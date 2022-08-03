https://ria.ru/20220803/rossiya-1806978943.html

Россия возвращает на Украину и в Донбасс единый русский мир, заявил Турчак

Россия возвращает на Украину и в Донбасс единый русский мир, заявил Турчак - РИА Новости, 03.08.2022

Россия возвращает на Украину и в Донбасс единый русский мир, заявил Турчак

Россия возвращает единый, большой "русский мир" на землю Донбасса и освобождённые территории Украины, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T15:49

2022-08-03T15:49

2022-08-03T15:49

специальная военная операция на украине

россия

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луганская народная республика

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Россия возвращает единый, большой "русский мир" на землю Донбасса и освобождённые территории Украины, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак."Мы занимаемся с вами с начала специальной военной операции по сути тем, что заканчиваем то, что начинали и делали наши деды в годы Великой Отечественной Войны. Мы освобождаем эту землю от укронацистов, от фашизма. Мы возвращаем наш единый, большой "русский мир" на землю Донбасса и на освобожденные территории Украины. Хочу пожелать вам крепости сил - душевных и физических. С честью пройти это испытание и вернуться домой", - сказал Турчак.Как отметили в пресс-службе "Единой России", секретарь генсовета партии встретился с добровольцами, которые проходят военную подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе, 200 бойцов в ближайшие дни отправятся для участия в спецоперации. Турчак пожелал бойцам решить все задачи, которые возложены на них командирами, и вернуться домой живыми и невредимыми.Отмечается, что Российский университет спецназа - первое и единственное частное учебное заведение в РФ для обеспечения профессиональной подготовки специальных подразделений. Он представляет собой многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений, оснащенных с использованием новейших специальных информационно-технических решений. Университет охватывает такие направления, как огневая, тактико-специальная, воздушно-десантная, парашютная, аэротрубная, летная, горная подготовки и оказание первой помощи. Также проводятся подготовка телохранителей и военных журналистов, занятия по спортингу и снайпингу, обучение безопасному обращению с оружием, штурмовой альпинизм и физическая подготовка.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220728/ukraina-1805415064.html

https://ria.ru/20220727/svo-1804987030.html

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донецкая народная республика

луганская народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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