https://ria.ru/20220803/miny-1807081313.html

Генсек ООН осудил применение Киевом мин "Лепесток"

Генсек ООН осудил применение Киевом мин "Лепесток" - РИА Новости, 03.08.2022

Генсек ООН осудил применение Киевом мин "Лепесток"

Генсек ООН Антониу Гутерреш на фоне применения Киевом противопехотных мин "Лепесток" призвал стороны на Украине не причинять вреда мирному населению. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T20:01

2022-08-03T20:01

2022-08-03T20:17

специальная военная операция на украине

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антониу гутерреш

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ООН, 3 авг – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш на фоне применения Киевом противопехотных мин "Лепесток" призвал стороны на Украине не причинять вреда мирному населению.Ранее постпредство РФ при ООН распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Копия письма есть в распоряжении РИА Новости."Я не владею конкретными данными по поводу аспекта, на который вы ссылаетесь (письмо миссии РФ – ред.). Единственное, что мы всегда говорим, что защита гражданских лиц является ключевым элементом в любом конфликте, и все стороны должны воздерживаться от действий, которые подвергают риску жизни мирных граждан", – сказал Гутерреш, отвечая на вопрос РИА Новости на брифинге.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, оон, вооруженные силы украины, украина, россия, антониу гутерреш