-03T12:00

2022-08-03T12:00

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БЕРЛИН, 3 авг - РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер считает абсурдной идею Киева вернуть Крым военным путём."Идея о том, что президент Украины (Владимир) Зеленский вернет Крым военным путем, абсурдна", - сказал Шрёдер в интервью изданию Stern."Кто всерьез верит, что российский президент может когда-либо снова отдать Крым?" - добавил экс-канцлер.Ранее представитель Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева заявила, что подходы Киева к возвращению Крыма после 24 февраля изменились, теперь этого будут добиваться военным путем, сообщили СМИ. Она также заявила, что особый статус Севастополя будет упразднен. Ранее Киев настаивал на дипломатическом пути возвращения контроля над Крымом.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20220617/krym-1796087482.html

https://ria.ru/20220803/gaz-1806834494.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, россия, киев, оон