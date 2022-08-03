Рейтинг@Mail.ru
Эксперты рассказали, сколько россиян никогда не были за границей - РИА Новости, 03.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220803/puteshestviya-1806845810.html
Эксперты рассказали, сколько россиян никогда не были за границей
Эксперты рассказали, сколько россиян никогда не были за границей - РИА Новости, 03.08.2022
Эксперты рассказали, сколько россиян никогда не были за границей
За пределами России никогда не были более двух третей жителей РФ, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ). РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T11:35
2022-08-03T11:35
туризм
туризм
россия
сочи
краснодарский край
фонд "общественное мнение"
куда поехать в выходные
байкал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778448096_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_3a2e26e7ef24368b6b9914bc8e3876e8.jpg
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. За пределами России никогда не были более двух третей жителей РФ, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).Согласно исследованию, 69 процентов россиян никогда не выезжали за границу, девять процентов отдыхали там десять и более лет назад, шесть процентов — от пяти до семи лет назад, столько же — от трех до пяти лет назад. Только два процента респондентов ездили на зарубежный отдых менее года назад.Более того, треть опрошенных никогда не выезжали даже из своего региона, а 17 процентов путешествовали по России более десяти лет назад.Причем треть отдыхавших внутри страны посещали Сочи и другие курорты Краснодарского края. Каждый пятый был в Санкт-Петербурге, Москве и Крыму. По Поволжью путешествовали 14 процентов туристов, каждый десятый посетил города Золотого кольца и побывал на Северном Кавказе. Красоты Байкала и Алтая видел лишь каждый двадцатый опрошенный.Отвечая на вопрос о том, какие регионы хотелось бы посетить, респонденты чаще всего (33 процента) называли Байкал. Крым привлекает 28 процентов туристов, Санкт-Петербург — 27 процентов, Сочи, Краснодарский край и Алтай выбрали четверть опрошенных. Карелия интересует 18 процентов путешественников, а Камчатка и Северный Кавказ — 14 процентов.Почти половина россиян (45 процентов) считают, что в последние три-пять лет условия для внутреннего туризма, поездок по стране улучшаются.Репрезентативный опрос населения "ФОМнибус" проводился 24 июля 2022 года среди граждан от 18 лет и старше. В нем участвовали 1500 респондентов.
https://ria.ru/20220710/baykal-1800372131.html
https://ria.ru/20220803/myshkin-1805689586.html
россия
сочи
краснодарский край
байкал
республика алтай
санкт-петербург
москва
краснодар
камчатский край
северный кавказ
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778448096_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_eba5a9f2e399c1a01d0f0f26b734bf30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, россия, сочи, краснодарский край, фонд "общественное мнение", куда поехать в выходные, байкал, республика алтай, санкт-петербург, новости - туризм, фомнибус, москва, краснодар, камчатский край, северный кавказ, республика крым
11:35 03.08.2022
 
Эксперты рассказали, сколько россиян никогда не были за границей

ФОМ: 69 процентов россиян никогда не были за границей, а треть — даже в соседнем регионе

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкТурист отдыхает на острове Ольхон
Турист отдыхает на острове Ольхон - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. За пределами России никогда не были более двух третей жителей РФ, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
Согласно исследованию, 69 процентов россиян никогда не выезжали за границу, девять процентов отдыхали там десять и более лет назад, шесть процентов — от пяти до семи лет назад, столько же — от трех до пяти лет назад. Только два процента респондентов ездили на зарубежный отдых менее года назад.
Более того, треть опрошенных никогда не выезжали даже из своего региона, а 17 процентов путешествовали по России более десяти лет назад.
Причем треть отдыхавших внутри страны посещали Сочи и другие курорты Краснодарского края. Каждый пятый был в Санкт-Петербурге, Москве и Крыму. По Поволжью путешествовали 14 процентов туристов, каждый десятый посетил города Золотого кольца и побывал на Северном Кавказе. Красоты Байкала и Алтая видел лишь каждый двадцатый опрошенный.
Полуостров Святой Нос - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
10 июля, 08:00Туризм
Байкал стал доступнее: как отдохнуть и что посмотреть в Бурятии
Отвечая на вопрос о том, какие регионы хотелось бы посетить, респонденты чаще всего (33 процента) называли Байкал. Крым привлекает 28 процентов туристов, Санкт-Петербург — 27 процентов, Сочи, Краснодарский край и Алтай выбрали четверть опрошенных. Карелия интересует 18 процентов путешественников, а Камчатка и Северный Кавказ — 14 процентов.
Почти половина россиян (45 процентов) считают, что в последние три-пять лет условия для внутреннего туризма, поездок по стране улучшаются.
Репрезентативный опрос населения "ФОМнибус" проводился 24 июля 2022 года среди граждан от 18 лет и старше. В нем участвовали 1500 респондентов.
Мышкин. Вид на окрестности с балкона усадьбы купца Чистова - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 08:00Туризм
Уютный город на Волге. Как провести выходные в Мышкине
 
ТуризмТуризмРоссияСочиКраснодарский крайФонд "Общественное мнение"куда поехать в выходныеБайкалРеспублика АлтайСанкт-ПетербургНовости - ТуризмФОМнибусМоскваКраснодарКамчатский крайСеверный КавказРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала