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Кулеба заявил, что МУС не может применить статью "агрессия" к России - РИА Новости, 03.08.2022
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https://ria.ru/20220803/mus-1807056224.html
Кулеба заявил, что МУС не может применить статью "агрессия" к России
Кулеба заявил, что МУС не может применить статью "агрессия" к России - РИА Новости, 03.08.2022
Кулеба заявил, что МУС не может применить статью "агрессия" к России
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Международный уголовный суд (МУС) не может применить статью "агрессия" в отношении России. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T18:46
2022-08-03T20:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
международный уголовный суд
мид украины
дмитрий кулеба
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Международный уголовный суд (МУС) не может применить статью "агрессия" в отношении России.Как утверждает Кулеба, существует проблема институционального эгоизма и в вопросе Международного уголовного суда, и в вопросе создания спецтрибунала. Министр считает, что партнеры Украины призывают не создавать спецтрибунал, поскольку есть МУС, чтобы не создавать ему альтернативы."Что важнее — интересы МУС, не желающего никаких временных альтернатив себе, или справедливость, ради которой МУС существует? Здесь у них возникает ступор, потому что они и за справедливость, и за МУС", — заявил глава МИД Украины.Кулеба ранее рассказывал, что намерен просить офис прокурора Международного уголовного суда, Еврокомиссию и правительство Нидерландов создать специальный международный трибунал для России. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев в ответ подчеркнул, что украинская инициатива о создании трибунала для России лишена международно-правовой основы.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
https://ria.ru/20220628/zelenskiy-1798883672.html
https://ria.ru/20220713/ukraina-1802282568.html
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в мире, украина, россия, международный уголовный суд, мид украины, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр, константин косачев, владимир путин, нидерланды, еврокомиссия
18:46 03.08.2022 (обновлено: 20:41 03.08.2022)
 
Кулеба заявил, что МУС не может применить статью "агрессия" к России

Глава МИД Украины Кулеба: МУС не может применить статью "агрессия" в отношении России

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Международный уголовный суд (МУС) не может применить статью "агрессия" в отношении России.

"В его (Международного уголовного суда. — Прим. ред.) уставе написано, что одним из преступлений, по которым он может судить, является агрессия. Но на практике, сугубо по юридическим причинам, он не может применить эту статью конкретно к случаю Украины и России", — приводит его слова издание "Укринформ".

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Как утверждает Кулеба, существует проблема институционального эгоизма и в вопросе Международного уголовного суда, и в вопросе создания спецтрибунала. Министр считает, что партнеры Украины призывают не создавать спецтрибунал, поскольку есть МУС, чтобы не создавать ему альтернативы.
"Что важнее — интересы МУС, не желающего никаких временных альтернатив себе, или справедливость, ради которой МУС существует? Здесь у них возникает ступор, потому что они и за справедливость, и за МУС", — заявил глава МИД Украины.
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Кулеба ранее рассказывал, что намерен просить офис прокурора Международного уголовного суда, Еврокомиссию и правительство Нидерландов создать специальный международный трибунал для России. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев в ответ подчеркнул, что украинская инициатива о создании трибунала для России лишена международно-правовой основы.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
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