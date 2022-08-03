Рейтинг@Mail.ru
Шредер назвал идею Киева вернуть Крым военным путем абсурдной - РИА Новости, 03.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220803/shreder-1806884745.html
Шредер назвал идею Киева вернуть Крым военным путем абсурдной
Шредер назвал идею Киева вернуть Крым военным путем абсурдной - РИА Новости, 03.08.2022
Шредер назвал идею Киева вернуть Крым военным путем абсурдной
Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер считает абсурдной идею Киева вернуть Крым военным путём. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T12:00
2022-08-03T12:00
в мире
владимир зеленский
владимир путин
украина
россия
киев
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155535/35/1555353555_0:72:3085:1807_1920x0_80_0_0_49d4ab683c60a82bb6d248b62c103289.jpg
БЕРЛИН, 3 авг - РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер считает абсурдной идею Киева вернуть Крым военным путём."Идея о том, что президент Украины (Владимир) Зеленский вернет Крым военным путем, абсурдна", - сказал Шрёдер в интервью изданию Stern."Кто всерьез верит, что российский президент может когда-либо снова отдать Крым?" - добавил экс-канцлер.Ранее представитель Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева заявила, что подходы Киева к возвращению Крыма после 24 февраля изменились, теперь этого будут добиваться военным путем, сообщили СМИ. Она также заявила, что особый статус Севастополя будет упразднен. Ранее Киев настаивал на дипломатическом пути возвращения контроля над Крымом.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20220617/krym-1796087482.html
https://ria.ru/20220803/gaz-1806834494.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155535/35/1555353555_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_dca95f732f546bf3061658c1befa25a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, россия, киев, оон
12:00 03.08.2022
 
Шредер назвал идею Киева вернуть Крым военным путем абсурдной

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер назвал идею Киева вернуть Крым военным путем абсурдной

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГерхард Шредер
Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Герхард Шредер. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 3 авг - РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер считает абсурдной идею Киева вернуть Крым военным путём.
"Идея о том, что президент Украины (Владимир) Зеленский вернет Крым военным путем, абсурдна", - сказал Шрёдер в интервью изданию Stern.
Вид на гору Аюдаг в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 13:23Специальная военная операция на Украине
Представитель Зеленского заявила о намерении вернуть Крым военным путем
"Кто всерьез верит, что российский президент может когда-либо снова отдать Крым?" - добавил экс-канцлер.
Ранее представитель Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева заявила, что подходы Киева к возвращению Крыма после 24 февраля изменились, теперь этого будут добиваться военным путем, сообщили СМИ. Она также заявила, что особый статус Севастополя будет упразднен. Ранее Киев настаивал на дипломатическом пути возвращения контроля над Крымом.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер на Евразийском экономическом форуме в Вероне - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 08:39
Шредер призвал запустить "Северный поток — 2"
 
В миреВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаРоссияКиевООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала