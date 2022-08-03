https://ria.ru/20220803/kitay-1806913331.html

Песков: в Пекине знают, что Россия поддерживает политику "единого Китая"

Песков: в Пекине знают, что Россия поддерживает политику "единого Китая" - РИА Новости, 03.08.2022

Песков: в Пекине знают, что Россия поддерживает политику "единого Китая"

Дополнительных контактов на высшем уровне между РФ и КНР в настоящее время не запланировано, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T13:21

2022-08-03T13:21

2022-08-03T13:35

россия

китай

в мире

си цзиньпин

нэнси пелоси

пекин

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Дополнительных контактов на высшем уровне между РФ и КНР в настоящее время не запланировано, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Каких-то дополнительных контактов в настоящее время не запланировано", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, не планируются ли контакты между президентом России и председателем КНР Си Цзиньпином.Песков добавил, что в Пекине прекрасно знают о поддержке Россией политики одного Китая. "Мы поддерживаем суверенитет Китая и поддерживаем продуманные, сбалансированные шаги Китая на сохранение и укрепление их суверенитета", - добавил он.Ранее сообщалось, что китайская армия на фоне визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о проведении масштабных учений с боевой стрельбой в шести акваториях вокруг острова с 4 по 7 августа.В Китае призывали США прекратить разыгрывать карту Тайваня в попытке контролировать Пекин.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. Китай уже заявил, что примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности.

https://ria.ru/20220727/kitay-1805326397.html

https://ria.ru/20220720/imperiya-1803605390.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, китай, в мире, си цзиньпин, нэнси пелоси, пекин