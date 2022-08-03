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В России появится аналог советских магазинов "Березка"
В России появится аналог советских магазинов "Березка" - РИА Новости, 03.08.2022
В России появится аналог советских магазинов "Березка"
В Москве и Санкт-Петербурге появятся магазины беспошлинной торговли для дипломатов, консулов, сотрудников международных компаний и членов их семей, следует из... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T19:18
2022-08-03T19:18
2022-08-03T22:17
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В Москве и Санкт-Петербурге появятся магазины беспошлинной торговли для дипломатов, консулов, сотрудников международных компаний и членов их семей, следует из опубликованного на интернет-портале правовой информации постановления правительства.В документе говорится, что торговые точки откроются в Москве и Петербурге в конце августа. Точное местоположение не уточняется, однако известно, что они расположатся вне пунктов пропуска товаров через границу.Ассортимент магазинов включает товары, в отношении которых действует процедура беспошлинной торговли — алкоголь, табак, косметика, парфюмерия, украшения, смартфоны и часы. Цены будут указаны в рублях, долларах и евро, а на входе в магазины будут проверять документы, подтверждающие право на покупки. Таким образом функционировали магазины "Березка" в советское время.После покупки дадут кассовый чек с надписью "Duty Free". В чеке или приравненном к нему бланке могут указать сведения о покупателе. Эта информация, а также перечень купленного ежемесячно будут поступать в МИД.Владельцем точки может стать только российская компания, а соучредителем будет Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипкорпуса МИД.
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экономика, россия, москва, санкт-петербург
19:18 03.08.2022 (обновлено: 22:17 03.08.2022)
В России появится аналог советских магазинов "Березка"
В Москве и Петербурге откроют магазины беспошлинной торговли для дипломатов и их семей
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости.
В Москве и Санкт-Петербурге появятся магазины беспошлинной торговли для дипломатов, консулов, сотрудников международных компаний и членов их семей, следует из опубликованного на интернет-портале правовой информации
постановления правительства.
В документе говорится, что торговые точки откроются в Москве
и Петербурге
в конце августа. Точное местоположение не уточняется, однако известно, что они расположатся вне пунктов пропуска товаров через границу.
Ассортимент магазинов включает товары, в отношении которых действует процедура беспошлинной торговли — алкоголь, табак, косметика, парфюмерия, украшения, смартфоны и часы. Цены будут указаны в рублях, долларах и евро, а на входе в магазины будут проверять документы, подтверждающие право на покупки. Таким образом функционировали магазины "Березка" в советское время.
После покупки дадут кассовый чек с надписью "Duty Free". В чеке или приравненном к нему бланке могут указать сведения о покупателе. Эта информация, а также перечень купленного ежемесячно будут поступать в МИД.
Владельцем точки может стать только российская компания, а соучредителем будет Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипкорпуса МИД.