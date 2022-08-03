Украина и США обсуждают срывы готовящихся референдумов, заявил Кулеба
Кулеба: Украина и США обсуждают срывы референдумов на подконтрольных России территориях
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду заявил, что Украина и США обсуждают сценарий срыва готовящихся референдумов на освобождённых Россией территориях.
По его словам, 1 августа состоялся телефонный разговор в двухстороннем формате. Со стороны Украины помимо него участвовали руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак и главнокомандующий украинских войск Валерий Залужный, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен и председатель Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерал Марк Милли.
"У нас был длительный телефонный разговор... мы в том числе говорили о намерениях России де-факто аннексировать новые оккупированные территории Украины, и как нам предотвратить этот сценарий", - приводит слова Кулебы издание "Укринформ".
По его словам, Украине и ее союзникам нужно не угрожать России последствиями, а сосредоточиться на предотвращении. "Нужно каждый день работать над тем, чтобы не позволить России сделать что угодно – провести референдум, наступление, не имеет значения. Надо поменять логику", - сказал он.
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