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Совфед поддержал проект о запрете чиновникам иметь имущество в странах НАТО
Совфед поддержал проект о запрете чиновникам иметь имущество в странах НАТО - РИА Новости, 03.08.2022
Совфед поддержал проект о запрете чиновникам иметь имущество в странах НАТО
Законопроект, запрещающий чиновникам и парламентариям владеть недвижимостью в странах НАТО, отвечает интересам национальной безопасности России, заявила РИА... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T22:15
2022-08-03T22:15
2022-08-03T22:16
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госдума рф
общество
недвижимость
совет федерации рф
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Законопроект, запрещающий чиновникам и парламентариям владеть недвижимостью в странах НАТО, отвечает интересам национальной безопасности России, заявила РИА Новости сенатор Ольга Ковитиди.В среду стало известно, что депутаты от КПРФ подготовили законопроект о запрете для ряда лиц, в том числе президента РФ, депутатов Госдумы, сенаторов и министров, владеть недвижимостью в странах-членах НАТО и государствах-кандидатах на вступление в альянс"Внесенный в Госдуму законопроект отвечает интересам национальной безопасности России. Документ понятен людям, является своевременным, а также логичным шагом в развитии политики в рамках системной суверенизации государственной власти и управления в России", - заявила Ковитиди.
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россия, нато, госдума рф, общество, недвижимость, совет федерации рф, ольга ковитиди
22:15 03.08.2022 (обновлено: 22:16 03.08.2022)
Совфед поддержал проект о запрете чиновникам иметь имущество в странах НАТО
В Совфеде поддержали законопроект о запрете чиновникам иметь недвижимость в странах НАТО