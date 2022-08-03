Рейтинг@Mail.ru
Песков: в Пекине знают, что Россия поддерживает политику "единого Китая" - РИА Новости, 03.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220803/kitay-1806913331.html
Песков: в Пекине знают, что Россия поддерживает политику "единого Китая"
Песков: в Пекине знают, что Россия поддерживает политику "единого Китая" - РИА Новости, 03.08.2022
Песков: в Пекине знают, что Россия поддерживает политику "единого Китая"
Дополнительных контактов на высшем уровне между РФ и КНР в настоящее время не запланировано, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T13:21
2022-08-03T13:35
россия
китай
в мире
си цзиньпин
нэнси пелоси
пекин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595711393_0:328:3059:2048_1920x0_80_0_0_c5e44c483eb12ceb8dcea6a44166309d.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Дополнительных контактов на высшем уровне между РФ и КНР в настоящее время не запланировано, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Каких-то дополнительных контактов в настоящее время не запланировано", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, не планируются ли контакты между президентом России и председателем КНР Си Цзиньпином.Песков добавил, что в Пекине прекрасно знают о поддержке Россией политики одного Китая. "Мы поддерживаем суверенитет Китая и поддерживаем продуманные, сбалансированные шаги Китая на сохранение и укрепление их суверенитета", - добавил он.Ранее сообщалось, что китайская армия на фоне визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о проведении масштабных учений с боевой стрельбой в шести акваториях вокруг острова с 4 по 7 августа.В Китае призывали США прекратить разыгрывать карту Тайваня в попытке контролировать Пекин.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. Китай уже заявил, что примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности.
https://ria.ru/20220727/kitay-1805326397.html
https://ria.ru/20220720/imperiya-1803605390.html
россия
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595711393_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cd319f7246cd21e3c88a351a09fc8266.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, в мире, си цзиньпин, нэнси пелоси, пекин
13:21 03.08.2022 (обновлено: 13:35 03.08.2022)
 
Песков: в Пекине знают, что Россия поддерживает политику "единого Китая"

Пресс-секретарь Песков: в Пекине знают, что Россия поддерживает политику "единого Китая"

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкРайон Санлитунь в деловом центре Пекина
Район Санлитунь в деловом центре Пекина - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Район Санлитунь в деловом центре Пекина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Дополнительных контактов на высшем уровне между РФ и КНР в настоящее время не запланировано, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Каких-то дополнительных контактов в настоящее время не запланировано", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, не планируются ли контакты между президентом России и председателем КНР Си Цзиньпином.
Лавров о санкциях Запада: Китай станет следующей целью - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 14:04
Китай станет следующей целью Запада после России, заявил Лавров
Песков добавил, что в Пекине прекрасно знают о поддержке Россией политики одного Китая. "Мы поддерживаем суверенитет Китая и поддерживаем продуманные, сбалансированные шаги Китая на сохранение и укрепление их суверенитета", - добавил он.
Ранее сообщалось, что китайская армия на фоне визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о проведении масштабных учений с боевой стрельбой в шести акваториях вокруг острова с 4 по 7 августа.
В Китае призывали США прекратить разыгрывать карту Тайваня в попытке контролировать Пекин.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. Китай уже заявил, что примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности.
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 04:02
В Китае резко ответили на претензии США из-за России
 
РоссияКитайВ миреСи ЦзиньпинНэнси ПелосиПекин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала