https://ria.ru/20220803/malchik-1806983662.html

Под Белгородом заметили последователей мальчика Алеши, встречающего военных

Под Белгородом заметили последователей мальчика Алеши, встречающего военных - РИА Новости, 03.08.2022

Под Белгородом заметили последователей мальчика Алеши, встречающего военных

Последователи появились у мальчика Алеши из Белгородской области, выбегающего на дорогу приветствовать военную технику, рассказала РИА Новости местная... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T16:01

2022-08-03T16:01

2022-08-03T16:01

белгородская область

украина

россия

общество

специальная военная операция на украине

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БЕЛГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Последователи появились у мальчика Алеши из Белгородской области, выбегающего на дорогу приветствовать военную технику, рассказала РИА Новости местная жительница Марина.Мальчик Алеша из Белгородской области за несколько дней прославился на всю страну, когда стал выбегать и приветствовать российских военных. Отмечалось, что он хочет служить в танковых войсках и мечтает стать генералом. Родной поселок мальчика, Веселая Лопань, находится рядом с границей. На поддержку военнослужащих мальчика вдохновил разговор с родителями. Выполнению воинского приветствия Лешу научил дедушка, фронтовик и ветеран.Местная жительница Марина рассказала корреспонденту РИА Новости, что в приграничных поселках Белгородской области на дорогу встречать военную технику выбегают и другие мальчики."Я как еду, постоянно их встречаю у дороги, мальчишек-последователей Алеши много", - сказала она.Алеша стал символом поддержки российских военных, которые направляются на специальную военную операцию на Украине. Граффити с его портретом появилось во многих регионах России.

https://ria.ru/20220525/shokolad-1790741941.html

белгородская область

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, украина, россия, общество