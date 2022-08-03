https://ria.ru/20220803/puteshestviya-1806845810.html
Эксперты рассказали, сколько россиян никогда не были за границей
Эксперты рассказали, сколько россиян никогда не были за границей - РИА Новости, 03.08.2022
Эксперты рассказали, сколько россиян никогда не были за границей
За пределами России никогда не были более двух третей жителей РФ, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ). РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T11:35
2022-08-03T11:35
2022-08-03T11:35
туризм
туризм
россия
сочи
краснодарский край
фонд "общественное мнение"
куда поехать в выходные
байкал
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. За пределами России никогда не были более двух третей жителей РФ, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).Согласно исследованию, 69 процентов россиян никогда не выезжали за границу, девять процентов отдыхали там десять и более лет назад, шесть процентов — от пяти до семи лет назад, столько же — от трех до пяти лет назад. Только два процента респондентов ездили на зарубежный отдых менее года назад.Более того, треть опрошенных никогда не выезжали даже из своего региона, а 17 процентов путешествовали по России более десяти лет назад.Причем треть отдыхавших внутри страны посещали Сочи и другие курорты Краснодарского края. Каждый пятый был в Санкт-Петербурге, Москве и Крыму. По Поволжью путешествовали 14 процентов туристов, каждый десятый посетил города Золотого кольца и побывал на Северном Кавказе. Красоты Байкала и Алтая видел лишь каждый двадцатый опрошенный.Отвечая на вопрос о том, какие регионы хотелось бы посетить, респонденты чаще всего (33 процента) называли Байкал. Крым привлекает 28 процентов туристов, Санкт-Петербург — 27 процентов, Сочи, Краснодарский край и Алтай выбрали четверть опрошенных. Карелия интересует 18 процентов путешественников, а Камчатка и Северный Кавказ — 14 процентов.Почти половина россиян (45 процентов) считают, что в последние три-пять лет условия для внутреннего туризма, поездок по стране улучшаются.Репрезентативный опрос населения "ФОМнибус" проводился 24 июля 2022 года среди граждан от 18 лет и старше. В нем участвовали 1500 респондентов.
https://ria.ru/20220710/baykal-1800372131.html
https://ria.ru/20220803/myshkin-1805689586.html
россия
сочи
краснодарский край
байкал
республика алтай
санкт-петербург
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, россия, сочи, краснодарский край, фонд "общественное мнение", куда поехать в выходные, байкал, республика алтай, санкт-петербург, новости - туризм, фомнибус, москва, краснодар, камчатский край, северный кавказ, республика крым
Эксперты рассказали, сколько россиян никогда не были за границей
ФОМ: 69 процентов россиян никогда не были за границей, а треть — даже в соседнем регионе
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. За пределами России никогда не были более двух третей жителей РФ, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
Согласно исследованию, 69 процентов россиян никогда не выезжали за границу, девять процентов отдыхали там десять и более лет назад, шесть процентов — от пяти до семи лет назад, столько же — от трех до пяти лет назад. Только два процента респондентов ездили на зарубежный отдых менее года назад.
Более того, треть опрошенных никогда не выезжали даже из своего региона, а 17 процентов путешествовали по России более десяти лет назад.
Причем треть отдыхавших внутри страны посещали Сочи и другие курорты Краснодарского края. Каждый пятый был в Санкт-Петербурге, Москве и Крыму. По Поволжью путешествовали 14 процентов туристов, каждый десятый посетил города Золотого кольца и побывал на Северном Кавказе. Красоты Байкала и Алтая видел лишь каждый двадцатый опрошенный.
Отвечая на вопрос о том, какие регионы хотелось бы посетить, респонденты чаще всего (33 процента) называли Байкал. Крым привлекает 28 процентов туристов, Санкт-Петербург — 27 процентов, Сочи, Краснодарский край и Алтай выбрали четверть опрошенных. Карелия интересует 18 процентов путешественников, а Камчатка и Северный Кавказ — 14 процентов.
Почти половина россиян (45 процентов) считают, что в последние три-пять лет условия для внутреннего туризма, поездок по стране улучшаются.
Репрезентативный опрос населения "ФОМнибус" проводился 24 июля 2022 года среди граждан от 18 лет и старше. В нем участвовали 1500 респондентов.