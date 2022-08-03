https://ria.ru/20220803/mus-1807056224.html

Кулеба заявил, что МУС не может применить статью "агрессия" к России

Кулеба заявил, что МУС не может применить статью "агрессия" к России - РИА Новости, 03.08.2022

Кулеба заявил, что МУС не может применить статью "агрессия" к России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Международный уголовный суд (МУС) не может применить статью "агрессия" в отношении России. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T18:46

2022-08-03T18:46

2022-08-03T20:41

специальная военная операция на украине

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Международный уголовный суд (МУС) не может применить статью "агрессия" в отношении России.Как утверждает Кулеба, существует проблема институционального эгоизма и в вопросе Международного уголовного суда, и в вопросе создания спецтрибунала. Министр считает, что партнеры Украины призывают не создавать спецтрибунал, поскольку есть МУС, чтобы не создавать ему альтернативы."Что важнее — интересы МУС, не желающего никаких временных альтернатив себе, или справедливость, ради которой МУС существует? Здесь у них возникает ступор, потому что они и за справедливость, и за МУС", — заявил глава МИД Украины.Кулеба ранее рассказывал, что намерен просить офис прокурора Международного уголовного суда, Еврокомиссию и правительство Нидерландов создать специальный международный трибунал для России. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев в ответ подчеркнул, что украинская инициатива о создании трибунала для России лишена международно-правовой основы.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.

https://ria.ru/20220628/zelenskiy-1798883672.html

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https://ria.ru/20220526/sotrudnichestvo-1790930721.html

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Кирилл Волков

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