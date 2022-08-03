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ПСБ продал тонну золота состоятельным клиентам из Москвы - РИА Новости, 03.08.2022
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ПСБ продал тонну золота состоятельным клиентам из Москвы
ПСБ продал тонну золота состоятельным клиентам из Москвы - РИА Новости, 03.08.2022
ПСБ продал тонну золота состоятельным клиентам из Москвы
ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) за последние четыре месяца продал тонну золотых слитков состоятельным клиентам из Москвы, сообщает кредитное учреждение. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T16:16
2022-08-03T16:16
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) за последние четыре месяца продал тонну золотых слитков состоятельным клиентам из Москвы, сообщает кредитное учреждение.Банк реализует через свои офисы в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах по заказу сертифицированные золотые слитки высшей пробы 99,99% стандартных масс от 100 граммов до 13 килограммов."Наибольшей популярностью у клиентов пользуются мерные слитки массой 1 килограмм. Состоятельные москвичи предпочитают покупать значительные объемы металла", - отметили в банке.По словам директора департамента частного капитала ПСБ Евгения Сафонова, состоятельные клиенты зачастую предпочитают хранить в физическом золоте до 20% своего портфеля."Золото традиционно является оптимальным защитным активом на долгосрочную перспективу, особенно в условиях высокой волатильности финансовых рынков. Кроме того, инвестиционную привлекательность золота в этом году значительно повысили налоговые льготы - в марте был отменен 20% НДС на драгоценные металлы в слитках, а в июне физлица освобождены от уплаты 13% НДФЛ при продаже золотых слитков в 2022-2023 годах. Динамика цен на золото, а также изменения в налогообложении сделали физическое золото одним их наиболее популярных активов у частных лиц", - приводятся в сообщении его слова.В ПСБ напомнили, что в соответствии с законодательством при долгосрочном владении золотыми слитками - от трех лет и более – доход от продажи слитков не облагается НДФЛ. Золотые слитки приравнены к имуществу, поэтому к доходу с их продажи может быть применен налоговый вычет на имущество — лимит вычета составляет 250 тысяч рублей.
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новости компаний - экономика, псб (банк псб), банки, россия
16:16 03.08.2022
 

ПСБ продал тонну золота состоятельным клиентам из Москвы

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛоготип ПАО "Промсвязьбанк"
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) за последние четыре месяца продал тонну золотых слитков состоятельным клиентам из Москвы, сообщает кредитное учреждение.
Банк реализует через свои офисы в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах по заказу сертифицированные золотые слитки высшей пробы 99,99% стандартных масс от 100 граммов до 13 килограммов.
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"Наибольшей популярностью у клиентов пользуются мерные слитки массой 1 килограмм. Состоятельные москвичи предпочитают покупать значительные объемы металла", - отметили в банке.
По словам директора департамента частного капитала ПСБ Евгения Сафонова, состоятельные клиенты зачастую предпочитают хранить в физическом золоте до 20% своего портфеля.
"Золото традиционно является оптимальным защитным активом на долгосрочную перспективу, особенно в условиях высокой волатильности финансовых рынков. Кроме того, инвестиционную привлекательность золота в этом году значительно повысили налоговые льготы - в марте был отменен 20% НДС на драгоценные металлы в слитках, а в июне физлица освобождены от уплаты 13% НДФЛ при продаже золотых слитков в 2022-2023 годах. Динамика цен на золото, а также изменения в налогообложении сделали физическое золото одним их наиболее популярных активов у частных лиц", - приводятся в сообщении его слова.
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В ПСБ напомнили, что в соответствии с законодательством при долгосрочном владении золотыми слитками - от трех лет и более – доход от продажи слитков не облагается НДФЛ. Золотые слитки приравнены к имуществу, поэтому к доходу с их продажи может быть применен налоговый вычет на имущество — лимит вычета составляет 250 тысяч рублей.
 
Новости компаний - ЭкономикаПСБ (Банк ПСБ)БанкиРоссия
 
 
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