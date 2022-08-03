https://ria.ru/20220803/psb-1806990280.html

ПСБ продал тонну золота состоятельным клиентам из Москвы

ПСБ продал тонну золота состоятельным клиентам из Москвы - РИА Новости, 03.08.2022

ПСБ продал тонну золота состоятельным клиентам из Москвы

ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) за последние четыре месяца продал тонну золотых слитков состоятельным клиентам из Москвы, сообщает кредитное учреждение. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T16:16

2022-08-03T16:16

2022-08-03T16:16

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) за последние четыре месяца продал тонну золотых слитков состоятельным клиентам из Москвы, сообщает кредитное учреждение.Банк реализует через свои офисы в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах по заказу сертифицированные золотые слитки высшей пробы 99,99% стандартных масс от 100 граммов до 13 килограммов."Наибольшей популярностью у клиентов пользуются мерные слитки массой 1 килограмм. Состоятельные москвичи предпочитают покупать значительные объемы металла", - отметили в банке.По словам директора департамента частного капитала ПСБ Евгения Сафонова, состоятельные клиенты зачастую предпочитают хранить в физическом золоте до 20% своего портфеля."Золото традиционно является оптимальным защитным активом на долгосрочную перспективу, особенно в условиях высокой волатильности финансовых рынков. Кроме того, инвестиционную привлекательность золота в этом году значительно повысили налоговые льготы - в марте был отменен 20% НДС на драгоценные металлы в слитках, а в июне физлица освобождены от уплаты 13% НДФЛ при продаже золотых слитков в 2022-2023 годах. Динамика цен на золото, а также изменения в налогообложении сделали физическое золото одним их наиболее популярных активов у частных лиц", - приводятся в сообщении его слова.В ПСБ напомнили, что в соответствии с законодательством при долгосрочном владении золотыми слитками - от трех лет и более – доход от продажи слитков не облагается НДФЛ. Золотые слитки приравнены к имуществу, поэтому к доходу с их продажи может быть применен налоговый вычет на имущество — лимит вычета составляет 250 тысяч рублей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, псб (банк псб), банки, россия