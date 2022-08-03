18:46 03.08.2022 (обновлено: 20:41 03.08.2022)
Кулеба заявил, что МУС не может применить статью "агрессия" к России
Глава МИД Украины Кулеба: МУС не может применить статью "агрессия" в отношении России
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Международный уголовный суд (МУС) не может применить статью "агрессия" в отношении России.
"В его (Международного уголовного суда. — Прим. ред.) уставе написано, что одним из преступлений, по которым он может судить, является агрессия. Но на практике, сугубо по юридическим причинам, он не может применить эту статью конкретно к случаю Украины и России", — приводит его слова издание "Укринформ".
Как утверждает Кулеба, существует проблема институционального эгоизма и в вопросе Международного уголовного суда, и в вопросе создания спецтрибунала. Министр считает, что партнеры Украины призывают не создавать спецтрибунал, поскольку есть МУС, чтобы не создавать ему альтернативы.
"Что важнее — интересы МУС, не желающего никаких временных альтернатив себе, или справедливость, ради которой МУС существует? Здесь у них возникает ступор, потому что они и за справедливость, и за МУС", — заявил глава МИД Украины.
Кулеба ранее рассказывал, что намерен просить офис прокурора Международного уголовного суда, Еврокомиссию и правительство Нидерландов создать специальный международный трибунал для России. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев в ответ подчеркнул, что украинская инициатива о создании трибунала для России лишена международно-правовой основы.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.