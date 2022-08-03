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Сенатор назвал ограничения на выезд из-за оспы обезьян маловероятными

Сенатор назвал ограничения на выезд из-за оспы обезьян маловероятными - РИА Новости, 03.08.2022

Сенатор назвал ограничения на выезд из-за оспы обезьян маловероятными

Ограничение на выезд россиян за границу в связи с распространением оспы обезьян в мире маловероятно, заявил РИА Новости в среду сенатор, заслуженный врач РФ... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T11:56

2022-08-03T11:56

2022-08-03T11:56

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

совет федерации рф

владимир круглый

оспа обезьян

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Ограничение на выезд россиян за границу в связи с распространением оспы обезьян в мире маловероятно, заявил РИА Новости в среду сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый."Ограничение на выезд россиян за рубеж в связи с распространением оспы обезьян в мире очень маловероятно, на мой взгляд", - сказал политик.Он также считает маловероятным "вспышку оспы обезьян в РФ", занос заболевания в нашу страну. "Вчера были сообщения, что в России выписан единственный пациент, заболевший оспой обезьян, он выздоровел", - отметил Круглый. Вместе с тем, контроль на российских границах должен быть обеспечен, нужно строго выполнять все рекомендации Роспотребнадзора на этот счет, заявил он.Законодатель также рассказал, что ранее в авторитетном журнале "Ланцет" было опубликовано исследование, касающееся распространения этой инфекции. В соответствии с публикацией, 98% заражений произошло нетрадиционным половым путем, уточнил парламентарий. Было обследовано порядка 600 человек.

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), совет федерации рф, владимир круглый, оспа обезьян