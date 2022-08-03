13:21 03.08.2022 (обновлено: 13:35 03.08.2022)
Песков: в Пекине знают, что Россия поддерживает политику "единого Китая"
Пресс-секретарь Песков: в Пекине знают, что Россия поддерживает политику "единого Китая"
Район Санлитунь в деловом центре Пекина. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Дополнительных контактов на высшем уровне между РФ и КНР в настоящее время не запланировано, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Каких-то дополнительных контактов в настоящее время не запланировано", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, не планируются ли контакты между президентом России и председателем КНР Си Цзиньпином.
Песков добавил, что в Пекине прекрасно знают о поддержке Россией политики одного Китая. "Мы поддерживаем суверенитет Китая и поддерживаем продуманные, сбалансированные шаги Китая на сохранение и укрепление их суверенитета", - добавил он.
Ранее сообщалось, что китайская армия на фоне визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о проведении масштабных учений с боевой стрельбой в шести акваториях вокруг острова с 4 по 7 августа.
В Китае призывали США прекратить разыгрывать карту Тайваня в попытке контролировать Пекин.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. Китай уже заявил, что примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности.
20 июля, 04:02В Китае резко ответили на претензии США из-за России