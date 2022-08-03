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Генсек ООН осудил применение Киевом мин "Лепесток" - РИА Новости, 03.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220803/miny-1807081313.html
Генсек ООН осудил применение Киевом мин "Лепесток"
Генсек ООН осудил применение Киевом мин "Лепесток" - РИА Новости, 03.08.2022
Генсек ООН осудил применение Киевом мин "Лепесток"
Генсек ООН Антониу Гутерреш на фоне применения Киевом противопехотных мин "Лепесток" призвал стороны на Украине не причинять вреда мирному населению. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T20:01
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специальная военная операция на украине
в мире
киев
оон
вооруженные силы украины
украина
россия
антониу гутерреш
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ООН, 3 авг – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш на фоне применения Киевом противопехотных мин "Лепесток" призвал стороны на Украине не причинять вреда мирному населению.Ранее постпредство РФ при ООН распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Копия письма есть в распоряжении РИА Новости."Я не владею конкретными данными по поводу аспекта, на который вы ссылаетесь (письмо миссии РФ – ред.). Единственное, что мы всегда говорим, что защита гражданских лиц является ключевым элементом в любом конфликте, и все стороны должны воздерживаться от действий, которые подвергают риску жизни мирных граждан", – сказал Гутерреш, отвечая на вопрос РИА Новости на брифинге.
киев
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в мире, киев, оон, вооруженные силы украины, украина, россия, антониу гутерреш
20:01 03.08.2022 (обновлено: 20:17 03.08.2022)
 
Генсек ООН осудил применение Киевом мин "Лепесток"

Гутерреш из-за применения Киевом мин "Лепесток" призвал не наносить ущерба мирным жителям

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРазминирование в центре Донецка
Разминирование в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости
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Разминирование в центре Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 3 авг – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш на фоне применения Киевом противопехотных мин "Лепесток" призвал стороны на Украине не причинять вреда мирному населению.
Ранее постпредство РФ при ООН распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Копия письма есть в распоряжении РИА Новости.
Губительные "Лепестки": ВСУ забросали центр Донецка запрещенными минами
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Украинские войска выпустили по центру Донецка реактивный кассетный снаряд с запрещенными противопехотными минами "Лепесток".

Саперы международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка
1 из 10

Украинские войска выпустили по центру Донецка реактивный кассетный снаряд с запрещенными противопехотными минами "Лепесток".

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

"Лепесток" — маленькая и легкая мина, увидеть ее вечером на дороге непросто.

Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток на центральной улице Донецка
2 из 10

"Лепесток" — маленькая и легкая мина, увидеть ее вечером на дороге непросто.

© РИА Новости
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Особое коварство "Лепестка" состоит в том, что из-за необычной формы люди, ничего не знающие о минах, могут не опознать его как опасный объект.

Саперы международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка
3 из 10

Особое коварство "Лепестка" состоит в том, что из-за необычной формы люди, ничего не знающие о минах, могут не опознать его как опасный объект.

© РИА Новости
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Снаряд срабатывает, если на него наступить. А может сработать и самопроизвольно, если сильно нагреется на солнце.

Робототехнический комплекс разминирования Уран-6 используется саперами Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ для разминирования центральной улице Донецка
4 из 10

Снаряд срабатывает, если на него наступить. А может сработать и самопроизвольно, если сильно нагреется на солнце.

© РИА Новости
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"Лепестки" обнаружили сразу на нескольких центральных проспектах и улицах Донецка.

Сапер международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка
5 из 10

"Лепестки" обнаружили сразу на нескольких центральных проспектах и улицах Донецка.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

В некоторых местах военным приходится убирать мины лопатами.

Сапер международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка
6 из 10

В некоторых местах военным приходится убирать мины лопатами.

© РИА Новости
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В последнее время украинские боевики все чаще обстреливают таким образом Донецк, Макеевку и Ясиноватую.

Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток на центральной улицы Донецка
7 из 10

В последнее время украинские боевики все чаще обстреливают таким образом Донецк, Макеевку и Ясиноватую.

© РИА Новости
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МЧС ДНР рекомендовало жителям не выходить на улицу без необходимости.

Сапер международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка
8 из 10

МЧС ДНР рекомендовало жителям не выходить на улицу без необходимости.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Сообщалось о нескольких пострадавших при взрывах "Лепестков".

Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток на центральной улицы Донецка
9 из 10

Сообщалось о нескольких пострадавших при взрывах "Лепестков".

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Разминирование центральной улицы Донецка.

Разминирование центральной улицы Донецка
10 из 10

Разминирование центральной улицы Донецка.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
1 из 10

Украинские войска выпустили по центру Донецка реактивный кассетный снаряд с запрещенными противопехотными минами "Лепесток".

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 10

"Лепесток" — маленькая и легкая мина, увидеть ее вечером на дороге непросто.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 10

Особое коварство "Лепестка" состоит в том, что из-за необычной формы люди, ничего не знающие о минах, могут не опознать его как опасный объект.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
4 из 10

Снаряд срабатывает, если на него наступить. А может сработать и самопроизвольно, если сильно нагреется на солнце.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
5 из 10

"Лепестки" обнаружили сразу на нескольких центральных проспектах и улицах Донецка.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
6 из 10

В некоторых местах военным приходится убирать мины лопатами.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
7 из 10

В последнее время украинские боевики все чаще обстреливают таким образом Донецк, Макеевку и Ясиноватую.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
8 из 10

МЧС ДНР рекомендовало жителям не выходить на улицу без необходимости.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
9 из 10

Сообщалось о нескольких пострадавших при взрывах "Лепестков".

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
10 из 10

Разминирование центральной улицы Донецка.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
"Я не владею конкретными данными по поводу аспекта, на который вы ссылаетесь (письмо миссии РФ – ред.). Единственное, что мы всегда говорим, что защита гражданских лиц является ключевым элементом в любом конфликте, и все стороны должны воздерживаться от действий, которые подвергают риску жизни мирных граждан", – сказал Гутерреш, отвечая на вопрос РИА Новости на брифинге.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевООНВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияАнтониу Гутерреш
 
 
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