https://ria.ru/20220803/referendumy-1807044786.html

Украина и США обсуждают срывы готовящихся референдумов, заявил Кулеба

Украина и США обсуждают срывы готовящихся референдумов, заявил Кулеба - РИА Новости, 03.08.2022

Украина и США обсуждают срывы готовящихся референдумов, заявил Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду заявил, что Украина и США обсуждают сценарий срыва готовящихся референдумов на освобождённых Россией... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T18:11

2022-08-03T18:11

2022-08-03T18:11

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду заявил, что Украина и США обсуждают сценарий срыва готовящихся референдумов на освобождённых Россией территориях.По его словам, 1 августа состоялся телефонный разговор в двухстороннем формате. Со стороны Украины помимо него участвовали руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак и главнокомандующий украинских войск Валерий Залужный, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен и председатель Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерал Марк Милли."У нас был длительный телефонный разговор... мы в том числе говорили о намерениях России де-факто аннексировать новые оккупированные территории Украины, и как нам предотвратить этот сценарий", - приводит слова Кулебы издание "Укринформ".По его словам, Украине и ее союзникам нужно не угрожать России последствиями, а сосредоточиться на предотвращении. "Нужно каждый день работать над тем, чтобы не позволить России сделать что угодно – провести референдум, наступление, не имеет значения. Надо поменять логику", - сказал он.Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев принял решение об обязательной эвакуации населения с подконтрольной ему территории ДНР. В свою очередь, глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что требования Киева об "обязательной эвакуации" из подконтрольных ему районов ДНР - это попытка делегитимизации референдума на освобождаемых территориях.Замглавы администрации Херсонского региона Кирилл Стремоусов 1 августа заявил, что регион активно готовится к проведению референдума по вхождению в состав России. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что Совфед рассмотрит обращения ДНР и ЛНР о вхождении в состав России после проведения соответствующих референдумов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

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https://ria.ru/20220801/kherson-1806312483.html

https://ria.ru/20220726/himars-1804942448.html

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луганская народная республика

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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