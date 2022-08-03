https://ria.ru/20220803/magazin-1807068588.html

В России появится аналог советских магазинов "Березка"

В России появится аналог советских магазинов "Березка" - РИА Новости, 03.08.2022

В России появится аналог советских магазинов "Березка"

В Москве и Санкт-Петербурге появятся магазины беспошлинной торговли для дипломатов, консулов, сотрудников международных компаний и членов их семей, следует из... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T19:18

2022-08-03T19:18

2022-08-03T22:17

экономика

россия

москва

санкт-петербург

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В Москве и Санкт-Петербурге появятся магазины беспошлинной торговли для дипломатов, консулов, сотрудников международных компаний и членов их семей, следует из опубликованного на интернет-портале правовой информации постановления правительства.В документе говорится, что торговые точки откроются в Москве и Петербурге в конце августа. Точное местоположение не уточняется, однако известно, что они расположатся вне пунктов пропуска товаров через границу.Ассортимент магазинов включает товары, в отношении которых действует процедура беспошлинной торговли — алкоголь, табак, косметика, парфюмерия, украшения, смартфоны и часы. Цены будут указаны в рублях, долларах и евро, а на входе в магазины будут проверять документы, подтверждающие право на покупки. Таким образом функционировали магазины "Березка" в советское время.После покупки дадут кассовый чек с надписью "Duty Free". В чеке или приравненном к нему бланке могут указать сведения о покупателе. Эта информация, а также перечень купленного ежемесячно будут поступать в МИД.Владельцем точки может стать только российская компания, а соучредителем будет Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипкорпуса МИД.

https://ria.ru/20220601/aeroporty-1792228294.html

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экономика, россия, москва, санкт-петербург