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Украина и США обсуждают срывы готовящихся референдумов, заявил Кулеба - РИА Новости, 03.08.2022
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https://ria.ru/20220803/referendumy-1807044786.html
Украина и США обсуждают срывы готовящихся референдумов, заявил Кулеба
Украина и США обсуждают срывы готовящихся референдумов, заявил Кулеба - РИА Новости, 03.08.2022
Украина и США обсуждают срывы готовящихся референдумов, заявил Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду заявил, что Украина и США обсуждают сценарий срыва готовящихся референдумов на освобождённых Россией... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T18:11
2022-08-03T18:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
запорожская область
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду заявил, что Украина и США обсуждают сценарий срыва готовящихся референдумов на освобождённых Россией территориях.По его словам, 1 августа состоялся телефонный разговор в двухстороннем формате. Со стороны Украины помимо него участвовали руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак и главнокомандующий украинских войск Валерий Залужный, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен и председатель Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерал Марк Милли."У нас был длительный телефонный разговор... мы в том числе говорили о намерениях России де-факто аннексировать новые оккупированные территории Украины, и как нам предотвратить этот сценарий", - приводит слова Кулебы издание "Укринформ".По его словам, Украине и ее союзникам нужно не угрожать России последствиями, а сосредоточиться на предотвращении. "Нужно каждый день работать над тем, чтобы не позволить России сделать что угодно – провести референдум, наступление, не имеет значения. Надо поменять логику", - сказал он.Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев принял решение об обязательной эвакуации населения с подконтрольной ему территории ДНР. В свою очередь, глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что требования Киева об "обязательной эвакуации" из подконтрольных ему районов ДНР - это попытка делегитимизации референдума на освобождаемых территориях.Замглавы администрации Херсонского региона Кирилл Стремоусов 1 августа заявил, что регион активно готовится к проведению референдума по вхождению в состав России. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что Совфед рассмотрит обращения ДНР и ЛНР о вхождении в состав России после проведения соответствующих референдумов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220803/shreder-1806884745.html
https://ria.ru/20220801/kherson-1806312483.html
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украина
россия
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в мире, украина, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область, мид украины, дмитрий кулеба, сша, ситуация в днр и лнр
18:11 03.08.2022
 
Украина и США обсуждают срывы готовящихся референдумов, заявил Кулеба

Кулеба: Украина и США обсуждают срывы референдумов на подконтрольных России территориях

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду заявил, что Украина и США обсуждают сценарий срыва готовящихся референдумов на освобождённых Россией территориях.
По его словам, 1 августа состоялся телефонный разговор в двухстороннем формате. Со стороны Украины помимо него участвовали руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак и главнокомандующий украинских войск Валерий Залужный, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен и председатель Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерал Марк Милли.
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"У нас был длительный телефонный разговор... мы в том числе говорили о намерениях России де-факто аннексировать новые оккупированные территории Украины, и как нам предотвратить этот сценарий", - приводит слова Кулебы издание "Укринформ".
По его словам, Украине и ее союзникам нужно не угрожать России последствиями, а сосредоточиться на предотвращении. "Нужно каждый день работать над тем, чтобы не позволить России сделать что угодно – провести референдум, наступление, не имеет значения. Надо поменять логику", - сказал он.
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Замглавы администрации Херсонского региона Кирилл Стремоусов 1 августа заявил, что регион активно готовится к проведению референдума по вхождению в состав России. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что Совфед рассмотрит обращения ДНР и ЛНР о вхождении в состав России после проведения соответствующих референдумов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьЗапорожская областьМИД УкраиныДмитрий КулебаСШАСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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