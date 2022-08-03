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Россия возвращает на Украину и в Донбасс единый русский мир, заявил Турчак - РИА Новости, 03.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220803/rossiya-1806978943.html
Россия возвращает на Украину и в Донбасс единый русский мир, заявил Турчак
Россия возвращает на Украину и в Донбасс единый русский мир, заявил Турчак - РИА Новости, 03.08.2022
Россия возвращает на Украину и в Донбасс единый русский мир, заявил Турчак
Россия возвращает единый, большой "русский мир" на землю Донбасса и освобождённые территории Украины, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T15:49
2022-08-03T15:49
специальная военная операция на украине
россия
украина
единая россия
в мире
андрей турчак
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Россия возвращает единый, большой "русский мир" на землю Донбасса и освобождённые территории Украины, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак."Мы занимаемся с вами с начала специальной военной операции по сути тем, что заканчиваем то, что начинали и делали наши деды в годы Великой Отечественной Войны. Мы освобождаем эту землю от укронацистов, от фашизма. Мы возвращаем наш единый, большой "русский мир" на землю Донбасса и на освобожденные территории Украины. Хочу пожелать вам крепости сил - душевных и физических. С честью пройти это испытание и вернуться домой", - сказал Турчак.Как отметили в пресс-службе "Единой России", секретарь генсовета партии встретился с добровольцами, которые проходят военную подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе, 200 бойцов в ближайшие дни отправятся для участия в спецоперации. Турчак пожелал бойцам решить все задачи, которые возложены на них командирами, и вернуться домой живыми и невредимыми.Отмечается, что Российский университет спецназа - первое и единственное частное учебное заведение в РФ для обеспечения профессиональной подготовки специальных подразделений. Он представляет собой многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений, оснащенных с использованием новейших специальных информационно-технических решений. Университет охватывает такие направления, как огневая, тактико-специальная, воздушно-десантная, парашютная, аэротрубная, летная, горная подготовки и оказание первой помощи. Также проводятся подготовка телохранителей и военных журналистов, занятия по спортингу и снайпингу, обучение безопасному обращению с оружием, штурмовой альпинизм и физическая подготовка.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220728/ukraina-1805415064.html
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россия, украина, единая россия, в мире, андрей турчак, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
15:49 03.08.2022
 
Россия возвращает на Украину и в Донбасс единый русский мир, заявил Турчак

Турчак: Россия возвращает русский мир на освобожденные территории Украины и Донбасса

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСекретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак
Секретарь Генерального совета партии Единая Россия Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Россия возвращает единый, большой "русский мир" на землю Донбасса и освобождённые территории Украины, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
"Мы занимаемся с вами с начала специальной военной операции по сути тем, что заканчиваем то, что начинали и делали наши деды в годы Великой Отечественной Войны. Мы освобождаем эту землю от укронацистов, от фашизма. Мы возвращаем наш единый, большой "русский мир" на землю Донбасса и на освобожденные территории Украины. Хочу пожелать вам крепости сил - душевных и физических. С честью пройти это испытание и вернуться домой", - сказал Турчак.
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Как отметили в пресс-службе "Единой России", секретарь генсовета партии встретился с добровольцами, которые проходят военную подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе, 200 бойцов в ближайшие дни отправятся для участия в спецоперации. Турчак пожелал бойцам решить все задачи, которые возложены на них командирами, и вернуться домой живыми и невредимыми.
Отмечается, что Российский университет спецназа - первое и единственное частное учебное заведение в РФ для обеспечения профессиональной подготовки специальных подразделений. Он представляет собой многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений, оснащенных с использованием новейших специальных информационно-технических решений. Университет охватывает такие направления, как огневая, тактико-специальная, воздушно-десантная, парашютная, аэротрубная, летная, горная подготовки и оказание первой помощи. Также проводятся подготовка телохранителей и военных журналистов, занятия по спортингу и снайпингу, обучение безопасному обращению с оружием, штурмовой альпинизм и физическая подготовка.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЕдиная РоссияВ миреАндрей ТурчакДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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