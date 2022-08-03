https://ria.ru/20220803/kurenie-1806844306.html

Аналитики выяснили, какие регионы можно назвать самыми курящими

Аналитики выяснили, какие регионы можно назвать самыми курящими - РИА Новости, 03.08.2022

Аналитики выяснили, какие регионы можно назвать самыми курящими

Нижегородская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край возглавили список самых курящих регионов России за первое полугодие 2022 года, в них было куплено... РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T09:29

2022-08-03T09:29

2022-08-03T09:29

экономика

нижегородская область

россия

санкт-петербург

федеральная служба государственной статистики (росстат)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571957831_0:24:2001:1149_1920x0_80_0_0_6612230e65bcac223a9a042c268e4aa1.jpg

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Нижегородская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край возглавили список самых курящих регионов России за первое полугодие 2022 года, в них было куплено больше всего пачек сигарет из расчета на одного жителя, сообщил РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ)."Чаще всего в первом полугодии 2022 года сигареты покупали жители Нижегородской области (4,44 пачки на одного жителя), Санкт-Петербурга (3,96), Краснодарского края (3,42), Магаданской области (2,65) и Камчатского края (2,09). Также в топ-10 регионов по продажам сигарет вошли Сахалинская область (1,96), Рязанская область (1,92), Москва (1,84), Республика Крым (1,74) и Севастополь (1,49)", - говорится в исследовании, проведенном на основе информации системы "Честный знак" о продажах табака и данных Росстата о количестве постоянных жителей регионов РФ.Наряду с этим Нижегородская область стала лидером по употреблению альтернативных видов доставки никотина (нагреваемые стики и электронные сигареты) - за шесть месяцев 2022 года жители этого региона приобрели 1,95 пачки на одного человека, за ней следуют Омская область - 1,46, Севастополь - 1,12, Крым - 1,12, Москва - 0,63, а также Рязанская область - 0,63, Карелия - 0,50, Санкт-Петербург - 0,48, Владимирская область - 0,46 и Пензенская область - 0,43.Согласно данным "Честного знака", объем легального рынка классических сигарет в РФ - 10 миллиардов пачек, при этом за первое полугодие 2022 года было продано на 1,5% пачек меньше, чем за аналогичный период прошлого года. "Рост расходов при сокращении продаж в штуках связан с увеличением средней цены, которая выросла по итогам первого полугодия 2022 года на 13% (до 144,85 рубля)", - отмечается в исследовании. Эксперты связывают снижение спроса на сигареты с переходом на другие виды никотиносодержащей продукции – нагреваемые стики и электронные сигареты.При этом, по словам аналитиков, альтернативная никотиносодержащая продукция дорожает не так быстро - за шесть месяцев 2022 года рост составил 7% год к году, средняя цена - 235,1 рубля за пачку.Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, также маркируется табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медицинских изделий, пива и слабоалкогольных напитков, а также электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.

https://ria.ru/20220713/kurenie-1802105989.html

https://ria.ru/20220531/kurenie-1791901614.html

нижегородская область

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, нижегородская область, россия, санкт-петербург, федеральная служба государственной статистики (росстат)