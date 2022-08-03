Сенатор назвал ограничения на выезд из-за оспы обезьян маловероятными
Сенатор Круглый назвал ограничения на выезд россиян из-за оспы обезьян маловероятными
© Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" / Перейти в фотобанкТест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян, созданная государственным научным центром "Вектор"
© Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор"
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Ограничение на выезд россиян за границу в связи с распространением оспы обезьян в мире маловероятно, заявил РИА Новости в среду сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.
"Ограничение на выезд россиян за рубеж в связи с распространением оспы обезьян в мире очень маловероятно, на мой взгляд", - сказал политик.
Он также считает маловероятным "вспышку оспы обезьян в РФ", занос заболевания в нашу страну. "Вчера были сообщения, что в России выписан единственный пациент, заболевший оспой обезьян, он выздоровел", - отметил Круглый. Вместе с тем, контроль на российских границах должен быть обеспечен, нужно строго выполнять все рекомендации Роспотребнадзора на этот счет, заявил он.
Законодатель также рассказал, что ранее в авторитетном журнале "Ланцет" было опубликовано исследование, касающееся распространения этой инфекции. В соответствии с публикацией, 98% заражений произошло нетрадиционным половым путем, уточнил парламентарий. Было обследовано порядка 600 человек.