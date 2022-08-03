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Под Белгородом заметили последователей мальчика Алеши, встречающего военных - РИА Новости, 03.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220803/malchik-1806983662.html
Под Белгородом заметили последователей мальчика Алеши, встречающего военных
Под Белгородом заметили последователей мальчика Алеши, встречающего военных - РИА Новости, 03.08.2022
Под Белгородом заметили последователей мальчика Алеши, встречающего военных
Последователи появились у мальчика Алеши из Белгородской области, выбегающего на дорогу приветствовать военную технику, рассказала РИА Новости местная... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T16:01
2022-08-03T16:01
белгородская область
украина
россия
общество
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Последователи появились у мальчика Алеши из Белгородской области, выбегающего на дорогу приветствовать военную технику, рассказала РИА Новости местная жительница Марина.Мальчик Алеша из Белгородской области за несколько дней прославился на всю страну, когда стал выбегать и приветствовать российских военных. Отмечалось, что он хочет служить в танковых войсках и мечтает стать генералом. Родной поселок мальчика, Веселая Лопань, находится рядом с границей. На поддержку военнослужащих мальчика вдохновил разговор с родителями. Выполнению воинского приветствия Лешу научил дедушка, фронтовик и ветеран.Местная жительница Марина рассказала корреспонденту РИА Новости, что в приграничных поселках Белгородской области на дорогу встречать военную технику выбегают и другие мальчики."Я как еду, постоянно их встречаю у дороги, мальчишек-последователей Алеши много", - сказала она.Алеша стал символом поддержки российских военных, которые направляются на специальную военную операцию на Украине. Граффити с его портретом появилось во многих регионах России.
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белгородская область
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белгородская область, украина, россия, общество
16:01 03.08.2022
 
Под Белгородом заметили последователей мальчика Алеши, встречающего военных

У встречающего военную технику белгородского мальчика Алеши появились последователи

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкВосьмилетний Алеша приветствует проезжающие российские военные автомобили в Белгородской области
Восьмилетний Алеша приветствует проезжающие российские военные автомобили в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Восьмилетний Алеша приветствует проезжающие российские военные автомобили в Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Последователи появились у мальчика Алеши из Белгородской области, выбегающего на дорогу приветствовать военную технику, рассказала РИА Новости местная жительница Марина.
Мальчик Алеша из Белгородской области за несколько дней прославился на всю страну, когда стал выбегать и приветствовать российских военных. Отмечалось, что он хочет служить в танковых войсках и мечтает стать генералом. Родной поселок мальчика, Веселая Лопань, находится рядом с границей. На поддержку военнослужащих мальчика вдохновил разговор с родителями. Выполнению воинского приветствия Лешу научил дедушка, фронтовик и ветеран.
Восьмилетний мальчик Алеша из села Веселая Лопань в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
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Местная жительница Марина рассказала корреспонденту РИА Новости, что в приграничных поселках Белгородской области на дорогу встречать военную технику выбегают и другие мальчики.
"Я как еду, постоянно их встречаю у дороги, мальчишек-последователей Алеши много", - сказала она.
Алеша стал символом поддержки российских военных, которые направляются на специальную военную операцию на Украине. Граффити с его портретом появилось во многих регионах России.
"Хочу быть генералом": восьмилетний Алеша встречает российские войска
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Алеша учится в первом классе сельской школы. С первых дней спецоперации в любую погоду он выходит на дорогу и по-военному приветствует проезжающие боевые машины.

Восьмилетний мальчик Алеша из села Веселая Лопань в Белгородской области
1 из 6

Алеша учится в первом классе сельской школы. С первых дней спецоперации в любую погоду он выходит на дорогу и по-военному приветствует проезжающие боевые машины.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Сначала Алеша выходил в военной каске, которая досталась ему от дедушки, а потом проезжающий мимо танкист подарил ему шлемофон.

Восьмилетний мальчик Алеша приветствует проезжающие мимо российские военные автомобили в селе Веселая Лопань в Белгородской области
2 из 6

Сначала Алеша выходил в военной каске, которая досталась ему от дедушки, а потом проезжающий мимо танкист подарил ему шлемофон.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
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© РИА Новости / Антон Лисковец / Перейти в фотобанк

"Попросил, чтобы танк остановился. Вышел из него военный и вручил мне шлемофон, мы сфоткались", — улыбается Алеша.

Восьмилетний мальчик Алеша общается с российским военнослужащим в селе Веселая Лопань в Белгородской области
3 из 6

"Попросил, чтобы танк остановился. Вышел из него военный и вручил мне шлемофон, мы сфоткались", — улыбается Алеша.

© РИА Новости / Антон Лисковец
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Теперь военные приезжают к мальчику с подарками и катают на боевой технике.

Восьмилетний мальчик Алеша приветствует проезжающие мимо российские военные автомобили в селе Веселая Лопань в Белгородской области
4 из 6

Теперь военные приезжают к мальчику с подарками и катают на боевой технике.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Алеша мечтает служить в танковых войсках, когда вырастет. "Я хочу быть генералом, но хочу на танках, хочу на БМП", — рассказал он.

Восьмилетний мальчик Алеша из села Веселая Лопань в Белгородской области
5 из 6

Алеша мечтает служить в танковых войсках, когда вырастет. "Я хочу быть генералом, но хочу на танках, хочу на БМП", — рассказал он.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Алеша признался, что ему совсем не страшно выбегать к проезжающим машинам. По словам мамы, мальчик всегда под присмотром.

Восьмилетний мальчик Алеша приветствует проезжающие мимо российские военные автомобили в селе Веселая Лопань в Белгородской области
6 из 6

Алеша признался, что ему совсем не страшно выбегать к проезжающим машинам. По словам мамы, мальчик всегда под присмотром.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
1 из 6

Алеша учится в первом классе сельской школы. С первых дней спецоперации в любую погоду он выходит на дорогу и по-военному приветствует проезжающие боевые машины.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
2 из 6

Сначала Алеша выходил в военной каске, которая досталась ему от дедушки, а потом проезжающий мимо танкист подарил ему шлемофон.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
3 из 6

"Попросил, чтобы танк остановился. Вышел из него военный и вручил мне шлемофон, мы сфоткались", — улыбается Алеша.

© РИА Новости / Антон Лисковец
Перейти в фотобанк
4 из 6

Теперь военные приезжают к мальчику с подарками и катают на боевой технике.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
5 из 6

Алеша мечтает служить в танковых войсках, когда вырастет. "Я хочу быть генералом, но хочу на танках, хочу на БМП", — рассказал он.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
6 из 6

Алеша признался, что ему совсем не страшно выбегать к проезжающим машинам. По словам мамы, мальчик всегда под присмотром.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаРоссияОбщество
 
 
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