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Совфед поддержал проект о запрете чиновникам иметь имущество в странах НАТО

Совфед поддержал проект о запрете чиновникам иметь имущество в странах НАТО - РИА Новости, 03.08.2022

Совфед поддержал проект о запрете чиновникам иметь имущество в странах НАТО

Законопроект, запрещающий чиновникам и парламентариям владеть недвижимостью в странах НАТО, отвечает интересам национальной безопасности России, заявила РИА... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T22:15

2022-08-03T22:15

2022-08-03T22:16

россия

нато

госдума рф

общество

недвижимость

совет федерации рф

ольга ковитиди

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Законопроект, запрещающий чиновникам и парламентариям владеть недвижимостью в странах НАТО, отвечает интересам национальной безопасности России, заявила РИА Новости сенатор Ольга Ковитиди.В среду стало известно, что депутаты от КПРФ подготовили законопроект о запрете для ряда лиц, в том числе президента РФ, депутатов Госдумы, сенаторов и министров, владеть недвижимостью в странах-членах НАТО и государствах-кандидатах на вступление в альянс"Внесенный в Госдуму законопроект отвечает интересам национальной безопасности России. Документ понятен людям, является своевременным, а также логичным шагом в развитии политики в рамках системной суверенизации государственной власти и управления в России", - заявила Ковитиди.

https://ria.ru/20220719/ukraina-1803472348.html

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россия, нато, госдума рф, общество, недвижимость, совет федерации рф, ольга ковитиди