Рейтинг@Mail.ru
Аналитики выяснили, какие регионы можно назвать самыми курящими - РИА Новости, 03.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220803/kurenie-1806844306.html
Аналитики выяснили, какие регионы можно назвать самыми курящими
Аналитики выяснили, какие регионы можно назвать самыми курящими - РИА Новости, 03.08.2022
Аналитики выяснили, какие регионы можно назвать самыми курящими
Нижегородская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край возглавили список самых курящих регионов России за первое полугодие 2022 года, в них было куплено... РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T09:29
2022-08-03T09:29
экономика
нижегородская область
россия
санкт-петербург
федеральная служба государственной статистики (росстат)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571957831_0:24:2001:1149_1920x0_80_0_0_6612230e65bcac223a9a042c268e4aa1.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Нижегородская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край возглавили список самых курящих регионов России за первое полугодие 2022 года, в них было куплено больше всего пачек сигарет из расчета на одного жителя, сообщил РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ)."Чаще всего в первом полугодии 2022 года сигареты покупали жители Нижегородской области (4,44 пачки на одного жителя), Санкт-Петербурга (3,96), Краснодарского края (3,42), Магаданской области (2,65) и Камчатского края (2,09). Также в топ-10 регионов по продажам сигарет вошли Сахалинская область (1,96), Рязанская область (1,92), Москва (1,84), Республика Крым (1,74) и Севастополь (1,49)", - говорится в исследовании, проведенном на основе информации системы "Честный знак" о продажах табака и данных Росстата о количестве постоянных жителей регионов РФ.Наряду с этим Нижегородская область стала лидером по употреблению альтернативных видов доставки никотина (нагреваемые стики и электронные сигареты) - за шесть месяцев 2022 года жители этого региона приобрели 1,95 пачки на одного человека, за ней следуют Омская область - 1,46, Севастополь - 1,12, Крым - 1,12, Москва - 0,63, а также Рязанская область - 0,63, Карелия - 0,50, Санкт-Петербург - 0,48, Владимирская область - 0,46 и Пензенская область - 0,43.Согласно данным "Честного знака", объем легального рынка классических сигарет в РФ - 10 миллиардов пачек, при этом за первое полугодие 2022 года было продано на 1,5% пачек меньше, чем за аналогичный период прошлого года. "Рост расходов при сокращении продаж в штуках связан с увеличением средней цены, которая выросла по итогам первого полугодия 2022 года на 13% (до 144,85 рубля)", - отмечается в исследовании. Эксперты связывают снижение спроса на сигареты с переходом на другие виды никотиносодержащей продукции – нагреваемые стики и электронные сигареты.При этом, по словам аналитиков, альтернативная никотиносодержащая продукция дорожает не так быстро - за шесть месяцев 2022 года рост составил 7% год к году, средняя цена - 235,1 рубля за пачку.Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, также маркируется табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медицинских изделий, пива и слабоалкогольных напитков, а также электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.
https://ria.ru/20220713/kurenie-1802105989.html
https://ria.ru/20220531/kurenie-1791901614.html
нижегородская область
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571957831_75:0:1888:1360_1920x0_80_0_0_b5b989f0b3024309bc3f16914b6514b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, нижегородская область, россия, санкт-петербург, федеральная служба государственной статистики (росстат)
09:29 03.08.2022
 
Аналитики выяснили, какие регионы можно назвать самыми курящими

Исследование: больше всего курят жители Нижегородской области и Санкт-Петербурга

© Depositphotos / RangizzzМужчина с сигаретой
Мужчина с сигаретой - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© Depositphotos / Rangizzz
Мужчина с сигаретой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Нижегородская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край возглавили список самых курящих регионов России за первое полугодие 2022 года, в них было куплено больше всего пачек сигарет из расчета на одного жителя, сообщил РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
"Чаще всего в первом полугодии 2022 года сигареты покупали жители Нижегородской области (4,44 пачки на одного жителя), Санкт-Петербурга (3,96), Краснодарского края (3,42), Магаданской области (2,65) и Камчатского края (2,09). Также в топ-10 регионов по продажам сигарет вошли Сахалинская область (1,96), Рязанская область (1,92), Москва (1,84), Республика Крым (1,74) и Севастополь (1,49)", - говорится в исследовании, проведенном на основе информации системы "Честный знак" о продажах табака и данных Росстата о количестве постоянных жителей регионов РФ.
Беременная женщина держит в руках снимок УЗИ - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 08:35Наука
Ученые обнаружили необычную причину предрасположенности к курению
Наряду с этим Нижегородская область стала лидером по употреблению альтернативных видов доставки никотина (нагреваемые стики и электронные сигареты) - за шесть месяцев 2022 года жители этого региона приобрели 1,95 пачки на одного человека, за ней следуют Омская область - 1,46, Севастополь - 1,12, Крым - 1,12, Москва - 0,63, а также Рязанская область - 0,63, Карелия - 0,50, Санкт-Петербург - 0,48, Владимирская область - 0,46 и Пензенская область - 0,43.
Согласно данным "Честного знака", объем легального рынка классических сигарет в РФ - 10 миллиардов пачек, при этом за первое полугодие 2022 года было продано на 1,5% пачек меньше, чем за аналогичный период прошлого года. "Рост расходов при сокращении продаж в штуках связан с увеличением средней цены, которая выросла по итогам первого полугодия 2022 года на 13% (до 144,85 рубля)", - отмечается в исследовании. Эксперты связывают снижение спроса на сигареты с переходом на другие виды никотиносодержащей продукции – нагреваемые стики и электронные сигареты.
При этом, по словам аналитиков, альтернативная никотиносодержащая продукция дорожает не так быстро - за шесть месяцев 2022 года рост составил 7% год к году, средняя цена - 235,1 рубля за пачку.
Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, также маркируется табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медицинских изделий, пива и слабоалкогольных напитков, а также электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.
Предупреждение на пачке сигарет - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
31 мая, 00:17
Мурашко заявил о снижении распространенности курения в России
 
ЭкономикаНижегородская областьРоссияСанкт-ПетербургФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала