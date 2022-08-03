https://ria.ru/20220803/mina-1806860362.html

В Донецке маршрутка подорвалась на мине

В Донецке маршрутка подорвалась на мине - РИА Новости, 03.08.2022

В Донецке маршрутка подорвалась на мине

На северной окраине Донецка маршрутное такси подорвалось на мине "Лепесток", сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T10:41

2022-08-03T10:41

2022-08-03T11:11

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в мире

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ДОНЕЦК, 3 авг — РИА Новости. На северной окраине Донецка маршрутное такси подорвалось на мине "Лепесток", сообщил мэр города Алексей Кулемзин.О пострадавших не сообщается.Мэр добавил, что, по дополнительной информации, такие боеприпасы нашли и на Кремлевском проспекте, улицах Вахрушева и Шверника.С конца июля украинские войска начали обстреливать территорию Донецкой Народной Республики боеприпасами, содержащими противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток".Ежедневно сообщается о ранении мирных жителей.Противопехотная фугасная мина предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционно. Это практически точная копия американской BLU-43/B Dragontooth.Из-за необычной формы боеприпаса мирные жители не всегда могут распознать в нем опасный объект.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20220802/makeevka-1806680088.html

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Кирилл Волков

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