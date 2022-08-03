https://ria.ru/20220803/ozon-1806952886.html

Союз страховщиков оценил потенциальный ущерб от пожара на складе Ozon

Союз страховщиков оценил потенциальный ущерб от пожара на складе Ozon - РИА Новости, 03.08.2022

Союз страховщиков оценил потенциальный ущерб от пожара на складе Ozon

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) оценивает потенциальный ущерб от пожара на складах Ozon в Истринском районе Московской области в сумму свыше 10 миллиардов РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T14:58

2022-08-03T14:58

2022-08-03T16:33

происшествия

ozon

пожар на складе ozon в подмосковье

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) оценивает потенциальный ущерб от пожара на складах Ozon в Истринском районе Московской области в сумму свыше 10 миллиардов рублей, сказал РИА Новости глава ВСС Игорь Юргенс."ВСС оценивает потенциальный ущерб от пожара на складах Ozon в сумму свыше 10 миллиардов рублей", - отметил он.Крупный пожар произошел в здании склада компании Ozon в Истринском районе Московской области днем в среду, площадь возгорания, по последним данным МЧС, увеличилась до 35 тысяч квадратных метров. По данным экстренных служб, поджог и неисправность электрооборудования рассматриваются как основные версии причин пожара.

https://ria.ru/20220803/ozon-1806946098.html

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

происшествия, ozon, пожар на складе ozon в подмосковье, московская область (подмосковье)