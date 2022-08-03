Аналитики выяснили, какие регионы можно назвать самыми курящими
Исследование: больше всего курят жители Нижегородской области и Санкт-Петербурга
© Depositphotos / RangizzzМужчина с сигаретой
© Depositphotos / Rangizzz
Мужчина с сигаретой. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Нижегородская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край возглавили список самых курящих регионов России за первое полугодие 2022 года, в них было куплено больше всего пачек сигарет из расчета на одного жителя, сообщил РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
"Чаще всего в первом полугодии 2022 года сигареты покупали жители Нижегородской области (4,44 пачки на одного жителя), Санкт-Петербурга (3,96), Краснодарского края (3,42), Магаданской области (2,65) и Камчатского края (2,09). Также в топ-10 регионов по продажам сигарет вошли Сахалинская область (1,96), Рязанская область (1,92), Москва (1,84), Республика Крым (1,74) и Севастополь (1,49)", - говорится в исследовании, проведенном на основе информации системы "Честный знак" о продажах табака и данных Росстата о количестве постоянных жителей регионов РФ.
Наряду с этим Нижегородская область стала лидером по употреблению альтернативных видов доставки никотина (нагреваемые стики и электронные сигареты) - за шесть месяцев 2022 года жители этого региона приобрели 1,95 пачки на одного человека, за ней следуют Омская область - 1,46, Севастополь - 1,12, Крым - 1,12, Москва - 0,63, а также Рязанская область - 0,63, Карелия - 0,50, Санкт-Петербург - 0,48, Владимирская область - 0,46 и Пензенская область - 0,43.
Согласно данным "Честного знака", объем легального рынка классических сигарет в РФ - 10 миллиардов пачек, при этом за первое полугодие 2022 года было продано на 1,5% пачек меньше, чем за аналогичный период прошлого года. "Рост расходов при сокращении продаж в штуках связан с увеличением средней цены, которая выросла по итогам первого полугодия 2022 года на 13% (до 144,85 рубля)", - отмечается в исследовании. Эксперты связывают снижение спроса на сигареты с переходом на другие виды никотиносодержащей продукции – нагреваемые стики и электронные сигареты.
При этом, по словам аналитиков, альтернативная никотиносодержащая продукция дорожает не так быстро - за шесть месяцев 2022 года рост составил 7% год к году, средняя цена - 235,1 рубля за пачку.
Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, также маркируется табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медицинских изделий, пива и слабоалкогольных напитков, а также электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.